EMPLOYMENT (31-07-2022)

JOBS@BANKING
SALES PROMOTER (M/F)
SITTING PROFILE
12TH/ GRADS HAVING SALES EXP IN BANKING/FINANCE OR OTHER SECTOR CAN APPLY
SALARY: 15K TO 18K +INCENTIVES
CREDIT CARDS SALES FOR BRANCH
NO REGISTRATION FEES!
DREAM MAKERZ #8713000033
PROVIDING CONSULTANCY SERVICES SINCE 2008
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB
VACANCY
ACCOUNTANT – TRAINED IN TALLY ERP9
SALES PERSON – SANITARY AND TILES SHOWROOM
* SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9906355511, 9419109960
TRIKUTA AGENCIES, OPP. BSF DOUBLE IRON GATE, PALOURA, AKHNOOR ROAD.
KHAJURIA TMT REBARS PVT LTD
ONLINE SARIA COMPANY REQUIRED
4 PERSON FOR OFFICE WORK.
QUALIFICATION:
B.TECH IN COMPUTERS
B.TECH IN INFORMATION TECHNOLOGY
OR DIPLOMA IN COMPUTERS,
DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY
CONTACT NO: 9906100777
EMAIL ID: BAHADURJI1979@GMAIL.COM
OFFICE: RAYA MORH, RING ROAD CHOWK BARI BRAHMANA
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLE CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT MANAGER –
JAGPREET SINGH 7051394926
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
WANTED
WANTED NURSING STAFF FOR LABOUR ROOM, NICU FOR “PREVAN” HOSPITAL SANJI MORH KATHA.
9070454545
JYOTI SHARMA
HIRING
HIRING: MULTI CUISINE COOK (1) HELPER (1) FOR CAFE KITCHEN. LOCATION : SAINIK COLONY MAILCV: CVSFORHIRING@GMAIL.COM
REQUIRED
MALE COOK
FOR
SHOP/HOUSE
AT
BARI – BRAHMANA
CONTACT :- 70061-64953
REQUIRED ASSISTANT
REQUIRED A MALE ASSISTANT CUM HELPER FOR A CLINIC SITUATED IN TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
MINIMUM QUALIFICATION – 10TH PASS
CONTACT – 7889407353, 8684953990
REQUIRED
MALE TEACHERS FOR INSTITUTE(SATWARI AND MIRAN SAHIB)
SCIENCE,MATHS,SST & ENGLISH (6TH TO 12TH CLASS)-10 NOS.
SALARY START FROM 7000/-
PRIMARY TEACHERS (UPTO 5TH) – 10 NOS.
SALARY START FROM 6000/-
MATHS AND REASONING TEACHER FOR BANKING, RAILWAY, SSC,JKSSB, NEET, JEE
SALARY START FROM 7000/-
TEACHERS FOR IELTS AND ENGLISH SPEAKING COURSE
MG EDUCATIONAL HUB
INSTITUTE TIME IS 3:30 TO 7:00 PM
SEND UR RESUME ON WHATSAPP NO:
8899838981,6005627575
REQUIRED
A WELL QUALIFIED, TRAINED AND EXPERIENCED TEACHER IS REQUIRED FOR THE POST OF NURSERY TEACHER & HELPER TEACHER. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT THE SCHOOL CO-ORDINATOR ON THIS MOB NO. 9419234965 OR DROP THEIR RESUME AT THE SCHOOL OFFICE.
ADDRESS : NIGHTINGALE PRE SCHOOL
OPP. PUNJAB & SINDH BANK
NEAR NAVYUG NURSING HOME
REHARI CHUNGI JAMMU
NOTE : SALARY AS PER EXPERIENCE & EFFICIENCY
REQUIRED
A FEMALE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS AND COMPUTER KNOWING FOR AN OFFICE AT ROOP NAGAR
9622134030
REQUIRES
SAI INTERNATIONAL SCHOOL HIRANAGAR , DISTT. KATHUA (J&K) 45 KM FROM PATHANKOT (SESSION 2022-23) REQUIRES TGT SST. SALARY NEGOTIABLE + FREE ACCOMMODATION + BREAKFAST + LUNCH.
PRINCIPAL
SHIV SHAH.
9906175469
REQUIRED
DRIVER FOR A FAMILY IN GANDHINAGAR, WHO CAN DRIVE AUTOMATIC CARS. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT
9419196101, 9596611101.
URGENTLY REQD. TUTORS
FOR 4TH, 5TH, 6TH, 7TH, 8TH, 9TH, 10TH, 11TH & 12TH (MED, NON-MED, COMMERCE, ARTS)
NEET/IIT-JEE MAIN ADVANCED
BANKING, JKSSB, SSC, NDA,
ENGLISH SPOKEN, IAS & KAS
B.A.,B.COM, B.SC., BBA, BCA
*WHATSAPP/CALL – 9149505059
*HOME TUTORS ALSO APPLY
*CLASS ROOMS AVAILABLE FOR TUTORS ON SHARING/COMMISSION BASIS/RENT
ALSO REQD. MALE/FEMALE
MARKETING EXECUTIVE IN
EDUCATION FIELD: 100 NOS.
REQUIREMENT
1. RECEPTIONIST
WELL PRESENTABLE, FLUENT IN ENGLISH & HINDI
2. FEMALE NURSE – SHOULD HAVE ATLEAST 1 YEAR OF EXPERIENCE
FOR AN AESTHETIC CLINIC –
PS BODY SKIN HAIR CLINIC,
GANDHI NAGAR JAMMU
TIME 10:30-7
SALARY- DECIDED AFTER THE INTERVIEW
CONTACT NUMBER
SEND RESUME ON 6006481742
EMAIL PSBODYSKINHAIRCLINIC@GMAIL.COM
VACANCY
FOLLOWING ARE REQUIRED.
TELLECALLER (FEMALE)- 3
SERVICE ADVISOR (MALE) – 2
CRM (FEMALE) – 2
SPARE PARTS EXECUTIVE – 2
CONTACT: ROYAL ENFIELD,
NEW PLOT, JAMMU
# 7889472475, 9596828549
EMAIL: SALES@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
(VACANCIES OPEN FOR JAMMU DISTT ONLY)
REQUIRED
PA (PERSONAL ASSISTANT)
FOR A VIP IN JAMMU
GRADUATE/B.TECH WITH COMPUTER KNOWLEDGE AND EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS.
WHATSAPP CV TO:
8491070082
REQUIRED
EDUCATION FACILITATORS @ RS. 10,000/- PER MONTH FOR JAMMU, RAMBAN & POONCH DISTRICTS. 12TH/GRADUATE/B.TECH CAN APPLY.
WALK IN FOR INTERVIEW ON 03.08.2022 AT 10.30 AM WITH DOCUMENTS & TWO PHOTOS AT
NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION,
1ST FLOOR RAM JANKI ENCLAVE, UDHEYWALA, JAMMU,
CALL: 9149472155, WHATSAPP: 8491070082
VISIT: WWW.NDF.NET.IN
COMPUTER OPERATOR
REQ COMPUTER OPERATOR MALE/FEMALE FOR (AUTOMOBILE STORES ) AT DIGIANA
CANDIDATE SHOULD BE HAVING BASIC COMPUTER KNOWLEDGE & BUSY SOFTWARE
SALARY: NEGOTIABLE 8000-10000
TIMMINGS : 9.00 -6.30
CONT AT : 7889824362 & 7006801504
SEND RESUME ON WHATS APP
EMAIL ID: SUMITGOYAL735@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR OFFICE PURPOSE
* COMPUTER OPERATOR M/F – 01
PREF. EXPERT IN FULL COMPUTER KNOWLEDGE. SALARY AS PER CO. RULE.
* OFFICE HELPER – F – 01, SALARY: 4 TO 5 K
CANDIDATES SHOULD VISIT OFFICE FOR INTERVIEW ON MONDAY 01-08-2022 WITH THEIR CV’S
B/W 10 AM TO 2 PM
CONTACT: 9484114326
ADD: H.NO. 36/1, SANJAY NAGAR, NEAR BABA FATEH SINGH GURUDWARA, JAMMU
NEED
MARKETING AND SALES MANAGER (EXP IN FMCG)
NEED SALES OFFICER
CONTACT 9622345999 AND SEND CV VIA WHTS APP
STAFF REQUIRED/VACANCY
COMPUTER OPERATOR (BUSY) – 1 PERSON, SALARY (7,000-10,000)
HELPER – 1 PERSON, SALARY (6,000-9,000)
LABOUR (LOADING / UNLOADING) – 1 PERSON, SALARY (8,000-12,000)
ADDRESS : ALPHA COLLECTION
JANIPUR
PH.: 7006325709
REQUIRED
1. ADMINISTRATIVE OFFICER FOR OFFICE (FEMALE) – 1
ACCOUNTS/BUSY KNOWN/MS. WORD AND HAVING 5 YEARS EXPERIENCE OF WORK.
2. MARKETING EXECUTIVE (5 YEARS EXPERIENCE) (COMPUTER KNOWN) & HAVING OWN VEHICLE-1 (MALE)
ADDRESS : JAY KAY INFOTECH REHARI MOBILE : 9419083739
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REQUIRE A FEMALE STAFF AGE 18 TO 30 FOR FOOD AND PARTY DECOR SHOP AT NANAK NAGAR JAMMU.
CONTACT MRS RACHNA AT
7006440634, 7006625032
(M): 8491903716,
94191-97443
U-MART
SHOP – 7, RED CROSS BUILDING, KACHI CHAWNI
WANTED SALES MAN – 2
SALES GIRL – 2
HELPER – 2
COMPUTER KNOWING – 1
PART TIME FRANCHISE BUSINESS FOR
– PVT. SCHOOL TEACHERS
– ASHA WORKERS
– ANGANWADI STAFF
– SOCIAL WORKERS
– UNEMPLOYED YOUTH
120, CANAL ROAD, JAMMU
(OPP. MAHAJAN SWEETS)
9999994649, 9419245554