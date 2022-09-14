EMPLOYMENT (14-09-2022)

JOBS
QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR
EDUCATION/TRAINING :
* BACHELOR’S DEGREE IN AG BUSINESS, FOOD SCIENCE, ANIMAL SCIENCE, OR RELATED FIELD
COMMON RESPONSIBILITIES
* BE RESPONSIBLE FOR THE QUALITY CONTROL ASPECTS OF PRODUCTS
* ASSIST IN SETTING QUALITY STANDARDS * IMPLEMENT THE ORGANIZATION’S QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS.
* MAINTAIN THE CORPORATE QUALITY MANUAL AND QUALITY RECORDS.
* ARRANGE, COORDINATE AND PARTICIPATE IN EXTERNAL QUALITY AUDITS
KINDLY CONTACT RAJESH KUMAR-7006220915, 9419186052
MAIL ID- RAJESH.KUMAR2@MDLZ.COM
(REQUIRED)
SENIOR MANAGER
& FRONT DESK EXECUTIVE
AT RHINO’S GYM
AKHNOOR ROAD PALOURA
SEND YOUR RESUMES ON
7259993533
GANPATI ENTERPRISES
GREATER KAILASH (JAMMU)
WANTED SALESMAN
FOR : PACKING ITEMS :-
TAPE, BUBBLE, LAMINATION, POLY BAGS, SOOTLI ETC.
PH. 9872317860
REQUIRED
FULLTIME, PART-TIME WORKER(7AM TO 7PM) REQUIRED FOR HOUSEHOLD WORK AT SURAJ NAGAR, TALAB TILLO, JAMMU. SALARY NEGOTIABLE. CONTACT- 9419783816.
STAFF REQUIRED
MALE CANDIDATE WITH ANM/GNM/DIP PHARMA QUALIFICATION
FRONT OFFICE EXECUTIVES – MALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT: 8587962237
REQUIRED
SECURITY GUARD
WITH LICENCE GUN
(NIGHT DUTY ONLY)
FOR TRIKUTA SHOPPING COMPLEX
B.C. ROAD, BUS STAND,
JAMMU
CONTACT :-
SURAJ SHARMA (PRESIDENT)
MOBILE : 9419190859
URGENTLY REQUIRED
FEMALE CARE TAKER (DAY+NIGHT)-12000RS
NIGHT CARE TAKER -9000RS
IN GANDHI NAGAR
CONTACT- 9797558307
STAFF REQUIRED
MALE AND FEMALE, TRAINED NURSES
SKILLED MEDICAL STAFF FOR ELDERLY CARE
HOME NURSING CARE
NEW BORN BABY CARE
FOR DAY/NIGHT SHIFT
REGISTRATION FREE
MY HEALTH
CARE SERVICES
CANAL ROAD, JAMMU
(NEAR KAWALITY SWEETS)
CELL: 999 999 4649
EXPERIENCED ACCOUNTANT
HI I AM AN EXPERIENCED
ACCOUNTANT. I HAVE GOOD
EXPERIENCE OF ACCOUNTS.
I AM LOOKING FOR EXTRA HOURS OF WORK IN ACCOUNTS.
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GANDHI NAGAR JAMMU
URGENT NEED
URGENT NEED AT ZAIKA FAST FOOD SUNJWAN JAMMU.
I NEED URGENT ONE CHEF WHO HAVE THE FULL KNOWLEDGE OF ALL CHINESE FAST FOOD.
CONT. NO: 9797760604, 6006938460
TEACHERS/P.E.T REQUIRED
LORD SHIVA D.B. HIGH SCHOOL
GHO-MANHASAN JAMMU
REQUIRES TEACHERS FOR MATHS & S.ST, GENERAL LINE, SPORTS/ P.E.T, DRIVERS. GOOD SALARY. WALK IN FOR INTERVIEW ALONG WITH CERTIFICATES BETWEEN 8.30 TO 3 P.M
M.NO 7006920321, 7006101044