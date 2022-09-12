EMPLOYMENT (12-09-2022)

URGENT REQUIREMENT FOR NURSE
WE ARE LOOKING FOR A NURSE
WHO CAN SUPPORT THE CARETAKING OF OUR GRANDMOTHER.
WORKING HOURS – 9 AM TO 5 PM.
WORK LOCATION- DURGA NAGAR
CONTACT: 9769316188
REQUIRED
FRESHER ACCOUNTANT AS STAFF IN CA OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
CANDIDATE TO BE (PREFERABLY FROM GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, SANJAY NAGAR, NANAK/PREET NAGAR, TRIKUTA NAGAR, DIGIANA ETC.)
CONTACT : 8715060100
REQUIRED
REQUIRED IELTS TRAINER (MUST BE EXPERIENCED)
PREFERENCE: FEMALE EXCELLENT COMMAND ON ENGLISH.
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
LANDMARK IMMIGRATION JAMMU
GANDHI NAGAR JAMMU (7006866614, 9419219237)
REQUIRED
OFFICE BOY REQUIRED AT TRANSPORT NAGAR, NARWAL
TIMING 9:30 AM TO 5:30 PM.
SALARY RS 7500 PER MONTH
M- 9622025111
REQUIRED TELECALLER
GRADUATE, ENG COM. MUST-
8K TO 10K
REQUIRED IMMIGRATION COUNSELOR
GRADUATE, ENGG COM. MUST, COMPUTER KNOWLEDGE
10 K TO 12 K
9086282435, 01913544132
ON SPOT INTERVIEW
(I) HR MANAGER- (MNC COMPANY)
(II) STORE MANAGER/EXECUTIVE (EXP)
(III) FINANCE HEAD/EXECUTIVE -(MNC COMPANY)
(IV) ADMIN OFFICER/MANAGER- (EXP)
(V) TEAM LEADER’S – (BPO)
(VI) CO-ORDINATOR/TELECALLER’S (EXP)
(VII) DRIVER/SECURITY GUARDS (EXP)
(VIII) SALES MANAGER- (INSURANCE COMPANY)
CONTACT:-
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICE
ADDRESS : H NO. 669 SECTOR-C SAINIK COLONY JAMMU
EMAIL ID-BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO. 9796733175, 9682601135
VACANCIES
EXSERVICEMAN – 13,000/-
SECURITY GUARD – 10,000 + PF
COMPUTER OPERATOR – 10000-12000/-
FRESHER ACCOUNTANT BUSY – 10,000-12,000/-
SHOP BOY – 8,000-9,000/-
DELIVERY BOY – 10,000/ – PET.
M/F CALL CENTRE – 7000-10,000/-
SERVANT/MAIDS – 8,000+ACCOMODATION
CONTACT – 7780945182
RANI PARK NEAR JAIN SCHOOL,
KACHI CHOWNI, JAMMU.