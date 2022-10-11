EMPLOYMENT (11-10-2022)

REQUIRED
URGENT NEED OF TRAINED PHARMACIST IN ROOP NAGAR AND IN GANDHI NAGAR.
CONTACT NO: 8082162730
URGENT REQUIRED
1) 3 BOYS REQUIRED
2) FRESHERS ALSO APPLY
3) WORKERS CCTV SURVEILLANCE & IT RELATED WORK
R.TECHNOLOGIES
OPP. POWER HOUSE MAIN ROAD, JANIPUR, JAMMU
M) 191-7966601, 7051057172
REQUIRED
APPLICATIONS ARE URGENTLY INVITED FOR THE FOLLOWING CATEGORY OF POSTS IN LBM SCHOOL FOR SIGHTLESS GIRLS AT ROOP NAGAR, JAMMU.
1. WARDEN MINIMUM GRADUATION
2. HELPER MINIMUM 10TH PASSED
3. COOK MINIMUM 10TH PASSED
NOTE : 1. CANDIDATES HAVE TO SUBMIT THEIR APPLICATION WITH SCANNED DOCUMENTS THROUGH OFFLINE MODE OR ONLINE BY THE EMAIL (NFBJAMMU@GMAIL.COM)
MOB. 9419134284
JOBS FOR E-VEHICLES SHOWROOM
SALES MANAGER – 02
SALES EXECUTIVE – 03
PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO CANDIDATE HAVING COMMERCIAL VEHICLES DEALERSHIP EXPERIENCE.
SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE
CONTACT AT 12:00 NOON (TUESDAY)
NARWAL BYPASS NH-1A
NEAR TOYOTA SHOWROOM, JAMMU
MOB.: 7006790351
JOB JOB JOB
IN JAMMU FOR BOYS & GIRLS
INCOME : 7000 TO 25000 (HOSTEL FREE)
QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH, GRADUATE & ABOVE
APPLY IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS CONTACT
GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE : EVERY DISTRICT – 15 VACANCIES
REQUIRED
REQUIRED INDEPENDENT HOUSE SHOP HALL AT TRIKUTA NAGAR, GANDHI NAGAR, CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY.
DREAM HOME PROPERTY
7006522552
JOBS@NO
REGISTRATION
1. RUNNER(M) 12K
2. ACCOUNTANT 10K TO 15K
3. SALES / MARKETING ASSOCIATE’S (M) FOR BANK , IT CO. & CEASE FIRE CO.
GRADUATE HAVING EXP.
18K TO 25K+PERKS (ON ROLLS)
4. BACKEND EXECUTIVES (F) GRAD/PG 16K TO 25K
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB ALSO
DREAM MAKERZ #8713000033
URGENT REQUIRED
A WELL REPUTED ORGANISATION URGENTLY REQUIRED A MALE/FEMALE CANDIDATE FOR DATA ENTRY OPERATOR AND OFFICE MANAGEMENT PURPOSE. A CANDIDATE SHOULD BE EXPERT IN COMPUTER & ACTIVE. SALARY NEGOTIABLE. CANDIDATE MAY VISIT OFFICE ADDRESS MENTIONED BELOW OR CONTACT ON GIVEN NUMBER
CONTACT : 9906091924
ADDRESS: H.NO. 36/1, SANJAY NAGAR, NEAR BABA FATEH SINGH GURUDWARA JAMMU.
REQUIRED
WE ARE HIRING FOR A CLOTHING STORE
JOB LOCATION: TRIKUTA NAGAR, JAMMU
POSITIONS HIRING FOR
SALESMAN/ SALES GIRLS
IN KIDS/ MEN/ WOMEN SECTION
(EXPERIENCE AND FRESHER CAN APPLY)
SALARY NEGOTIABLE
DROP YOUR RESUME:-
AMIT.DHAWAN109@GMAIL.COM
CONTACT: 7451886000
REQUIRED
FOR SANITARY & TILE SHOP
1. SALES MAN 2 NO
2. ASSISTANT SALES MAN 4 NO
3. STORE KEEPERS 3 NO
4 SHOP ASSISTANTS 3 NO
SALARY AS PER PERFORMANCE & EXPERIENCE
CONTACT : SHIVAM BUILDERS,
MARBLE MARKET JAMMU
MOB. 7889765557, 9419191650
COMPUTER OPERATORS
REQUIRED
SALARY RS. 10-12,000
WORKING HOURS – 10 AM TO 10 PM
RETAIL PHARMACY
FULL MARG EXPERIENCE REQUIRED
SALARY – 10,000-12,000
CALL/WHATSAPP AT MB.
9419230645
REQUIRED
TELE CALLER-2
DATA OPERATORS -1
WEBSITE/CONTENT MANAGER-1
FOR A DIGITAL AGENCY IN
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
SALARY 8 TO 12 K
CALL US AT-
9018025381, 9596650062
REQUIRED
TELE CALLER-2
DATA OPERATORS -1
WEBSITE/CONTENT MANAGER-1
FOR A DIGITAL AGENCY IN
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
SALARY 8 TO 12 K
CALL US AT-
9018025381, 9596650062
VACANCIES
DESPATCH SUPERVISOR
12TH PASS WITH BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
DUTY HOURS (9:00 AM TO 9:00 PM)
ACCOUNTANT
COMMERCE GRADUATE WITH MINIMUM THREE YEARS EXPERIENCE IN TALLY/BUSY/SAP/NAVISON
FOR APPOINTMENT CALL: 0191-2481000, 9086000101
VISIT: NINDIYA FOAM AND MATTRESS
PLOT NO. 65, PHASE -III INDUSTRIAL AREA GANGYAL.