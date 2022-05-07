EMPLOYMENT (07-05-2022)

URGENTLY REQUIRED
CONTENT WRITER
EMAIL YOUR CV
STAYFIT@FJUNCTION.COM
REQUIRED STAFF
S. NO. NAME OF THE POST QUALIFICATION
1. LECTURER IN PHYSICS M.SC PHYSICS + B.ED
2. MUSIC TEACHER M.A IN MUSIC
3. MATH TEACHER M.SC/B.SC + B.ED
4. COMPUTER TEACHER MCA/BCA
SALARY NEGOTIABLE
DATE OF INTERVIEW 09-05-2022
TIME : 8:30 AM TO 12 PM
CONTACT NO. 9419190547, 7889896780
DIRECTOR
PRAGMATIC INSTITUTE OF EDUCATION
KRISHNA NAGAR MIRAN SAHIB, R S PURA JAMMU
REQUIRED
URGENTLY REQUIRE AN EXPERIENCED ELECTRICIAN FOR FULL TIME JOB. ASPIRANTS TO CONTACT 7006002726 BETWEEN 10 AM TO 11 A.M.
SALARY WILL BE DECIDED ON JOINING, CALL IMMEDIATELY.
“STAFF REQUIREMENT”
GODOWN JOB (MALE)
FOR
DEPOT OF PHARMA COMPANY
(AREA CHANNI RAMMA)
SALARY RS. 8,000
(NON – NEGOTIABLE)
WORKING HOURS – 10 AM TO 6 PM
CALL AT MB. 7889772774
VACANCY
LOOKING FOR DRIVER
TIMING – 8:00 AM- 7:00 PM
ADDRESS :
117 A/D GANDHI NAGAR
GREEN BELT PARK
PHONE : 9906222280
REQUIREMENT FOR MICROBIOLOGIST AT BISLERI PLANT, SAMBA.
– SHOULD HOLD A DEGREE OF MSC/ BSC /B.TECH IN FOOD/BIOTECHNOLOGY
– FRESHER / EXPERIENCED
– SALARY NEGOTIABLE
KINDLY SEND YOUR RESUMES ON EMAIL
ID: FOODBAVNAPOLIAN@GMAIL.COM
AND CONTACT ON 9086565773 FOR
FURTHER DETAILS.
REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FOR OFFICE WORK
AT
V21 FINANCIAL SERVICES
ADDRESS: KACCHI CHAWNI OPP. SHRI RANBIR SINGH LIBRARY.
MOB.: 7298744689, 7889617394
WANTED
WANTED SALES MAN, DRIVER FOR (FMCG) NARWAL AREA MARKET IN JAMMU. FRESHERS CAN ALSO APPLY.
INTERVIEW SCHEDULE 7TH MAY TO 10TH MAY. CANDIDATE MUST HAVE TWO WHEELER. TIMING 9:00 AM TO 5 PM.
ROHINI ENTERPRISES
MOB.NO.: 9797589797, 9797400700
SHOP NO. 28, FRUIT MANDI, NARWAL.
STAFF REQUIRED FOR FASTFOOD CAFE
1) CHINESE COOK-2
2) CONTINENTAL COOK
3) SHAKES+ MOCKTAIL MAKER
(MALE/FEMALE CAN APPLY)
CONTACT/WHATSAPP-
8493997300, 9796736420
REQUIRED
DRIVER
FOR HALF DAY
(3:30 PM – 7:30 PM)
LOCATION – SHASTRI NAGAR
AGE : 35 – 50 YEARS
9055500403
REQUIRED
ASSISTANT/ RECEPTIONIST REQUIRED FOR DENTAL CLINIC IN GANDHI NAGAR
FEMALE PREFERRED
11-5
CALL AT 9622322322
REQUIRED STAFF
COORDINATOR FOR R.S. PURA
& MIRAN SAHIB BRANCH
TUITION AVAILABLE FOR 5TH, 6TH, 7TH, 8TH, 9TH, 10TH (CBSE/JKBOSE)
VISIT:
TOPPERS’ STUDY CIRCLE
R.S. PURA/MIRAN SAHIB
CALL: 9070011150
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES SAMBA
NAME OF POSTS
1. RECOVERY MANAGER :- 1 POST MALE RETIRED ADVANCES MANAGER BANK.
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 07/05/2022, AND 09/05/2022
INTERVIEW TIME 3:00 PM TO 5:00 PM
AT I.G.C PHASE-1 SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV FOR MORE DETAILS:-
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO, SAMBA
9906044364
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
REQUIRED STAFF FOR COMPANY
* DELIVERY STAFF -10
* QUALIFICATION – 10TH PASS
* DRIVING LICENCE MUST FOR DELIVERY
* GOOD SALARY & INSURANCE, PF,
ESIC ETC.
CONTACT: 9780404092, 8968696492, 9796243311
REQUIRED
IMMEDIATELY REQUIRED PROMOTER FOR IFB APPLIANCES
SALARY: 10K -14K + INCENTIVES
CONTACT: 9858784350
EMAIL: VISHAL@IFBGLOBAL.COM