EMPLOYMENT (06-08-2022)

REQUIRED
LABORATORY TECHNICIANS FOR LABORATORY NEAR GOVT MEDICAL COLLEGE, JAMMU.
CONTACT : 7006913050
JOB VACANCY
REQUIRED A MALE CANDIDATE FOR THE POST OF GODOWN INCHARGE HAVE BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER.
WORKING HOURS: 9.30 AM 8 PM.
SALARY: 12,000/- PER MONTH
WORKING HOLIDAY: SUNDAY
QUALIFICATION: 12TH
101/P SEC-5, TRIKUTA NAGAR,
JAMMU NEAR SAI PALACE.
CONTACT: 7006069803
NOTE: CANDIDATE PREFER ONLY DISTT SAMBA
REQUIRED ASSISTANT
REQUIRED A MALE/ FEMALE ASSISTANT CUM HELPER FOR A CLINIC SITUATED IN TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
CANDIDATES ADJOINING TRIKUTA NAGAR AREA WILL BE PREFERRED.
MINIMUM QUALIFICATION – MINIMUM 10TH PASS
CONTACT – 7889407353, 8684953990
VISHWA BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL UDHEYWALLA, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. TGT- ENGLISH, SOCIAL SCIENCES
HINDI: POST GRADUATE/GRADUATE WITH B.ED
2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : BCA/MCA WITH RELEVANT EXPERIENCE.
APPLY WITHIN 7 DAYS ON SCHOOL
EMAIL VBPSJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT : 0191-2505885
REQUIRED
DEVGON PHARMACEUTICALS
AREA SALES MANAGER(ASM)
FOR PUNJAB & HIMACHAL PRADESH
BEST SALARY PACKAGE WITH TA,
DA & INCENTIVES
EMAIL:DEVGONRESUMES@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9469293786
REQUIRED TEACHERS
– BIOLOGY
– CHEMISTRY
– MATHEMATICS
– PHYSICS
QUALIFICATION : MSC IN RELEVANT SUBJECT
EXPERIENCE : 2 YEARS +
CONTACT : 9419430403, 8283808135
REQUIRED
FRONT DESK STAFF FOR RESTAURANT AT CHANNI SHOULD HAVE BASIC
COMPUTER KNOWLEDGE.
SALARY AROUND 10,000/- NEGOTIABLE.
CONTACT : 9906430580, 9810158354
REQUIRED
REQUIRED DRIVER
EXPERIENCE 2 TO 5 YEARS.
TIMING 10 TO 8 PM
SALARY 12000
REQUIRED PEON
SALARY 8000
7006383485
JAI BUA DATTI TRADERS
HERE ENDS YOUR JOB HUNTING
URGENTLY REQUIRED:
MALE/FEMALE CANDIDATES FOR
MARKETING / SALES EXECUTIVE, SALES CONSULTANT
CONTACT: 9086555816 / 9622447984
JOB VACANCY
TELECALLER (F)
JOB LOCATION:
GODREJ INTERIO
GANGYAL, JAMMU
INTERVIEW CALL TIMING:
10AM – 5PM
CONTACT: 9419200777
REQUIRED
MARKETING MANAGER
MIN. EXPERIENCE – 5 YEARS + MBA PREFERRED
SALARY – NO BAR FOR THE RIGHT CANDIDATE –
RS. 25,000+ FOR PRINTING AND PACKAGING HOUSE
CONTACT:
OPP. JDA COMPLEX, NEW PLOTS, JAMMU
(M): 7006118084
JOB OPENINGS
FOR IT START-UP IN JAMMU
B.TECH (CSE/IT/MCA/BCA)- 4
IT INTERNS – 4
MARKETING- 2
ITI (ELECTRICAL)- 2
GRAD/12TH/10TH – 4
INTERVIEW ON 6 & 7TH AUG, 11-2PM,
442-A, GANDHI NAGAR, JAMMU
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CONTACT @ 9070773777
URGENTLY REQUIRED
CHINESE COOK/CHEF
SALARY: 12,000 – 18,000 + FOOD & ACCOMMODATION
LOCATION: KISHTWAR, JAMMU – 182204
EXPERIENCED CAN APPLY
MB: 7051914016, 8494017205
REQUIRED SALES SPECIALISTS
(TWO WHEELER SALES) (1 FEMALE / 2MALE)
TATSA MOTORS JAMMU
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* COMMITMENT & DEDICATION
* KNOWLEDGE OF RIDING
* INTEREST SUPER BIKES
* VALID DL (MINIMUM AGE 18)
(ONLY THREE VACANCIES LEFT)
CONTACT : CEO@BENELLI-JAMMU.COM,
PH :9622994095