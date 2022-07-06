EMPLOYMENT (06-07-2022)

REQUIRED FACULTY
FOR IAS/KAS HAVING CLEARED PRELIMS OF IAS/ MAINS OF KAS RECENTLY
AT TOP IAS ACADEMY OF JMU
PLS COME WITH DOCUMENTS
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01914049820
URGENTLY REQUIRED
1. MNCS COMPANY STAFF GRADUATE CAN ALSO APPLY
2.HOTELS STAFF 10TH 12TH CAN ALSO APPLY
3. COMPUTER OPERATOR. RECEPTIONIST. TELE CALLER
4. FLOOR EXECUTIVE. SENIOR MANAGER. ASSISTANT.
5. SECURITY GUARD HELPER. PEON PACKING BOYS.
8TH 10TH 12TH GRADUATE CAN ALSO APPLY
INTERVIEW WEDNESDAY TO THURSDAY
MOB 9086193986
HEAD OFFICE JAMMU
REQUIRED
PHARMACIST : (3 NO)
MUS HAVE DONE B-PHARMA/D-PHARMA
COMPUTER OPERATOR – (3 NO)
FOR MEDICAL SHOP IN HOSPITAL
CANDIDATE MUST HAVE DONE 12TH AND GOOD COMMAND OVER COMPUTER
ATTRACTIVE SALARY
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CONTACT : 6005417210, 7780881994, 01912955381
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RM/DM: RELATIONSHIP MANAGER/DEPUTY MANAGER.
SALARY : 20K-40K/M
QUALIFIACTION: GRADUATION MIN.
AGE BAR: 20-28 YEARS
JOB LOCATIONS: JAMMU – 8 NOS., SAMBA – 3 NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, KATHUA, POONCH, RAJOURI, PATHWAL, BANIHAL, ANANTNAG, SRINAGAR ETC..
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WANTED
WANTED FEMALE STAFF FOR MARKETING.
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REQUIRED STAFF
STAFF REQUIRED FOR OUR SUPERMARKET IN SAINIK COLONY, FLOOR BOY, DELIVERY BOY, MANAGER AND CASHIER
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1) AUTO CAD DESIGNER
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TRIKUTA AGENCIES,
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REQUIRED EXPERIENCED TEACHERS
1) ENGLISH TEACHER FOR MIDDLE SCHOOL LEVEL HAVING GOOD COMMAND OVER ENGLISH LANGUAGE. SALARY RANGE RS 12000/ TO RS 15000/.
2. PRE PRIMARY TEACHER HAVING GOOD COMMUNICATION SKILL IN ENGLISH SALARY RANGE RS 8000/- TO RS 10,000/- LOCATION OF WORK IN MIDDLE SCHOOL JAGATI NAGROTA. INTERESTED CANDIDATE CAN SEND THEIR RESUME AT SCHOOLRESUME2022@GMAIL.COM OR CALL 9871995698
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
LAXMIPURAM CHINORE BANTALAB, 9622333664
STAFF REQUIRED
1. MA B.ED FOR CLASSES 11TH/12TH 1 POSTS
SUB : ENGLISH/POL SCI/ECO
2. MA, B.ED FOR CLASSES 8TH TO 10TH 2 POST
FOR EACH
SUB : ENG, HINDI
3. B.A B.ED 2 POST
SUB : ENG/HINDI/SST
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOL
CAN WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9622333664
CARE TAKER REQUIRED
” LOOKING FOR A 24 HOUR CARE TAKER/ COMPANION FOR AN ELDERLY LADY. LOCATION TALAB TILLOO, JAMMU. FEMALE CARE TAKERS ONLY. HANDSOME SALARY IN 5 DIGITS WILL BE PROVIDED MONTHLY. INTERESTED PERSONS MAY CONTACT AT 9958093118″
REQUIRED
A MANAGER REQUIRED WITH A MINIMUM EXPERIENCE OF 10 YEARS FOR MINT LEAF RESTAURANT, MARBLE MARKET JAMMU.
SALARY – NEGOTIABLE
CONTACT :-
9419197503
REQUIRED
MALE REQUIRED FOR TALLY DATA OPERATOR HAVING FULL KNOWLEDGE OF BANK ENTRY & BILLING OTHER RELATED WORK.
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CONTACT DETAILS : 9086085859
SHANTI SWAROOP MEMORIAL
JAMMU PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
RECOGNISED & AFFILIATED TO J&K BOARD OF SCHOOL EDUCATION
SARWAL/PATOLI, JAMMU
STAFF REQUIRED
(1) BCA- 02
(2) M.SC (ZOOLOGY/BOTANY) -01
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FOR DETAILS CONTACT :
9419231999, 8825045494
OMKAR INSTITUTE
52/3 PRABHAT COLONY OPP.
PEER BABA (CHATHA)
TEACHERS REQUIRED FOR
ICSE & CBSE CLASSES
TO TEACH CLASS 6TH TO 10TH
COME WITH PHOTOCOPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 2/7/2022-7/7/2022
CONTACT DETAILS – 9086582581
JYOTI PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, VIJAYPUR
STAFF REQUIRED
1. LEC IN CHEMISTRY 01
2. LEC IN BIO SCIENCE-01
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C. NO. 97962-12058
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REPUTED CA FIRM LOCATED AT BAHU PLAZA JAMMU IS HIRING CA DROPOUT/ACCOUNTANTS HAVING EXPERIENCE OF WORKING IN CA FIRM. SALARY APPROX 8 TO 15 THOUSAND PM DEPENDING ON EXPERTISE. CANDIDATE SHOULD HAVE EXPERIENCE OF FILING TDS, GST RETRUNS, MAKING BALANCE SHEETS AND PROJECTIONS.
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NEED EXPERIENCED DRIVER HAVING
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