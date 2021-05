Trainings & Live Projects

B.Tech Students

* Javascript * PHP * JAVA

* Python * Android

Online + Physical Hybrid Mode

WhatsApp/Call: 7051818001

Alpha IT Systems, Jammu

Plot No.223, Sector-2, Channi Himmat, Jammu.

REQUIRED

Civil Engineer

with AutoCAD experience for all civil works min. experience 5-6 year at Udhampur.

Mail your resume at:

khawar6786@yahoo.com

or Contact us at: 9906021444