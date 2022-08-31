EMPLOYMENT (31-08-2022)

REQUIRED
HOME TUTORS
(FEMALE FACULTY)
BANTALAB BATHINDI
ROOP NAGAR CHANNI
SIDHRA BARI BRAHMNA
SAINIK COLONY JANIPUR
(PHYSICS, CHEMISTRY, MATHS, 1-10TH)
(9797654420)
HIRING NOW
1. SOCIAL MEDIA MANAGER – 1
2. CONTENT MANAGER (ENGLISH HONS. OR M.A. ENGLISH) – 2
3. STUDIO MANAGER – 1
4. SALES MANAGER / RECEPTION MANAGER – 2 (GIRLS PREFERRED)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY (JAMMU)
SALARY – RS 10000- RS 20000
GRADUATION & GOOD COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. FRESHERS OR 1-2 YEARS OF EXPERIENCE.
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
REQUIRED SALESMAN
-MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN THE FURNITURE LINE.
-GOOD COMMUNICATION SKILLS.
-MINIMUM QUALIFICATION SHOULD BE GRADUATION.
-SALARY NEGOTIABLE.
JK TIMBER TRADERS,
GANGYAL, JAMMU
PH- 9419187502, 9796061481, 9419179926
MUNI KAMAL PUBLIC HIGH SCHOOL
GANGYAL OPPOSITE OF
PUNJAB NATIONAL BANK
URGENTLY REQUIREMENT
OF TEACHING STAFF
1) MATH / SCIENCE TEACHER –
TO TEACH MIDDLE CLASSES) – 2
2) S.ST / HINDI TEACHER
(TO TEACH MIDDLE CLASSES) – 2
3. NURSERY TRAINED TEACHER – 2
4. PEON – 2
APPLY WITHIN WEEKS TIME WITH FULL BIODATA
CONTACT NO: 9149657614, 9419131078
REQUIRED
REQUIRED TALLY OPERATOR HAVING AT LEAST EXPERIENCE OF 03 YEARS IN ADVOCATE OFFICE SITUATED AT H NO. 36/1-A, BEHIND HOTEL RITZ MANOR, CHANNI HIMMAT JAMMU.
CONTACT NO. 6006118511 & 9419186392
REQUIRED URGENTLY
FOR A TRAVEL START UP
SALES/CALLING EXECUTIVE
QUALIFICATION: GRADUATION & ABOVE
SALARY- NEGOTIABLE
CANDIDATE SHOULD HAVE EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS & BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER (WORD, EXCEL ETC.)
CONTACT @ : 7006297407 , 9033038810
FEMALE STAFF FOR OFFICE
HAVING FLUENCY IN ENGLISH AND CONVINCING POWER. KNOWING BUSY SOFTWARE(EXPERIENCED). ALSO WHO CAN MAINTAIN THE OFFICE RECORDS & GOOD IN TELE CALLS AT SUBHASH NAGAR (NEAR JALEBI MORH).
SALARY:-8000+
TIMINGS:-10 TO 5 PM
CALL:-9906205984
REQUIRED
SALES EXECUTIVE – (MALE)
(QUAL. GRADUATE) (SALARY 14K)
(CANDIDATE FROM JAMMU)
VISIT WITH RESUME AT:-
420, NEAR BSNL OFFICE, APSARA ROAD, GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT: 6005135905,
9797466324
REQUIRED PEON
AT FURNITURE SHOW
TRIKUTA NAGAR.
TIMING : 10 TO 6
SALARY : NINE THOUSAND
CALL AFTER 11 MORNING
9906082824
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED ONE MALE/FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE MANAGEMENT PURPOSE. CANDIDATE SHOULD BE WELL VERSED IN COMPUTER.
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE. INTERESTED MAY COME ALONG WITH RESUME AT OUR OFFICE ADDRESS :
H.NO. 36/1, SANJAY NAGAR NEAR BABA FATEH SINGH GURUDWARA JAMMU.
MOB. 9484114326
CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU
REQUIREMENT
1. MARKETING MANAGER
2.COUNSELOR
3. MARKETING EXECUTIVE
4.TELECALLER
ATTRACTIVE SALARY AND INCENTIVES
FOR MORE INFO PLEASE
CALL: 8715823064