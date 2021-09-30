EMPLOYMENT (30-09-2021)

URGENTLY REQUIRED
ACCOUNTANT:1 YEAR EXPERIENCE.(FEMALE)
SALARY:-13K TO 18K
MARKETING MANAGER – GRADUATE
ONE YEAR EXPERIENCE (MALE)
SALARY:- (17K TO 22K)
BLACK KING SECURITY PVT. LTD.,
ADDRESS :- 815-A,GANDHI NAGAR,NEAR DOGRA GROUND JAMMU.
CONTACT:- 8899927977, 1913548957
URGENT
1) RECEPTIONIST / WELL SPOKEN WITH GOOD MARKETING SKILLS .
2)NEED A STAFF NURSE WITH MINIMUM EXPERIENCE OF 2 YEARS IN PATIENT CARE . GOOD SALARY WITH PERKS !
CONTACT : PS BODY, SKIN & HAIR CLINIC
100 A/D GANDHI NAGAR
GREEN BELT , JAMMU
CONTACT : +91 6006-481742
+91 191 354 5361
REQUIREMENT
VACANCY FOR RESIDENT DOCTORS (MBBS/BAMS) AVAILABLE IN A NURSING HOME SITUATED IN A PRIME LOCATION OF THE JAMMU-CITY.
CONTACT : 9419226322
9419110789
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE:05
SALARY: 15000/MONTH+INCENTIVES
OFFICE: LOWER ROOP NAGAR NEAR VITASTA NURSING HOME JAMMU
CONTACT:9796826687
WHATSAPP:8360131129
JOBS
1. QUALITY CONTROL: BSC FRESHER.
2. HOSPITALITY: SR STEWARD, STEWARD, CAPTAIN, SERVICE MANAGER, STORE CUM HOUSEKEEPING SUPERVISOR, TANDOOR DCDP/COMMI, CASHIER AND TRAINEE CAPTAIN.
3. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGER AND SERVICE DELIVERY MANAGER FOR AUTOMOBILE INDUSTRY.
4. MULTIPLE VACANCIES IN REPUTED BANKS.
5. OFFICE ADMIN EXECUTIVE(MALE/FEMALE BOTH).
6. SUPPLY CHAIN EXECUTIVE/LOGISTICS EXPERT WITH EXPERIENCE OF MIN 2 YEARS
7. VACANCY IN SRINAGAR FOR BOILER OPERATOR AND ITI FRESHERS.
CONTACT: JOBB PANDITS
7780874179
URGENTLY
REQUIRED
FEMALE CANDIDATES WITH MINIMUM QUALIFICATION B.SC. NURSING
FOR A REPUTED DOCTOR’S CENTRE IN GANDHI NAGAR.
CONTACT: 7006112791, 9796486384, 7889350882
URGENT REQUIRED
1) PARMOTER (SAMSUNG) = 12,000+
2) SALES EXECUTIVE – SALARY – 15,800 C+C+ 13,000 + INCENTIVE + RS 250% PER DAY FUEL (MIN QUAL) – 12TH PASS.
3) GROCERY (FMCG) – SALES BOY – 12,000+
4) DUMPER DRIVER – 15,000+ACC+FOOD
5) CRE + AUTOMOBILE EXP – 18,000+
6) B.SC/M.SC = 15,000+
7) SECUIRTY GUARD = 10500+P+ESI
8) ITI ELECTRICAL/MECHANICAL/ELECTRONIC = 12,000+
CONTACT: 9906300427
OPP ITI COLLG. SHAKTI NAGAR, NEAR PARSHOTAM RICE MILLS
PART TIME WORK AT HOME
NAVRATRA FESTIVAL OFFER
BOOK YOUR ORDER AND GET 10% DISCOUNT FOR FIRST 15 UNITS
START PART TIME & FULL TIME
BUSINESS AT HOME & EARN
25000 TO 45000 PM.
NOTE: RAW MATERIALS
PROVIDE BY COMPANY
CONT: 9541368008, 7889783910
REQUIRED
PEON/HELPER
FOR TRADING COMPANY
AT YARD NO. 7 NARWAL.
STARTING SALARY = 7000
CALL @ 6005201091
REQUIRED
NO CHARGES FROM CANDIDATES
1) REQUIRED M/F STORE PROMOTERS FOR SAMSUNG MOBILES IN ENTIRE JAMMU. SALARY 11000 PLUS INCENTIVES. MUST HAVE SALES EXP. IN ANY FIELD.
2) REQUIRED DELIVERY BOYS FOR FLIPKART IN JAMMU(TALAB TILLO) .
SEND RESUMES ON 7006553405.