EMPLOYMENT (26-12-2022)

REQUIRED
FOR AT HOME PATIENT CARE
SKILLED
NURSES & ATTENDANTS
MALES/FEMALES
NIGHT/24X7
CONTACT : 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5/6 RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU
DOEACC/EDES
REQUIRED
COMP. TEACHER
QUAL. MCA, B. TECH, EXPERIENCED
9419200507
CANAL ROAD JAMMU
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT. LTD.
URGENT REQUIRED STAFF
1. SUPERVISOR, TELLECALLER MALE/FEMALE, HR EXECUTIVE, LOADING AND UNLOADING SUPERVISOR, ACCOUTANT EXP/FRESHER, SECURTY GUARD WITH ACCOMDATION, ACCOUNTANT, FRONT DESK, OFFICE ADMIN MALE/FEMALE, RECEPTIONIST, TELLE CALLER MALE/FEMALE SUPERVISOR DRIVER ACCOUTANT, COMPUTER OPERATORS, SECURITY GUARD, HR EXECUTIVE, ELECTRICAL, MECHANICAL, HELPER, OFFICE ADMIN, RECEPTIONIST, TEACHER, GNM.
CALL 9055055628. ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP
URGENT REQUIREMENTS NMS
DUTY POINT:- TOLL PLAZA, 5 STAR HOTEL, HOSPITAL, POWERPLANT
REQUIRED:- SECURITY SUPERVISOR, HEAD GUARD, SECURITY GUARD
DOCUMENTS:- 8TH,10TH,12TH, BA
LOCATION:- HYDRABAD, DELHI, BANGLORE, MUMBAI, GUJRAT
SALARY:- (18000 TO 22000) + PF, ESI, BONS, FOOD + ACCMO.
100% JOB AND NO FEE CHARGES
ADDRESS:- NMS SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO.:- 7298663220, 9796260300
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELECALLERS
(FIXED SALARY + INCENTIVES)
MARKETING AND SALES
EXECUTIVES (MALE)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
ADD. JANIPUR BEHIND V MART
9906041292
SHER-E-KASHMIR COLLEGE OF EDUCATION
AJIT NAGAR, GADI GARH NEAR AIRPORT JAMMU
STAFF REQUIRED
LECT IN, ENGLISH, HINDI, MATH, SCIENCE & COMMERCE QUAL. PG AND M.ED WITH 55% MARKS.
LIBRARIAN: M.LIB WITH 55% MARKS
FOR ENQUIRY CONTACT, 6006299757, 9149515084, 9149425783 LAST DATE FOR APPLY 02-01-2023
URGENTLY REQUIRED
1) CONTENT WRITER – F/M
2) CASHIER WITH ACCOUNTANCY KNOWLEDGE – M
3) BPO – DOMESTIC/INTERNATIONAL PROCESS
4) ACCOUNT MANAGER – M
5) SECURITY GUARD – M
6) FIELD SUPERVISOR – M
7) TELE-CALLERS – F/M
CONTACT : BRAVE SECURITY & PLACEMENT
H.NO. 669/C, SAINIK COLONY, JAMMU
MOB.: 9682601135, 9796733175
EMAIL-ID : BSBRAVESEC@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED 2 NOS OF DRIVER FOR POLAND
SALARY – 40 THOUSAND TO 50 THOUSAND (FIRST YEAR)
70 THOUSAND TO 80 THOUSAND (SECOND YEAR)
CONTACT NO. 7558289968
URGENTLY REQUIRED
FOR ALL DISTRICTS OF J&K
1. DISTRICT MGRS SALES & MKTG
SALARY RS 34 K + INC+TA
EXP. MIN 8 YRS
2. HR MGRS SALES FIELD (FEMALE ONLY)
KNOWLEDGE OF COMP. S/N/W MUST
SAL RS 20 K + INC
CONTACT : 8082003652
EMAIL: STARGPSINDIA234@GMAIL.COM
REQUIRED
* SOCIAL MEDIA MANAGER
* CONTENT MANAGER ( ENGLISH)
GRADUATE /12TH GOOD COMMUNICATION SKILLS WITH COMPUTER KNOWLEDGE
EMAIL YOUR CV – SEVENSEAMEDIA@GMAIL.COM
WHATSAPP 9419112577 / 7006330386
JOB IN JAMMU
FOR BOYS/GIRLS OF ALL DISTRICTS IN RASHTRIYA UDYOG RATNA AWARD CO.
QUALIFICATION- 8TH,10TH,12TH, GRADUATE & ABOVE
INCOME-UP TO 15000 + FREE ACCOMMODATION
FOR MORE DETAILS CALL
MOB- 7006486152
OR VISIT GANDHI NAGAR JAMMU
JOB JOB JOB
REQUIRED SALE’S TEAM IN JAMMU
MALE & FEMALE
SALE’S EXECUTIVE – NO’S 5
SALARY – 15000 + INCENTIVE AND MONTHLY GIFTS
WORK FROM HOME :
MALE & FEMALE – NO’S : 5
HELPER NO’S -0 2
CALL NOW : 9906155071, 8492891789
ADDRESS : 400/A GANDHI NAGAR, JAMMU
JOB OFFER
CANDIDATE WITH ANM/GNM QUALIFICATION – FEMALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT: 8587962237