EMPLOYMENT (24-02-2021)

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STAFF FOR HOTEL DEVI GRAND KATRA
1.MANAGER OPERATIONS
2.HOUSE KEEPING SUPERVISOR
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CHANAKYA IAS ACADEMY
REQUIREMENT
1. COUNSELOR
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WANTED
JOB OPPORTUNITY A WELL REPUTED OPTHALMOLOGY COMPANY NRI VISION CARE INDIA LTD NEEDS MED. REPRESENTATIVE FOR JAMMU H.Q EXPERIENCED CANDIDATES MAY APPLY AND SEND THEIR RESUME ON HRDNRIVCARE@GMAIL.COM
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AERIAL TELECOM REQUIRES THE FOLLOWING POSTS FOR SENIOR CITIZEN HELPLINE FOR JAMMU AND KASHMIR,
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COMPUTER, OFFICE WORK, BOYS ONLY.
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RECEPTIONIST
REQUIRED A FRONT DESK FEMALE RECEPTIONIST AT TRANSFORM FITNESS GYM, CHANNI HIMMAT SHOULD HAVE GOOD COMMUNICATION AND TELECALLING SKILL, WITH BASIC KNOWLEDGE IN COMPUTER.
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A RECEPTIONIST CUM COUNSELLOR (ENGLISH KNOWLEDGE MANDATORY) & INPUT DATA CLERK( WELL VERSED WITH COMPUTERS). SALARY WILL BE ACC TO CAPABILITY. KAYTECH HOUSE AIRPORT ROAD, GADIGARH.
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DRS KIDS INTERNATIONAL SCHOOL, VIJAYPUR, JAMMU
REQUIREMENT FOR FEMALE CANDIDATES FOR TEACHING JOB
APPLICATIONS ARE INVITED FROM THE ELIGIBLE AND DESIROUS CANDIDATES TO TEACH KINDERGARTEN AND PRIMARY CLASSES BEFORE 28 FEB 2021.
CONVEYANCE FACILITY IS AVAILABLE FROM JAMMU
CONTACT NUMBER:- 9419118111
9419169851
URGENTLY REQUIRED
1. HINDI TRS: B.A/ B.ED OR M.A – 02
2. ENG. TRS: B.A, B.SC + B.ED – 02
3. BIO SC. TR (PART TIME): B.SC (MEDICAL)
4. DRIVER (FULL TIME) – 01
(HAVING VALID DRIVING LICENSE (LMV)
WITH EXPERIENCE)
SUBMIT RESUME WITHIN 5 DAYS
NEW ERA MOTHER H/S, 110/11 NANAK NAGAR JAMMU
9419143495 (10 AM – 5 PM)
EMAIL: DRHRSHARMA009@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
FEMALE MEDICAL REPRESENTATIVES
FOR DIFFERENT HEADQUARTERS
RAJOURI – 2, KATHUA – 2
JAMMU-2, UDHAMPUR -2
SALARY PACKAGE (22000 PM).
QUALIFICATION: D.PHARMA, B.PHARMA, B.SC, B.COM
CONTACT PERSONALLY WITH RESUME.
JORSS INTERNATIONAL MARKETING
68-A EXTENSION II NEAR DR. ROMESH KHAJURIA
(CHILD SPECIALIST), GANDHI NAGAR, JAMMU.
MOB: 8082371479, 6006143466.
WHATSAPP: 9541550732
ONLY HARD WORKER/NEEDY PERSON APPLIED.
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HARDWORKING OFFICE BOY/ RUNNER HAVING TWO WHEELER AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER AND ACCOUNT MAINTENANCE.
CONTACT: 9622992355