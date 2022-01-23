EMPLOYMENT (23-01-2022)

VACANCY OPEN AT
ANYTIME FITNESS JAMMU
GENERAL TRAINER -8 NO
SALARY 8000-12000 `
SALES EXECUTIVE -6 NO
SALARY 8000-12000 `
TIMING 6:00 AM TO 3:00PM
1:00PM TO 10:00PM
PLUS FLEXIBLE TIMING
CALL -8082241444, 9055044444
DROP RESUME AT NARWAL.JAMMU@ANYTIMEFITNESS.IN
WANTED
FOLLOWING STAFF IS REQUIRED FOR AN INDUSTRIAL UNITS AT BARI BRAHMANA
1. MARKETING EXECUTIVE (MALE)- 2
2. DIGITAL MARKETING (M/F) – 1
PERSON HAVING MIN EXPERIENCE OF ONE YEAR MAY SEND DETAILS TO WHATSAPP 9797976644.
ABN PERSONNEL NETWORK
URGENTLY REQUIRED
FOR JAMMU/SRINAGAR/LEH
* SAP CONSULTANT : IT WITH SAP
CERTIFICATION
* CIVIL ENGINEER-BE/B.TECH WITH MIN ONE YEAR EXPERIENCE.
* ELECTRONIC ENGINEER- B. TECH WITH MIN ONE YEAR EXPERIENCE.
VISIT : HALL NO. 115,B-1, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA JAMMU -180004. CONTACT : 01912478081
EMAIL US : ABN.NETWORK@REDIFFMAIL.COM
ABNPERSONNEL@REDIFFMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
OFFICE BOY FOR MAINTAINING ACCOUNTS AND OPERATING COMPUTER AND FOR VISITING OUR CA TO MAINTAIN OUR CONSTRUCTION COMPANY’S FILES. SALARY – 15000 FRESHERS CAN ALSO APPLY CONTACT 9326634800
OPENINGS@2022
NO REGISTRATION FEES !
1.SENIOR BACKEND/OPERATIONS ASSOCIATE (FEMALE)
MBA /PG HAVING RELEVANT EXP. OF SAME
(5 TO 10YRS)
SALARY: 18K TO 28K +
WORK FROM HOME
2.TELE CALLERS/ CCE FOR INTERNATIONAL BPO’S
EXPERIENCE CANDIDATES ONLY
SALARY : 13K TO 20K +PERKS
WORK FROM HOME ONLY
DREAMMAKERZ 8713000033
REQUIRED
BABY SITTER CUM TUTOR
PART TIME
FEMALE (1 NO.)
CONTACT NO. 9888821501/ 8717070623
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE PURPOSE ( HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER +GOOD COMMUNICATION SKILL )
SALARY NO BAR
FOR TRINITY VAASTU OFFICE
231/ A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU
SEND YOUR RESUME AT
INFO@TRINITYVAASTU.COM
CALL 9999051719 , 9419190432
SUN SHINE SERVICES
WE ARE PROVIDING
1). PART TIME MAIDS
TIMING: 9 AM TO 5 PM.
2). FULL TIME SERVANTS
TIMING: 24X7
3). FULL TIME MALE COOK.
TIMING: 24X7
4). TAKE CARE ATTENDENT (FEMALE)
MOBILE NO:
6005015321, 7051980784
BHARAT MONITOR
WE ARE HIRING NEWS REPORTER
FOR JAMMU REGION ONLY
EXP. 1-2 YR
FRESHERS CAN ALSO APPLY
SALARY 12000-35000
CONTACT:-
EMAIL:- BHARATMONITORNEWS@GMAIL.COM
7051891919, 9419171919
URGENT REQUIREMENT
(VACANCY FOR JAMMU)
INSTASSURE PVT. LTD.CO.
1, RELATIONSHIP MANAGER – 12 POST / FEMALE.
2, TELE EXECUTIVE – 10 POST / FEMALE
3, SURVEY EXECUTIVE – 10 POST M/F(DATA COLLECTION)
QUALIFICATION – 10TH, 12TH, GRADUATION.
SALARY – 8K TO 10K + INCENTIVES UPTO 50K. (FRESHER’S CAN ALSO APPLY)
WALK IN INTERVIEW . – MON, TUES, WED ( 12NOON TO 4PM )
JAMMU ADDRESS – 496 -A, FIRST FLOOR, NEAR LAKSHMI NARAYAN MANDIR, GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT NO. – 9419135370, 9796222028, 6006674743.
REQUIRED SALES
GIRLS & BOYS FOR
(JOCKEY EXCLUSIVE SHOWROOM)
AT GANDHI NAGAR, JAMMU
EXPERIENCED STAFF IN GARMENTS
SALES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9815364499
OPENINGS AT VISVERO INC.
VISVERO INC, USA BASED IT COMPANY IS HIRING FOR US- IT TECHNICAL RECRUITERS.
CANDIDATE SHOULD POSSESS A BACHELOR’S DEGREE IN IT WITH AT LEAST 6 MONTHS TO 1 YEAR OF EXPERIENCE
SHOULD POSSESS EXCELLENT VERBAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS.
NIGHT SHIFT/WFH TILL 07/22.EXCELLENT SALARY WITH COMMISSIONS/EXCELLENT
LEARNING AND GROWTH OPPORTUNITIES.
DESIRED CANDIDATES CAN SHARE RESUMES AT HR@VISVERO.COM
<MAILTO:HR@VISVERO.COM> /9999469643
REQUIRED
IELTS TRAINER (F)
FULL TIME ONLY
EXPERIENCED PREFERRED
SHASTRI NAGAR
9086061388