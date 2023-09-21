EMPLOYMENT (21-09-2023)

JOB REQUIREMENTS FOR QATAR (GULF COUNTRY)
* GDA STAFF
* FMPHW+MMPHW
* MEDICAL ASSISTANT
* NURSES (GNM, B.SC. POST IN B.SC.)
* PHYSIOTHERAPIST,
* HOTEL MGT/HOUSEKEEPING STAFF/DRIVERS
SALARY+FOOD+ACCOMMODATION
*NURSES ALSO AVAILABLE FOR HOME CARE IN JAMMU
*WE ALSO DEAL IN JOBS FOR JAMMU
CONTACT US @9622749814, 9622449814
*EXPERIENCED AND FRESHERS CAN APPLY
HIRING TUTOR
FOR TUTORIAL
CLASS – 1ST TO 7TH
BOARD – CBSE/JK/ICSE
QUAL. POST GRADUATE
EXP : SCHOOL/TUTORIAL 3 YEARS
BATCH 4:00PM – 6:00PM
LOCATION: NEW PLOT, JAMMU
CONTACT : 9419371433
HIRING
1. MANAGER ACCOUNTS/ACCOUNTANT:
• MINIMUM QUALIFICATION : B.COM
• MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE
• LOCATION: NEAR AUDI SHOWROOM, KUNJWANI, JAMMU
2. COMPUTER OPERATOR:
• GOOD COMMAND ON MS OFFICE AND INPAGE.
• GOOD COMMUNICATION SKILLS AND FLUENCY IN ENGLISH.
• LOCATION: NEAR AUDI SHOWROOM, KUNJWANI, JAMMU
POST YOUR RESUME AT:
EMAIL:INFO@RBCGROUP.CO.IN
WHATSAPP: 9596699332
URGENTLY REQUIRED
(1) BLOCK FIELD SUPERVISOR M/F 20
EDUCATION – 10TH PASS
SALARY – 15000/-
(2) DISTT FIELD INCHARGE- 10
GRADUATION
SALARY – 22500/-
CONT : 9906268289
VACANCY
REQUIRED A MALE ACCOUNTANT & DATA ENTRY OPERATOR FOR A MANUFACTURING CONCERN SITUATED AT BARI BRAHMANA HAVING EXPERIENCE OF AT LEAST 3 YEARS WITH MANDATORY KNOWLEDGE OF BUSY SOFTWARE, TDS & GST RETURNS FOR POST OF ACCOUNTANT.
INTERVIEW ON 22-09-2023 FROM 2.00 P.M TO 5.00 PM. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9796896097, 9796015532
JOB OPPORTUNITY
(PART TIME/FULL TIME)
WE ARE LOOKING FOR WORK STAFF CUM BARISTA AND CHEF FOR A CAFE IN JAMMU, BOYS OR GIRLS.
WORK SHIFTS-
MORNING: 7AM TO 4PM
EVENING: 3PM TO 11PM
SALARY – 8000.
BIKE/SCOOTY IS MUST.
PREFERENCE TO CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN HOSPITALITY.
APPLY NOW – 7006125862, 70068 02326
URGENT STAFF REQUIRED
1) RECEPTIONIST FLUENT IN ENGLISH FEMALE 1 NO (10,000)
2) COMPUTER OPERATOR FEMALE – 2 NO (9000)
3) ACCOUNTANT KNOWLEDGE IN GST SOFTWARE FEMALE 1 NO (10,000)
INTERVIEW ON 21-09-2023 (THURSDAY)
& 22-09-2023 (FRIDAY)
TIMING 3 PM ONWARDS
REHARI CHUNGI JAMMU
9419106045
WANTED
REQUIRED A SALESMAN FOR “V-FRESH” BRAND FOR SALE OF MILK, CURD, CHEESE, GHEE, ETC. IN UDHAMPUR & PATNITOP AREA HAVING DEALING EXPERIENCE WITH HOTELIERS & RETAILERS.
(EXPERIENCED CANDIDATES ONLY)
SALARY – NEGOTIABLE WITH INCENTIVES
INTERVIEW ON 23/09/2023 AT SINGH CAFETERIA UDHAMPUR
INTERVIEW TIMINGS- 1 P.M TO 4 P.M
FARMS FRESH MILK
BARI BRAHMANA SAMBA. CONTACT 9419199390
URGENTLY REQUIRED STAFF
1. SALESMAN FOR ELECTRONIC CONSUMABLES [M] :02
2. SALESMAN FOR CCTV AND EPABX [M]: 02
3. RECEPTIONIST [F] : 01
4. OFFICE BOY [M] : 01
FOR INTERVIEW CONTACT ON THE
GIVEN NUMBERS
@9541985899 @0191-7968410
V.S.K HR. SEC. SCHOOL MISHRIWALA JAMMU
WE ARE HIRING TEACHERS FOR TEACHING, ENGLISH, SCIENCE, HINDI IN SECONDARY CLASSES.
QUALIFICATION : PG WITH B.ED IN CONCERN SUBJECT
EXPERIENCED TEACHERS SHALL BE GIVEN PREFERENCE. SALARY NEGOTIABLE
DROP YOUR RESUME IN THE OFFICE BY OR BEFORE 22-9-23.
CONTACT NO 9622017045
REQUIRED TEACHER GRADE-II FOR MUTUAL TRANSFER
IT IS FOR THE INFORMATION OF THE TEACHERS GRADE II OF DISTRICT JAMMU AND DISTRICT SAMBA THAT IF ANYBODY INTERESTED FOR HIS/HER MUTUAL TRANSFER TO DISTRICT KATHUA MAY CONTACT ON:
MOBILE NO: 94191-42306, 7889584675
STAR GPS SOLUTIONS INDIA
URGENT HIRINGS
1. SALES OFFICERS FOR J&K (M/F)
EXP IN MKTG SAL: RS 27 K + TA+INC
2. SALES EXE. FOR ALL J&K (M/F)
EXP IN MKTG SAL : RS 15 K +TA+INC.
3. OPERATION MGR (FEMALE) FOR J&K
SAL MIN RS 20 K, EXP IN MKTG MUST
4. TELECALLERS (FEM) SAL : RS 8000 ABOVE
CONTACT : 8082003652, 9149919541
EMAIL : STARGPSINDIA234@GMAIL.COM
*HIRING FEMALE STAFF –
FOR OFFICE JOB*
WE ARE LOOKING FOR FEMALE CANDIDATES FOR THE POST OF DATA ANALYST. THE OFFICE TIMINGS ARE CONVENIENT STARTING 10.30 AM TILL 5.30 PM. THE STARTING SALARY WILL BE INR 9000/-
WE ARE HIRING FOR OUR HEAD OFFICE IN SAINIK COLONY.
FOR INTERVIEWS PLEASE CONTACT – +91-8825055960
WANTED
WANTED SALES EXECUTIVE (NO-3) FOR BAJAJ FINSERV AT LOC- BISHNAH RS PURA SALARY UPTO 15000 PM TEL 7889755233
URGENTLY REQUIRED
OFFICE ASSISTANT
(COMPUTER OPERATOR): MALE/FEMALE
QUALIFICATION:- BCA/MCA/B.TECH/M.TEACH (SALARY NEGOTIABLE)
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO EX-SERVICEMAN & KNOWLEDGE OF COMPUTER HARDWARE
BHARTIYA LOK SANGEET KALA
SANSTHAN (REGD).
ADDRESS :- 197 DURGA BHAWAN OPP. PEER BABA DISCO ROAD, JANIPUR JAMMU
M.NO. +91-9419117933, 7780817254
SEND RESUME BEFORE 28-9-2023:-
BLSKJAMMU78@GMAIL.COM
WANTED
1..DRIVER CUM RUNNER BOY HAVING BOTH 2W AND 4W DRIVING LICENSE FOR LOCATION PALOURA
SALARY.RS 11000
TIMING.9.30 AM TO 7.30PM
2.FEMALE CANDIDATE (GRADUATE) FOR CALLING AND COMPUTER OPERATIONS AT PALOURA OFFICE..COMPUTER KNOWLEDGE IS MUST
OFFICE TIMING 9.30 TO 6.30 PM
SALARY RS 10000/-
PLS CALL 9797691345
HIRING
1. MANAGER ACCOUNTS/ACCOUNTANT:
• MINIMUM QUALIFICATION : B.COM
• MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE
• LOCATION: NEAR AUDI SHOWROOM, KUNJWANI, JAMMU
2. COMPUTER OPERATOR:
• GOOD COMMAND ON MS OFFICE AND INPAGE.
• GOOD COMMUNICATION SKILLS AND FLUENCY IN ENGLISH.
• LOCATION: NEAR AUDI SHOWROOM, KUNJWANI, JAMMU
POST YOUR RESUME AT:
EMAIL:INFO@RBCGROUP.CO.IN
WHATSAPP: 9596699332
URGENTLY REQUIRED
(1) BLOCK FIELD SUPERVISOR M/F 20
EDUCATION – 10TH PASS
SALARY – 15000/-
(2) DISTT FIELD INCHARGE- 10
GRADUATION
SALARY – 22500/-
CONT : 9906268289