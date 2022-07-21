EMPLOYMENT (21-07-2022)

STAFF REQUIRED
WANTED FULL TIME ACCOUNTANT AT OUR INDUSTRIAL UNIT AT INDUSTRIAL GROWTH CENTRE SAMBA. THE CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF HANDLING ACCOUNTS OF INDUSTRIAL UNIT, AND FILLING OF GST RETURNS. SALARY COMMENSURATE WITH THE EXPERIENCE. THE FRESHER HAVING KNOWLEDGE OF ACCOUNTING CAN ALSO APPLY FOR THE POST OF ACCOUNT EXECUTIVE IN OUR OFFICE.
WALK IN INTERVIEW ON 22/07/2022 AND 23/07/2022
CONTACT NO.: 9419132058, 7006820491
SIDDHI VINAYAK CARD BOARD INDUSTRIES
LANE NO. 9, PHASE NO. 1, IGC SAMBA
REQUIRED DELIVERY STAFF IN BLUE DART EXPRESS LTD.
SALARY – HANDSOME SALARY+ PETROL EXTRA + OTHER BENEFITS
LOCATIONS –
1. NARWAL
2. TOPH SHERKHANIA
3. AKHNOOR
FOR MORE INFO
CONTACT NO. 7051837275
JOB JOB JOB
COMPANY REQUIRED SALE’S TEAM IN JAMMU
FMCG PRODUCTS
MALE – 5
FEMALE 5
DOOR TO DOOR & RETAIL MARKETING JOB
SALARY – 12000 TO 15000 + INCENTIVE
FRESHER ALSO APPLY
CALL NOW
GANDHI NAGAR OFFICE – 9906155071
TALAB TILLO OFFICE – 9086624550
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
AROMA FOUNDATION
PUBLIC SCHOOL
SEC 2, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
REQUIRED FEMALE TEACHERS FOR
NURSERY CLASS – 2 NO – B.A / B.SC
KNOWING CURSIVE WRITING
HINDI TEACHER – 2 NO – B.A / B.ED.
MAID – 1 NO
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW : 21/7/22 & 22/7/22
TIMING : 9 AM TO 12 NOON
MOBILE : 94191-27441, 7006877850
REQUIRED STAFF
S. NO. NAME OF THE POST QUALIFICATION
1. SCIENCE TEACHER MSC/B.SC+ B.ED
2. MATH TEACHER MSC MATH + B.ED
3. ENGLISH TEACHER M.A ENGLISH
4. SALARY NEGOTIABLE
DATE OF INTERVIEW : 22-07-2022
TIME : 8 AM TO 1 PM
DIRECTOR
PRAGMATIC INSTITUTE OF EDU.
KRISHNA NAGAR, MIRAN SAHIB R S PURA
CONTACT NO. 9419190547, 7889896780
DIVINE LIGHT ST. MARY’S
CONVENT SCHOOL DOMANA
FACULTY REQUIRED IN THE
FOLLOWING STEAMS
1.PGT SCIENCE
2.PGT ENGLISH
3.PGT SST
4. GENERAL LINE TEACHER.
5. COMPUTER TEACHER
FOR INTERVIEW CONTACT: 9622360905, 9107038382
JOB VACANCY
1. ACCOUNTANTS 2 NOS.
2. SALES EXECUTIVES 2 NOS.
FOR A REPUTED CONCERN DEALING IN IT/NETWORKING PRODUCTS LOCATED AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU. SALARY AS PER EXPERIENCE.
CONTACT: 9419173836, 9858680280
OMKAR INSTITUTE
52/3 PRABHAT COLONY OPP.
PEER BABA (CHATHA)
TEACHERS REQUIRED FOR
ICSE AND CBSE CLASSES
TO TEACH UPTO 10TH
(MATH & SCIENCE)
COME WITH RESUME
CONTACT DETAILS – 9086582581/7889845321
REQUIRED
LABORATORY TECHNICIANS FOR LABORATORY NEAR GOVT MEDICAL COLLEGE, JAMMU.
CONTACT :
7006913050
V.S.K HR. SEC. SCHOOL MISHRIWALA
JK INTERNATIONAL SCHOOL
PURKHOO CAMP, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
ENGLISH MATH S. ST.
HINDI SCIENCE COMPUTER
QUALIFICATION : MA/M.SC/B. ED
PRINCIPAL- 2 M.ED
MANAGEMENT
MOB. 9622188430, 9906283976
VOICE INSTITUTE
NEAR BATHINDI MORH JAMMU
URGENT NEED
FACULTY FOR
8TH TO 12TH CLASSES
*SCIENCE
*MATHEMATICS
*ARTS (ALL SUB.)
*SPOKEN ENGLISH
CONTACT 9797659875
JSM IT AND ADVERT
SOLUTIONS PVT.LTD. URGENT REQUIREMENTS
10TH 12TH ,HR FRESHER/ EXP, ELECTRICIAN FRESHER/EXP, MECHANICAL EXP/ FRESHER, SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STEWARD, PEON, OFFICE ADMINISTRATION, PAYMENT COLLECTION BOY, SUPERVISOR FRESHER/ EXP, BSC FRESHER/ EXP, DIPLOMA DEGREE MECHANICAL, ELECTRICAL FRESHER/EXP, DRIVER LMV ,PEON, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR FRESHER/EXP,OFFICE ADMIN, TELLE CALLER, SERVICE ENGINEER, FITTER, WELDER CALL 9055055628,9682684813 ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLE CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT MANAGER –
JAGPREET SINGH 7051394926
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
CHENAB VALLEY PUBLIC SCHOOL, RANJAN
(20 KMS FROM JAMMU BUS STAND ALONG THE JANIPUR-KOT BHALWAL ROUTE)
STAFF REQUIRED
A TEACHER REQUIRED FOR TEACHING CHEMISTRY TO STUDENTS OF CLASSES 11TH AND 12TH. QUALIFICATION:- POST GRADUATE (M.SC.) PREFERABLY WITH B.ED. BOTH PART-TIME AND FULL-TIME CANDIDATES WILL BE CONSIDERED FOR THE JOB. SCHOOL TRANSPORT AVAILABLE. SALARY NEGOTIABLE.
FOR ANY QUERIES, PLEASE CONTACT US ON
MOB. 9858222708 AND 7051874436
URGENTLY REQUIRED
CIVIL ENGG DIP/ DEGREE (5NO) 10K TO 15K
ELECTRICAL/ MECHANICAL DIP (10NO) 10K
GNM / MEDICAL ASSISTANT (10NO) 10K
GRADUATES (10NO) 12K
OFFICE ASSISTANT/ COUNSELLOR (6NO) 10K
GANDHI NAGAR
MOB. 7051531025
REQUIRED
REQUIRED MARKETING EXECUTIVE FOR SALES AND MARKETING FOR
WATERPROOFING COMPANY
SALARY NEGOTIABLE FOR
SUITABLE CANDIDATE
CONTACT: 9419193252
JOBS @ BANK
RM/DM: RELATIONSHIP MANAGER/
DEPUTY MANAGER.
SALARY : 20K-40K/M
QUALIFICATION: GRADUATION MIN.
AGE BAR: 20-28 YEARS
JOB LOCATIONS: JAMMU -8 NOS., SAMBA – 3NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, KATHUA, POONCH,RAJOURI,PATHWAL, BANIHAL, ANANTNAG, SRINAGAR ETC..
QUICKERJOBINDIA2020@GMAIL.COM
7889846668 8082690842, 7006223526
REQUIRED
REQUIRED STAFF IN DOMINOS PIZZA (LOCAITON JAMMU, KATRA) MALE 15.
JOB PROFILE: DELIVERY, PIZZA MAKER , IN SERVICE.
HANDSOME SALARY + PF + ESI + INSURANCE ETC.
DOCUMENTS: DRIVING LICENSE, PAN CARD, COVID VACCINE DOUBLE DOSE.
CALL: 8968696492, 9906172183, 9622006746
REQUIRED
REQUIRED QUALIFIED PHARMACIST FOR RENOWNED PHARMACY.
PREFERABLY D. PHARMA
CONTACT: 9796254458
WANTED DRIVER
NEED EXPERIENCED DRIVER FOR DRIVING HOME CAR DRIVER MUST HAVE VALID LICENCE, SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT : 8899092406
REQUIRED
SALESMAN (SHOP TO SHOP) – 2
DRIVER (MAHINDERA PIC UP) – 2
CONTACT :
BETWEEN11 AM TO 3 PM
REVA IRRIGATION SYSTEMS
LANE NO. 15, PHASE II, SIDCO BARI BRAHMANA, JAMMU
M) 9796223454, 9796031200
REQUIRED
SALESMAN FOR LG SHOWROOM AT ARORA SUPER MARKET, BARI BRAHMANA, NATIONAL HIGHWAY, SAMBA JAMMU.
SALARY:- 10,000/- FOR FRESHER
AND 12,000/- FOR FULL EXPERIENCE AND EXPERT IN BUSY.
CONTACT : 7006627268