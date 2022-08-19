EMPLOYMENT (19-08-2022)

REQUIRED
TELECALLER M/F
SALARY 10000
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PRINCIPAL REQUIRED
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF PRINCIPAL FOR A REPUTED HIGHER SECONDARY SCHOOL RECOGNISED BY JKBOSE IN THE HEART OF AKHNOOR TOWN. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO EXPERIENCED AND CREATIVE CANDIDATES POSSESSING GOOD LEADERSHIP QUALITIES.
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ASSURED BANKING JOB IN
ICICI BANK
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RELATIONSHIP MANAGER
ELIGIBILITY – AGE LESS THAN 26 YRS
MIN 50% MARKS IN 10TH, 12TH & GRAD.
CALL NIIT IFBI, REHARI CHUNGI
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REQUIRED
REQUIRED SALESMEN/SALES EXECUTIVES FOR PACKAGED DRINKING WATER/MINERAL WATER. EXPERIENCE : MINIMUM 1 YEAR IN MARKETING OF PACKAGED DRINKING WATER/MINERAL WATER
CANDIDATE CAN APPLY FROM JAMMU, CITY, TALAB TILLO BOHRI, JEWEL, GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, BUS STAND, CANAL ROAD ETC.
CONTACT NO.
7006009860
URGENTLY REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK – 2 (F) 8000
2. TELECALLER- 2(F) 8000
3. FEMALE RECEPTIONIST 7000
4. SALES GIRL 2(F) 6500-7000
5. SALES BOY 2 (F) – 8000
DATE : 19TH AUG AND 20TH AUG 2022
TIME : 1:00 TO 7:00
CONTACT : 9419106045
JAI SHRI KRISHNA
REQUIRED
ACCOMMODATION INDEPENDENT
AT TALAB TILLO
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HALL, SHOPS, RESIDENTIAL, COMMERCIAL, HOUSE, GUEST HOUSE, AND PG ALL OVER JAMMU
CONT: RAMESH PROPERTIES
TALAB TILLO
M 9419187111
SANTOSH VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL
LANE NO. 3 NASIB NAGAR JANIPUR
AFFILIATED TO JKBOSE
REQUIRED 02 GRADUATE TEACHERS WITH B.ED AND MINIMUM 01 YEAR OF EXPERIENCE.
REQUIRED 01 PEON
SEND YOUR RESUME TO SVMJANIPUR@GMAIL.COM
CONTACT : 9419154474, 9697989701
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO NEARBY CANDIDATES
REQUIRED
MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) :- 3 NO.
MUST HAVE GOOD PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
ATTRACTIVE SALARY
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT : 6005417210, 7780881994, 01912955381
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SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL. COM
VACANCY
1. GEM SOFTWARE OPERATOR – 1
2. MARKETING EXECUTIVES – 2
(MUST HAVE SALES EXPERIENCE)
JOB LOCATION: KUNJWANI, JAMMU
INTERVIEW CALL TIMING: 10 AM – 5PM
CONTACT: 8899700777
REQUIRED DOCTOR FOR OPD
FACILITIES:
1. DOCTOR’S CHAMBERS AVAILABLE.
2 LABORATORY AVAILABLE
3. MEDICINES AVAILABLE
4. X-RAY & ECG AVAILABLE
CONTACT: 9419618859
LOCATION: ASHA X-RAY & ECG CLINIC MAIN ROAD TALAB TILLO NEAR J&K BANK GOLEPULLI
JUNIOR DPS
648-A GANDHI NAGAR JAMMU
FEMALE TEACHERS REQUIRED
ACADEMIC QUALIFICATION : GRADUATION
KINDLY WHATSAPP YOUR RESUME ON 7006213430 BEFORE 21ST AUG. 2022.
ONLY SELECTED CANDIDATES WILL BE
CALLED FOR INTERVIEW.
FRESHERS CAN ALSO APPLY
REQUIRED
REQUIRED A PERSON FOR COMPUTER SHOP PREFERANCE WILL BE GIVEN TO
PERSON HAVING KNOWLEDGE OF FORM FILLING AND TYPING.
COME ON SUNDAY FOR INTERVIEW.
ADDRESS: CHANNI RAMA
NH1, JAMMU.
CONTACT NO. 9469097924
REQUIRE
MALE / FEMALE COMPUTER OPERATOR FOR LEADING NON-BANKING FINANCIAL COMPANY
(DEALING IN SHARE MARKET). SEND US YOUR CV ALONG WITH LATEST PHOTO
SALARY: 10000 + INCENTIVES
EXPERIENCE: 1-3YRS
ADDRESS: RELIGARE BROKING LTD. SECTOR 1, TRIKUTA NAGAR, JAMMU (NEAR PNB)
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CONTACT : 9906339912 / 9906251856
STAFF REQUIRED
SALES EXECUTIVE
TELE CALLER (FEMALE)
MUST HAVE EXPERIENCE IN AUTOMOBILE SECTOR AND MUST BE GRADUATE.
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DEVIKA AUTOMOBILES
GREATER KAILASH JAMMU NEAR AMANDEEP HOSPITAL
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9086085859, 9622146439
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DATA ENTRY OPERATOR WITH TYPING SPEED 50-60 IN HINDI/ENGLISH
MIN. QUALIFICATION GRADUATION/ STENOGRAPHER
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HALL NO. 115, B-1, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU.
PH: 01912478081
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EXPERIENCED SALES PERSON/ PHARMACIST FOR POLY CLINIC CUM PHARMACY SHOP, NEAR RELIANCE TRENDS, MALIK MARKET, CHANNI RAMA JAMMU.
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BARI BRAHMANA- JAMMU)
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ELECTRICIAN 10K
WELDER- GAS CUTTING 13K
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MIN EXPERIENCE OF 3 YEARS IS MUST. INTERESTED
PERSON, WHATSAPP OR EMAIL YOUR RESUME
EMAIL: NIMBUSJAMMUANDKASH@GMAIL.COM
WHATSAPP +91-9622478114
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REQUIRE A CIVIL ENGINEER/ WORK SUPERVISOR FOR FIELD JOB HAVING 2 YEARS EXPERIENCE OWN TWO WHEELER VEHICLE.
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW TIMING: 11 AM TO 4 PM
OFFICE AT HALL NO. 212
B2 BAHU PLAZA, JAMMU
MOB: 7298554435
WANTED STAFF
CAR WASH BOY. 3 NO
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(SALARY 8000/- TO 15000/-)
FREE ACCOMMODATION AVAILABLE
FRESHER CAN ALSO APPLY
GOLE MARKET, GANDHI NAGAR, JAMMU
7006001330, 9419183042