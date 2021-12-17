EMPLOYMENT (17-12-2021)

VACANCY
BLACK CAP IT IS LOOKING FOR
1) WORDPRESS DEVELOPER
2) FLUTTER DEVELOPER
WITH MINIMUM 1 YEAR OF EXPERIENCE.
FORWARD CV: JOBS@BLACKCAPIT.COM
ADDRESS: STPI, SIDCO COMPLEX, KARTHOLI, BARI BRAHMANA
CONTACT: 9906212151
REQUIRED
DELIVERY BOYS WITH OWN CONVEYANCE.
SALARY RS. 7500-10,000
PART TIME JOB ALSO AVAILABLE
CONTACT : 7006180373
44, A-2, SOUTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU.
REQUIRED
PERSONAL
TRAINER
FOR HOME TWO HOURS IN
MORNING AT UDHEYWALA
HONORARIUM RS.4500 PER MONTH .
CONTACT WHATSAPP: 7006100082
INVESTMENTS SOLICITED
A WELL ESTABLISHED BUSINESS ENTERPRISE INVITES SMALL, MEDIUM AS WELL AS HEAVY INVESTORS TO INVEST IN GOVT. PROJECTS TO SHARE PROFITS.
CONTACT FOR DETAILS
@ 9797631564
REQUIRED
FOR CIVIL CONSTRUCTION COMPANY
1) EXPERIENCED PROJECT MANAGER
2) EXPERIENCED CIVIL ENGINEER
3) EXPERIENCED SURVEYOR (TOTAL STATION)
CONTACT: 9419196962
VACANCY
SALES:
– MARKETING & SALES: EXPERIENCED IN THE MARKET FOR MINIMUM 2 YEARS.
– TILES AND BATHROOM FITTINGS SHOWROOM.
ACCOUNTANT – EXPERIENCED IN SOFTWARE TALLY ERP 9.
CLERK – MINIMUM QUALIFICATION (12TH PASS)
-GODOWN HELPERS & GODOWN KEEPER
– DRIVERS
TRIKUTA AGENCIES OPPOSITE BSF DOUBLE
IRON GATE, PALOURA, JAMMU
CONTACT: 8825029093
URGENTLY REQUIRED
1..IT TRAINERS 5NO 15K TO 20 K
2..CRM /F&B TRAINER 2NO 15K
3.. BSC NURSING /GNM TRAINERS 5 NO
18K TO 22K
4.. ELECTRICAL /MECHANICAL DIP 10NO 10K TO 15K
5.. CIVIL ENGG 2 NO 10K TO 15K.
MOB. 7051531025
GANDHI NAGAR
REQUIRED
IELTS TRAINER (F)
FULL TIME ONLY
EXPERIENCED PREFERRED
SHASTRI NAGAR
9086061388
WANTED
FEMALE
HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION. SALARY:-7000+
IN SUBHASH NAGAR
TIMINGS:-10 TO 5PM
MOB:-9906205984, 9622052714
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REQUIREMENT OF MALE AND FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF FRONT DESK MANAGER AND SALOON MANAGER AT TRIKUTA NAGAR.
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TEK INFOTREE PVT. LTD (MNC)
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(WALK IN INTERVIEW)
PET BLOWING OPERATOR
WORK EXPERIENCE-2 YEARS
SALARY -12K PER MONTH
SAHIL PLASTICS
SAHIL PLASTIC, PHASE 3RD, GANGYAL, JAMMU,
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9906222280
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MALE CANDIDATE REQUIRED FOR OFFICE JOB AT KACHI CHAWANI, JAMMU (STARTING SALARY – RS 6000)
OFFICE TIMING : 9.45 AM TO 5.30 PM
QUALIFICATION
(1) 10TH PASS
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CONTACT : 9622025111
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WE ARE RECRUITING FOR OUTBOUND SALE VOICE PROCESS.
SALE BACKGROUND WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
MALE / FEMALE WELCOME
SALARY – 7000 TO 10,000 + ATTRACTIVE INCENTIVES
QUALIFICATION – 12TH OR ANY DEEGREE
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CONTACT – 7006176140 /7208487317
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TEK INFOTREE PVT LTD
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REQUIRED SALES MEN FOR FURNITURE SHOWROOM.
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