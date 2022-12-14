EMPLOYMENT (14-12-2022)

CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU/AMRITSAR
REQUIREMENT
1.SALES MANAGER
2.COUNSELOR
3.ACADEMIC COORDINATOR
4.MARKETING EXECUTIVE
5.TELECALLER
ATTRACTIVE SALARY AND INCENTIVES
FOR MORE INFO PLEASE CALL: 8715823064
JOB VACANCY
STAFF REQUIRED IN THE MOST REPUTED GYM IN TOWN
SALES EXECUTIVE – 4 TELECALLERS – 3
GENERAL TRAINERS – 4 HOUSEKEEPING – 2
(SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE)
SHIFT TIMINGS – 6.00 AM TO 2.30 PM & 2.00 TO 10.30 PM
ANYTIME FITNESS
NARWAL, JAMMU. PH – 80820 41444
JOB OPPORTUNITY WITH KC OVERSEAS EDUCATION (MNC)
1 RECEPTIONIST (FEMALE) HAVING GOOD COMMAND ON ENGLISH AND PUBLIC DEALING AND VERY GOOD HAND ON COMPUTERS.
2 COUNSELLOR (FEMALE) REQUIRED
EXPERIENCED, SKILLED AND QUALIFIED IN STUDENTS VISA COUNSELLING
GRADUATE IN ANY STREAM WITH PLEASING PERSONALITY.
CONTACT : +916005450300
WALK IN INTERVIEW TIMING
11.00 AM TO 5.00 PM
FROM MONDAY TO SATURDAY
URGENT REQUIRED FACULTY
PHYSICS, CHEMISTRY BIOLOGY ENGLISH MATHEMATICS COMMERCE., ARTS…..
*UPTO 10TH ALL SUBJECT.
* FEMALE RECEPTIONIST.
SHINE TUTORIAL EXCHANGE ROAD JAMMU MOB 7889747922,…..
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED TEAM LEADERS AND SALES EXECUTIVES FOR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, CAR LOAN AT JAMMU, UDHAMPUR, R.S.PURA, AKHNOOR, SAMBA AND KATHUA.
FIXED SALARY WITH LUCRATIVE INCENTIVES.
FRESHERS PREFERRED (TWO WHEELER MUST)
GRADUATE/UNDERGRADUATES WALK IN WITH RESUME OR MAIL TO SDFC_PUNEET@YAHOO.COM
S.D FINANCIAL CONSULTANTS
(FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD.)
1ST FLOOR, K.C. PLAZA, RESIDENCY ROAD, JAMMU
PH: 9419197314, 9419173549
REQUIRED
NEED 2 OFFICE GIRLS OR LADY IN JANIPUR
1 TEAM MANAGER: 13K TO 15K
2 OFFICE LADY OR GIRL : 8 K TO 11 K
CONTACT: 7006146701, 9796268787
URGENTLY REQUIRED
1) FEMALE TELECALLERS (FIXED SALARY + INCENTIVES)
2) SOCIAL MEDIA MANAGER (MANAGE & AD SOCIAL ACCOUNTS)
SITTING JOB + PERKS
SALARY BEST IN INDUSTRY
7 STAR AKSA HOSPITALITY
305, 3RD FLOOR, BAHU PLAZA
M) 7780839908, 9149932493
REQUIRED STAFF FOR TAWI GAS
REQUIRED FEMALE SHOW ROOM STAFF GRADUATE & COMPUTER KNOWING.
SALARY NEGOTIABLE.
WALK IN FOR INTERVIEW WITH BIO-DATA ON THURSDAY 15/12/2022 BETWEEN 12:00 NOON TO 3:00 PM.
CONTACT : TAWI GAS, PACCA TALAB NEW PLOT, NR. REHARI CHUNGI.
PHONE NO.: 7889879382,
0191-2571313
DRIVER NEEDED
DRIVER NEEDED FOR LIGHT GOODS CARRYING VEHICLE
(TATA AUTO).
DRIVING LICENCE MUST.
GRADUATE PREFERRED, SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9796239294, 9915756026
AADHAR EDUCATIONAL SERVICES
REQUIRED
COUNSELLOR – 03 (EXP-02 YRS)
MARKETTING EXECUTIVE – 04 (EXP-02 YRS)
DTP OPERATOR – 2 (EXP-02 YRS)
SEND RESUME IN WHATSAPP ONLY
9018105559
REQUIRED
1. NURSES (M/F) (DAY / NIGHT)
(ANM, GNM, MMPHW, FMPHW)
2. PATIENT / ELDERLY CARE (F)
DAY/ NIGHT/ 24X7
3. CARE TAKER (M/F)
(DAY / NIGHT / 24X7)
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
307-A, SHASTRI NAGAR, NR DOGRA SCHOOL, JAMMU
9541890195 (MRS. NISHA)
URGENTLY REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR, COMPUTER KNOWING, BILLING OPERATOR – M/F EXP
2. DATA ENTRY OPERATOR, TELLYCALLER, RECEPTIONIST.
3. SALESMAN MEDICAL. SHOP – 5 POSTS. FLOOR EXEUTIVE.
4. TRAVEL AGENCY EXP. M/F STAFF, OFFICE WORK. INCHARGE.
5. BUSY BILLING OPERATOR, DRIVER, SALES & MARKTING EXECUTIVE
INTERVIEW CALL 6006796637
WEDNESDAY TO TUESDAY
IMMEDIATELY STAFF