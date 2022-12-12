EMPLOYMENT (12-12-2022)

URGENTLY REQUIRED
(100 POST PRIVATE JOB)
1.OFFICE IN-CHARGE, TELLYCALLE RECEPTIONIST M/F
2.COMPTER OPERATOR, ACCOUNTANT, SUPERVISOR
3.DRIVER, OFFICE ASSISTANT STORE MANAGER
4.TEACHER SCHOOL & TUTORIAL, M/F COORDINATOR
5.HOTELS & RESTAURANTS STAFF, SECURTY GUARD SALESMAN.
(8TH 10TH 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY)
INTERVIEW MONDAY TO WEDNESDAY 9086193986
URGENTLY REQUIRED
1) STORE MANAGER ( 10 YEAR’S EXPERIENCE)
2) CIVIL ENGINEERING (ONLY CATAGORY CANDIDATES) EXPERIENCE
3) AREA SALES MANAGER (EXPERIENCE)
4) CONTENT WRITER (NO:-20)
5) FIELD SUPERVISOR/SALES MANAGER
6) PROPERTY TAX SURVEYOR (NO:-20)
7) ACCOUNTS MANAGER (NO:-10)
8)IELTS TRAINER/CORDINATOR (FEMALE)
9)HEAVY/LMV LICENSE DRIVER (NO:-5)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICE
HOUSE NO:-669 SECTOR -C, SAINIK COLONY
NEAR SIGNATURE TOWERS CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:-9796733175,9682601135
EMAIL:-BSBRAVESEC@GMAIL.COM
JOB OPPORTUNITY
IF ANYONE IS INTERESTED IN DOING BACK OFFICE JOB (MONDAY TO SATURDAY – MORNING SHIFT AND EVENING SHIFT). PLESE DM ME FOR MORE DETAILS.
SALARY + INCENTIVES
NOTE : CANDIDATE MUST HAVE LAPTOP OR DESKTOP AND INTERNET.
MOB: 8825053367
EMAIL ID-DATAENTRYJAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED
ACCOUNTANT
SALARY RS 8000
TIMING: 9.30 AM TO 5.30 PM
ADDRESS: TRANSPORT NAGAR NARWAL
PH: 9419130853
URGENT REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FIXED SALARY PLUS INCENTIVE
(SITTING JOB)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
BEHIND V. MART JANIPUR
9906041292
REQUIRED STAFF
FOR
CHEMIST STORE
SALESMAN-2
CONTACT- 9086603365
REQUIRED
FOR HOME TUTOR
REQUIRED FEMALE HOME TUTOR FOR CLASS 9TH
TEACHER QUALIFICATION MUST HAVE
M.SC. MATHEMATICS
M.SC. PHYSICS
GREATER KAILASH (JAMMU)
M.NO. 8899925664
URGENT STAFF REQUIRED
* PGT CHEMISTRY
* MAIDS
* CONDUCTOR
* SECURITY AGENCY GUARDS
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50- TIRTH- NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433
GODOWN BOY REQUIRED
ONE PERSON REQUIRED FOR GODOWN PURPOSE
(PACKING, LOADING, DISPATCHING)
SALARY -7500-8000
ADD: ARORA LIFESCIENCES
PLOT NO-108, YARD-6 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU.
MOB-9086013196