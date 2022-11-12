EMPLOYMENT (12-11-2022)

REQUIRED AN
EXPERIENCED CALLER
FOR A TRAVEL AGENCY IN GANDHI NAGAR.
MALE OR FEMALE WITH MINIMUM OF TWO YEARS OF EXPERIENCE. SALARY RANGE: 12,000 TO 15,000 PLUS INCENTIVES.
CALL OR WHATSAPP
TATKAL TRAVELS
9906262044, 9622608800
VACANCIES
JAI DURGA CHEMICAL PVT. LTD
(SAKARNI PLASTER INDIA PVT LTD)
JOB VACANCIES
AREA SALES MANAGER-1
AREA SALES OFFICER-1
EXPERIENCE MINIMUM 5 YEARS IN PAINTS IND.
WALK IN FOR INTERVIEW ON
12TH AND 13TH NOV. 2022 AT
CLARKS INN EXPRESS BARI BRAHMANA JAMMU
TIMING 10.30 AM TO 4.30 PM
CONTACT PERSON :
MR. S. K. SHARMA +91-7982062679
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.)
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
(M) 9596658993
TEACHERS REQUIRED
GEN. LINE TEACHERS – 2
FOR TEACHING PRE-PRIMARY CLASSES – 2
COME WITH PHOTO COPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW FROM 8.30 AM TO 2 PM.
WANTED FOR
GUEST HOUSE
1. RECEPTIONIST CUM CARETAKER
AT JAMMU
CALL 8492911156
WANTED
A MATURE FEMALE STAFF WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS AND GOOD IN COMPUTERS FOR AN OFFICE AT SUBHASH NAGAR.
TIMING: 10 TO 5.30
SALARY: 7500+ INCENTIVE
MOB: 9419140784
URGENTLY REQUIRED
FOR AGRICULTURE BASED CO.
HAVING FULL KNOWLEDGE OF GEM
(GOVT. E.MARKETING TENDERING) ITEMS UPLOADS, PROFILE MANAGEMENT,
GEM CATALOGUE PREPRATIONS.
CONTACT: 9858143725, 6005037108 SEND BIO DATA/ RESUME ON WHATSAPP NO. 6005315089 FROM 12TH NOV. ONWORDS. ADDRESS: BASHIR GUJJAR BASTI, LANE NO.1 NEAR 4TH BRIDGE, JAMMU.
HIRING NOW !!
WORK FROM HOME
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVES FOR AN AUSTRALIAN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS REQUIRED. NON ENGLISH SPEAKING PLEASE DONT WASTE TIME.
SALARY 15,000 TO 20,000 PLUS INCENTIVES.
MINIMUM QUALIFICATION: HIGHER SECONDARY AND EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. CONTACT: 7006477739
REQUIRED
REQUIRED COOK MALE/ FEMALE SALARY RS 10,000 PER MONTH FULL DAY WITH ROOM.
MOBILE NO: 9419188463
ADDRESS PURANI MANDI FOR HOME
ANU PLACEMENT SERVICES
WE PROVIDE 24/7 MAIDS AND SERVANT AND PART TIME MAIDS 9 TO 5. WE ALSO PROVIDE PATIENTS CARE.
CONTACT NO: 9906267040, 7889663466
WORK FROM HOME
EARN EXTRA INCOME
PART TIME FULL TIME
JOB PERSON, HOUSEWIFE, STUDENTS, RETIRED, BUSINESSMAN, SHOPKEEPERS ETC.
GREAT BUSINESS OPPORTUNITY
SONALI
6005951406
INDIRA SAGAR SEC. SCHOOL
RAJPURA MANGOTRIAN, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. MATH SC. TR – 2 NOS.
FOR MIDDLE & HIGH CLASSES
(B.SC. NON-MED.)
2. MAI/MATE – 2 NOS.
*CANDIDATES ARE REQUESTED TO CONTACT PRINCIPAL BETWEEN 8 AM TO 1 PM ON ANY WORKING DAY.
*RESUME TO BE SUBMITTED IN PERSON ON WHATSAPP/E-MAIL
9797342071, 7006535369
EMAIL: JAMMUCONVENT@GMAIL.COM
SALARY NEGOTIABLE