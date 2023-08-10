EMPLOYMENT (10-08-2023)

REQUIRED
ACCOUNTANT
(MALE)
SEND YOUR RESUME AT
RAJ26KAUSHAL@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
COMPUTER OPERATOR (MALE)
* EXPERIENCE IN EXCEL WITH COMMANDS.
* GOOD COMMANDS IN MS OFFICE AND IN PAGE
* MUST BE EFFICIENT TO HANDLE OFFICE WORK LOAD INDEPENDENTLY
SALARY WILL BE DECIDED ON EXPERIENCE AND SKILLS.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT AT
KESHAV TRADERS, INDUSTRIAL AREA GANGYAL
CONTACT NO. 7006642440
BAL BHARTI PUBLIC SCHOOL
CHANNI RAMA, JAMMU
REQUIRED
A SOCIAL SCIENCE TEACHER HAVING B.A, B.ED. QUALIFICATION WITH TEACHING EXPERIENCE TO TEACH STUDENTS OF CLASS 8TH TO 10TH & NURSERY TRAINED TEACHER ARE REQUIRED.
INTERESTED PERSONS CAN ATTEND FOR
WALK-IN-INTERVIEW ON DATED 14/08/2023 AT 12:30PM. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT NO.: 8899230568, 9906109606
PRINCIPAL
URGENTLY REQUIRED
1. SALES MAN SALES GIRLS 8K TO 15K
2. COMPUTER OPERATOR OFFICE ASSISTANT 8K TO 15K
3. SALES MANAGER ACCOUNTANT 10K TO 20K
4. COUNSELOR TELLECALLER 7K TO 15K
5. SECURITY GUARD DRIVER 9K TO 15K
6. HOTELS STAFF MALLS STAFF RESTAURANTS STAFF M/F
INTERVIEW 10-8-2023 TO 11-8-2023
CALL 6006796637
JOB JAMMU (LMT COMPANY)
INDUSTRIAL REQUIREMENT
1. PRODUCTION SUPERVISOR EXP AND, HR EXECUTIVE FEMALE, COMPUTER OPRT. RECEPTIONIST,
2. ACCOUNTANT M/F EXP, SALE EXECUTIVE AUTOMOBILE, DATA ENTRY OPRT, ELECTRICIAN
3. B.TECH /DIP. IN MECHANICAL, ELECTRICAL, 5 YEAR EXP IN MAINTENANCE(FFS) B.SC/ M.SC BIOTECH OR MICRO, PEON,
ADDRESS:- NMS SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:-7298663220, 9796260300
EMAIL. NMSJK2050@GMAIL.COM
ANU PLACEMENT SERVICES
WE PROVIDE 24/7 MAIDS, PART TIME MAID 9 TO 5 , 24/7 NURSES, OLD AGE CARE TAKER, BABY CARE ARE ALSO PROVIDED HERE.
CONTACT NUMBER 9906267040 7889663466
BRIG. KHUDA BAKSH MEMORIAL PUBLIC HR. SEC. SCHOOL GUJJAR COLONY, BY-PASS JAMMU-180015
STAFF REQUIRED
* PGT-SCIENCE AND HUMANITIES ALL SUBJECTS
* TGT-MATHEMATICS
* SPORTS AND GAMES (FEMALE)
* SUPERVISOR
* ACCOUNTANT ASSISTANT
* OFFICE ASSISTANT
* MAIDS & SWEEPERS
FOR INTERVIEW, SEND YOUR RESUME
KBSCHOOL.JAMMU@GMAIL.COM
CONTACT NO: 9682677404
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE FOR
BLUE DART EXPRESS LTD.
EXPERIENCE & FRESHER CAN APPLY
SALARY – 10000 P.M., FUEL EXTRA, PF/ESIC EXTRA, BONUS EXTRA. INCENTIVE EXTRA.
ELIGIBILITY – MINIMUM 10TH PASS, OWN BIKE & DL.
AGE LIMIT – 18 TO 35 YRS.
LOCATIONS – 1. TOPH MORH (NEAR BEST PRICE)
FOR MORE INFO
CONTACT NO. 7051837275