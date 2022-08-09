EMPLOYMENT (09-08-2022)

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MARKETING EXECUTIVES (3)
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EDUCATION FACILITATOR FOR UDHAMPUR
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1. DRIVER FOR 3 WHEELER LOAD CARRIER AUTO.
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MARKETING EXECUTIVE
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STAFF REQUIRED
* SCIENCE TR- M.SC., B.SC, B.ED.
* HINDI TR – MA HINDI
* URDU TR – MA URDU
* OFFICE CLERK- GRADUATE WITH COMP KNOWLEDGE
* GATEMAN – 1
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB JAMMU
PH.: 7298107471, 8492012304
DATE: 9, 10, 11TH AUG, 2022
TIME: 10 AM TO 1 PM