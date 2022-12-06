EMPLOYMENT (06-12-2022)

WANTED TEACHERS
ONLY FEMALE
IF YOU LOVE TO TEACH
CHILDREN CREATIVELY
1. HINDI TEACHER
2. GENERAL TEACHER
(MUST BE WELL SPOKEN IN ENGLISH)
SALARY & QUALIFICATION NO BAR
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GANDHI NAGAR JAMMU
VACANCY
PERSONS REQUIRED AS
PHOTOCOPY ASSISTANT
AT DISTRICT COURT
SALARY : 7000+
WORKING TIMINGS :
9:30 AM-5.00 PM (WINTERS)
8.30 AM- 4.00 PM (SUMMERS)
WALK IN AT 17/7 TRIKUTA NAGAR
CONTACT : 7006355722
URGENTLY REQUIRED
3D VISUALIZER 20 K TO 25 K
FEMALE RECEPTIONIST
10 K TO 13K
SHOWROOM SALES PERSON 10 K TO 13 K
ARACOT CONSTRUCTION
NH 44, SARORE ADDA
BARI BRAHMANA
CONTACT NO. 8716036714
WANTED
SALES COORDINATORS -2
PROFICIENCY IN EXCEL, GOOD COMMUNICATION SKILLS PREFERRED
WORK PLACE – NEW RING ROAD SARORE
SEND RESUMES TO:
DELHIBUILDERSJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT: 9149982621
AVAILABLE
MEDIVISTA HEALTH CARE
AT HOME SERVICES
PATIENT CARE NURSES
&
SKILLED/SEMISKILLED
ATTENDANTS
MALES/FEMALES
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
BEST PACKAGE IN THE CITY
CONTACT 8715866444
5, RED CROSS BHAWAN
KACHI CHHAWNI JAMMU
REQUIRED
PEON/ OFFICE BOY FOR OFFICE AT
CHANNI HIMMAT, SEC 1
CONTACT :
9906301664
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PURCHASE HEAD WITH MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE IN CONSTRUCTION LINE.
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ACCOUNTANT REQUIRED
A MANUFACTURING UNIT IN GANGYAL, JAMMU REQUIRED AN ACCOUNTANT WHO HAS FULL KNOWLEDGE OF PREPARING AND FINALIZING OF ACCOUNTS.
MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE KNOWLEDGE OF BUSY SOFTWARE, GST, PF, ESIC, TDS ETC.
KINDLY MAIL YOUR C.V WITH COMPLETE DETAILS ON SMAHAJAN2003@GMAIL.COM
MOBILE NO.9797597611
JOB FOR MANAGER
AT 405-C SAINIK COLONY
JAMMU OFFICE &
UDHAMPUR OFFICE
CONTACT NO. 7006441048
REQUIRED
REQUIRED OFFICE BOY WITH DRIVING LICENSE AND ALSO REQUIRED FEMALE COMPUTER OPERATOR. FOR OFFICE HAVING KNOWLEDGE OF BUSY SOFTWARE, MS WORD AND EXCEL.
FRESHER CAN ALSO APPLY.
MOB.: 9596712324, 8825047990
DAVINDER IRON & STEEL CO.,
GANGYAL JAMMU.
INFO@DAVINDERSTEEL.COM
REQUIRED
ACCOUNTANT
SALARY : RS. 7500
TIMING: 9.30 AM TO 5.30 PM
ADDRESS: TRANSPORT NAGAR, NARWAL
PH: 9419130853
REQUIRED
REQUIRED FEMALE CANDIDATE
FOR TRAVEL AGENCY FOR ACCOUNTS AND SELLING.
CONTACT : 7006642337
REQUIRED
COMPUTER TEACHER IS REQUIRED WITH MINIMUM QUALIFICATION BCA.
ACTIVITY PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, NEAR RAM LEELA GROUND, JANIPUR COLONY, JAMMU.
CONTACT NOS. 9419145102/9596970174