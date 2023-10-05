EMPLOYMENT (05-10-2023)

REQUIRED
INTERIOR DESIGNER & ARCHITECTURAL DRAFTSPERSON
MUST HAVE KNOWLEDGE OF 2D/3D & RENDERING SOFTWARES.
9149562266, 8112252248 BAHU PLAZA, JAMMU.
WANTED STAFF
1. TEACHER : BA/B.SC/M.SC WITH B.ED
2. PHYSICAL TEACHER : BPED OR DIPLOMA IN PHYSICAL EDU.
3. PEON : MALE/FEMALE 8TH PASS
ATTRACTIVE SALARY
CONTACT :
PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP JAMMU
TELE : 9419232442, 9906100980
STAFF REQUIRED
SALES SPECIALIST : MALE 01, FEMALE 01
(QUALIFICATION: GRADUATE) 2 TO 3 YEARS EXPERIENCE IN SALES.
SERVICE ENGINEER : 02 NOS. (QUALIFICATION: ITI/DIPLOMA AUTOMOBILES/ELECTRICAL/ELECTRONIC) 3 YEARS EXPERIENCE.
ADDITIONAL QUALIFICATIONS: COMPUTER KNOWLEDGE, SOCIAL MEDIA HANDLING, ENGLISH SPEAKING, DRIVING LICENSE.
RUSH WITH YOUR CV FOR WALK IN INTERVIEW ON 4TH 5TH, 6TH OCTOBER 2023 (BETWEEN 12 NOON TO 3 PM)
VENUE: NSF BAJAJ (AUTHORIZED DEALER: BAJAJ AUTO LTD.)
SATWARI, JAMMU. CONTACT: 9797448558, 7051920485
LANDMARK: NEAR AMUL MILK SUPPLY OFFICE.
REQUIRED
WALK-IN INTERVIEW
AN INSTRUCTOR FOR DRIVING SCHOOL AT JANIPUR – (MALE & FEMALE BOTH CAN APPLY)
A PERSON FOR CAR WASHING FOR THE SERVICE STATION AT JANIPUR.
CONTACT: 7006035319
INDUSTRIAL REQUIREMENT
1. ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR, RECEPTIONIST, CRE, CRM, TELLY CALLER, COUNSELLOR, SUPERVISOR.
2. HR EXECUTIVE, SALE EXECUTIVE INDORE, FRONT DESK, DATA ENTRY OPRT, COLLECTION BOY, MARKETING EXECUTIVE.
3. B.SC/M.SC, WAITER, PEON, DRIVER, PACKING BOY, SECURITY GUARD.
ADDRESS :- NMS SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:-7298663220, 9796260300
EMAIL. NMSJK2050@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
1. TEAM LEADER FOR COLLECTION PROCESS SALARY 15K+ TA (DEPENDING ON EXPERIENCE) COMPUTER KNOWLEDGE MUST, MALE
2. FIELD EXECUTIVE EACH FROM POONCH, RAJOURI, SUNDERBANI, DODA, KISHTWAR, RAMBAN, BASHOLI, SAMBA, JAMMU
NOTE : TWO WHEELER IS COMPULSORY FOR TEAM LEADER PROFILE,
FOR APPOINTMENT CONTACT :- 9596812474
MAY FAIR HR. SEC. SCHOOL
66 CHAND NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. PGT FOR CLASS 8TH TO 10TH 1 POST
SUB : S. SCIENCE
2. PGT’S/TGT’S FOR CLASSES UPTO 7TH 2 POSTS
SUB : MATHS/HINDI
3. P.GT’S/TGT’S FOR CLASS 1ST TO 10TH 2 POSTS
SUB : COMPUTER/URDU
CANDIDATES WITH MIN 2 YEARS’ EXPERIENCE IN A SCHOOL CAN WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON
9797303361
URGENT REQUIREMENT
DRIVER ..02
OFFICE BOY (HELPER) – 02
FOR USED CARS AUTOMOBILE SHOWROOM …. SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9018803000
CALL FOR INTERVIEW
ADRESS: DNS CARS
SEC-A NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY JAMMU
STAFF HIRING
1. SOCIAL MEDIA MANAGER
2. GRAPHIC DESIGNER
3. WEB. DESIGNER
4.MARKETING EXECUTIVE
5. TELE CALLER- FEMALE
BEST SALARY + INCENTIVES
H. STAR SOLUTIONS
DIGITAL EXPERTZ
634/A, GANDHI NAGAR
CALL – 9149932493
REQUIRED
REQUIRED A FEMALE FOR HOUSEHOLD WORKS WITH COOKING EXPERTISE IN TRIKUTA NAGAR.
TIMINGS: 7 AM TO 3 PM
SALARY: 12000
CONTACT DETAILS: 8826371234
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE -01 NO
DRIVER- 01 NO
SUPERVISOR – 01 NO
OFFICE LOCATED AT MUTHI, JAMMU
CALL ON MOBILE NO.
9697045450
URGENT REQUIRED A BOY
FOR OFFICE WORK
QUALIFICATION GRADUATION
SALARY 80000
ADDRESS NEHRU MARKET
95966 95222