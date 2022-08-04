EMPLOYMENT (04-08-2022)

STAFF REQUIRED
TAGORE MEMORIAL HR. SEC SCHOOL RANI TALAB DIGIANA JAMMU
1 . CHEMISTRY LECTURER MSC.
B.ED
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 9419181231,7006451616
HIRING
FEMALE SALES EXECUTIVE & RECEPTIONIST
AT
RHINOS GYM, PALOURA
SEND RESUME AT :
GALAXYFITNESSJAMMU@GMAIL.COM
OR CALL : 7259993533
7006794814
REQUIRED
ACCOUNTANT – 1 NO.
HELPERS- 2 NOS
FOR KARYANA SHOP AT WARE HOUSE, VIKRAM CHOWK
MINIMUM QUALIFICATION 10TH TO 12TH
9419185978, 7889564036
REQUIRED OFFICE BOY
JAMMU BASED OFFICE BOY FOR HARDWARE BUSINESS.
REQUIREMENT:
MANAGING THE LABOUR
ORDER DISPATCHING
MISCELLANEOUS JOBS AT THE PREMISES.
NOTE:
THE CANDIDATE MUST BE FROM JAMMU MUNICIPAL PROVINCE.
ONLY MALE CANDIDATES APPLY.
SALARY: `12,000/-
TIME: 10:00 AM – 7:00 PM
CONTACT: 9858661100
ADDRESS: M/S RAKHESH TRADING CO, KARAN MARKET
MODEL RAJA PUBLIC
HR. SEC. SCHOOL
THATHAR PALOURA JAMMU
TEACHER REQUIRED
1. PART TIME MATH TEACHER FOR 11TH & 12TH CLASSES
TEACHING EXPERIENCE AT LEAST ONE YEAR
APPLY WITHIN 2 DAYS ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATE.
TIMING 8 AM TO 2.00
O. S MANHAS (MD)
CONT. NO. 94191-96150
7006485954
9018159211
MAY FAIR HR. SEC. SCHOOL
66 CHAND NAGAR, NEAR M C KHALSA COLLEGE JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A B.ED FOR CLASS 11TH/12TH 1 POST
SUB : ENGLISH
2. MA B.ED FOR CLASS 8TH TO 10TH 2 POSTS
SUB : S. SCIENCE
3. M.A/ B.A B.ED FOR CLASS 4TH TO 7TH 3 POSTS
SUB : HINDI
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN WHATSAPP THEIR
CREDENTIALS ON
9797303361
REQUIRED
(1) SALES REPRESENTATIVE
(2) ACCOUNTANT (SHOULD HAVE TALLY KNOWLEDGE)
FOR PLYWOOD & HARDWARE SHOWROOM
JOB LOCATION : NARWAL NEAR TOYOTTA SHOWROOM
CONTACT :- 9419108744
FORTUNE PHARMACEUTICALS INDIA PVT LTD
WALK IN INTERVIEW
JUNIOR EXECUTIVE IS REQUIRED IN QA/ QC/ PRODUCTION DEPARTMENT. NEEDY CANDIDATE MAY ATTEND THE WALK-IN INTERVIEW AT FORTUNE PHARMACEUTICALS INDIA PVT LTD., EPIP, KARTHOLI, BARI-BRAHMANA, JAMMU-181133, DURING 11:00 AM TO 5:00 PM ON 09/08/2022.
CONTACT NO.: 9541939917
E-MAIL- PRIYA@FORTUNEPHARMACEUTICALS.COM
REQUIRED
(1) TELECALLER
(FEMALE)
(2) COREL DRAW DESIGNER
INTERESTED CANDIDATES MAY WHATSAPP THEIR
CV @ 9055580001
HOME TUTOR
AVAILABLE
NEERAJ VERMA
(B. COM, M. COM)
10TH – ALL SUBJECTS
11TH-12TH- COMMERCE
MOB – 9799999101
HOME TUTORS
EXPERIENCED FACULTY/ BEST RESULTS
WITH REASONABLE RATES
1ST TO 10TH (ALL SUBJECTS)
11TH 12TH (MED,NON MED,COMM,& ARTS)
JEE/NEET/(BANK,SSC, JKSSB, COACHING
ONLINE CLASSES ALSO AVAILABLE
CONTACT US:
7006098872/ 8899952840
JOB VACANCY
REQUIRED A MALE CANDIDATE FOR THE POST OF GODOWN INCHARGE HAVE BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER.
WORKING HOURS: 9.30 AM 8 PM.
SALARY: 12,000/- PER MONTH
WORKING HOLIDAY: SUNDAY
QUALIFICATION: 12TH
101/P SEC-5, TRIKUTA NAGAR,
JAMMU NEAR SAI PALACE.
CONTACT: 7006069803
NOTE: CANDIDATE PREFER ONLY DISTT SAMBA
REQUIRED STAFF
TANDOORI CHEF – 2 NO
INDIAN CHEF – 1 NO.
STEWARD – 2 NO
ACCOUNTANT – 1 NO
(FEMALE PARTIME)
7051318788
REQUIRED DRIVER
FOR PRIVATE CAR
LOCAL PREFERRED
GOOD SALARY
CONTACT. 8899787470
JOBS @ BANK
RM/DM: RELATIONSHIP MANAGER/DEPUTY MANAGER.
SALARY : 20K-40K/M
QUALIFIACTION: GRADUATION MIN.
AGE BAR: 20-28 YEARS
JOB LOCATIONS: JAMMU-8 NOS.,
SAMBA-3 NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, KATHUA, POONCH, RAJOURI, PATHWAL, BANIHAL, ANANTNAG, SRINAGAR ETC..
QUICKERJOBINDIA2020@GMAIL.COM
7889846668, 7006223526
REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR CORPORATE SECTOR AND GOVERNMENT SECTOR.,
QUALIFICATION: GRADUATE, MBA, TECHNICAL PERSON ALSO APPLIED
MINIMUM EXPERIENCE 2 YR + SALARY PACKAGE: 1,80,00.00 TO 3,60,00.00.
INTERVIEW TIMING 2 PM TO 4 PM
DATE: 04-08-2022 TO 10-08-2022
CONTACT: +9199060-93222,
MAIL: PAWAN@AECOM.IN
AECOM ENGINEERING PRIVATE LIMITED
ADDRESS: 829A OPP DOGRA GROUND GANDHI NAGAR JAMMU
JOB VACANCIES
EX-SERVICEMAN FOR SAMBA – 12,500/-
SECURITY GUARD – 9000-10,500+ PF
COURIER BOY – 10,000 + PETROL
DRIVERS – 10,000 – 12,000 /-
MARKETING – 15,000/-
FRESHER BUSY KNOWING – 10,000 – 12,000 /-
SHOP BOY – 8,000 – 10,000 /-
EXPERIENCE SALES INDOOR – 15,000/-
SERVANT – 8000 + FOOD + ROOM
CONTACT :- 9086036175