EMPLOYMENT (03-08-2022)

URGENT REQUIREMENT
FRONT OFFICE MANAGER FEMALE
SALON MANAGER-FEMALE
BEAUTICIAN-FEMALE
FOR :-
NEW PLOT BRANCH
CANAL ROAD BRANCH
CHANNI HIMMAT BRANCH
*HANDSOME SALARY
CONTACT : 6006501901
REQUIRED
PHYSICS TEACHER
FOR TEACHING
11TH/12TH CLASSES
FOR TUITION CENTRE
AT
CHANNI RAMA
NEAR WAVE MALL
9797710709, 9419131067
SHRI RAM LIFE INSURANCE CO. LTD
REQUIREMENT
1) RELATIONSHIP MANAGER – 10 NOS (MALE/FEMALE)
2) TELLE CALLER- 10 NOS (FEMALE)
3) SURVEY EXECUTIVE- 10 NOS (MALE/FEMALE)
SALARY : NEGOTIABLE
WALK IN INTERVIEW ON 3RD TO 6TH AUGUST IN JAMMU
ADDRESS : 127/3 TRIKUTA NAGAR NEAR SAI PALACE ABOVE LAKME SALOON
CONTACT NO.
7051003273, 9622099777
REQUIRED
COUNSELLOR (F)-03
FOR
COACHING INSTITUTE
AT KACHI-CHAWNI
9419212121
TEACHERS REQUIRED
MSC./BSC. NON MED.
(PHYSICS & CHEMISTRY)
ACADEMICALLY STRONG, FLARE FOR TEACHING & HANDLING STUDENTS WITH GOOD LEADERSHIP QUALITIES & COMMUNICATION SKILLS.
APPLY : SANJEEVJKMS@GMAIL.COM
OR CONTACT
NATIONAL COLLEGE OF COMPETITIONS
LANE OPPOSITE FIRE BRIGADE OFFICE
KACHI CHAWNI JAMMU
CONT: 9797312115, 0191-2520145
DATI TODI MEMORIAL CONVENT HIGH SCHOOL
RATNAL, BISHNAH- 181132
JOB RECRUITMENT 2022
POST DETAILS BELOW :-
NAME OF THE POSTS :
KINDERGARTEN TR- 01 WITH TWO YEARS EXPERIENCE.
MATHS TR. – 01 (M.SC)
SCIENCE TR- 01 (M.SC)
MUSIC TR. -01
CONTACT NO. 7889629386, 7298107471
WALK-IN-INTERVIEW : 04 TO 08
(THU. TO MON)
REQUIRES
SAI INTERNATIONAL SCHOOL HIRANAGAR , DISTT. KATHUA (J&K) 45 KM FROM PATHANKOT (SESSION 2022-23) REQUIRES DANCE/MUSIC TEACHER. SALARY NEGOTIABLE + FREE ACCOMMODATION + BREAKFAST + LUNCH. PRINCIPAL SHIV SHAH. 9906175469.
WANTED COOK
(FEMALE)
WANTED A FEMALE COOK FOR 3 MEMBERS FAMILY IN SUBHASH NAGAR. TIMINGS:-0930 TO 3 PM
SALARY:-6000/-
CONTACT:-9906205984
STAFF REQUIRED
INTERVIEW 3-8-2022 TO 4-8-2022
1.SENIOR ACCOUNTANT.OFFICE ASSISTANT
2.COUNSELLOR. RECEPTIONIST. TELLE CALLER
3.SALES GIRL & FLOOR EXECUTIVE.DRIVER
4.COMPUTER OPERATOR.SUPERVISOR.STORE INCHARGE
5.HOTELS & RESTAURANTS STAFF FRESHER/ EXPERIENCE
6.SECURITY GUARD. LOCATION BADI BRAMNA. PEON
APPOINTMENT CALL 9086193986
100% PLACEMENT HURRY UP
REQUIRED DRIVER
FOR SUV CAR
LOCAL PREFERRED
INTERVIEW TIME
9 AM TO 11 AM
AT CHANNI HIMMAT
9419834877