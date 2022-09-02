EMPLOYMENT (02-09-2022)

DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB/RAJPURA JAMMU
STAFF REQUIRED
* SCIENCE TR – MSC/BSC (PART TIME/FULL TIME)
* NURSERY TR – TRAINED IN NUR, LKG, UKG
* COMPUTER TR- BCA
* OFFICE CLERK – GRADUATE WITH COMPUTER
KNOWLEDGE.
* GENERAL TR – MSC/BSC/MA
INTERVIEW ON 2,3,4 SEP 2022
TIME : 10 AM TO 1 PM
PH.NO.: 7298107471, 8492012304
FEMALE STAFF FOR OFFICE
HAVING FLUENCY IN ENGLISH AND CONVINCING POWER.KNOWING BUSY SOFTWARE(EXPERIENCED).ALSO WHO CAN MAINTAIN THE OFFICE RECORDS & GOOD IN TELE CALLS AT SUBHASH NAGAR(NEAR JALEBI MORH).
SALARY:-8000+
TIMINGS:-10 TO 5 PM
CALL:-9906205984
HIRING NOW
1. OPERATIONS MANAGER – (1)
2. PACKAGING BOYS -(3)
3. STORE MANAGER – 2 YEARS EXPERIENCE – (1)
4. STOCK MANAGER – (1)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY. (JAMMU)
SALARY – RS 6000 – RS 20000
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. KINDERGARTEN TEACHER : ETT, GRADUATE, B.ED
2. FOR CLASSES 1ST TO 7TH
(A) MATHS TEACHER : B.SC, B.ED
(B) SCIENCE TEACHER : B.SC B.ED/ M.SC
(C) SOCIAL SCIENCE TEACHER : B.A, B.ED/ M.A, B. ED
(I) COME WITH TESTIMONALS FOR INTERVIEW
(II) SALARY NEGOTIABLE
CONTACT
PRINCIPAL
REQUIRED
IELTS TRAINER, VISA COUNSELOR
SPEARHEAD INTERNATIONAL
48 D/C GANDHI NAGAR
# 9906381129, 01935-05248
SEND YOUR CV:
JAMMU@SPEARHEADEDUCATION.COM
HIRING NOW
1. SOCIAL MEDIA MANAGER – 1
2. CONTENT MANAGER (ENGLISH HONS. OR M.A. ENGLISH) – 2
3. STUDIO MANAGER – 1
4. SALES MANAGER / RECEPTION MANAGER – 2 (GIRLS PREFERRED)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY (JAMMU)
SALARY – RS 10000- RS 20000
GRADUATION & GOOD COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. FRESHERS OR 1-2 YEARS OF EXPERIENCE.
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
REQUIRED
OFFICE EXECUTIVE..FEMALE
CANDIDATE SHOULD BE MINIMUM 12 PASS HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS AND HAVING KNOWLEDGE OF MS OFFICE. SALARY 7 THOUSAND +
CONTACT:
8803128928
REQUIRED
SALES EXECUTIVE.-MALE.
REQUIRED AT DISTRIBUTOR OF
TITAN WATCHES.
(QUAL. GRADUATE.)
(OFFICE TIMING 10AM TO 7 PM)
(CANDIDATE FROM JAMMU)
VISIT WITH RESUME AT OFFICE:-
420 A, NEAR BSNL OFFICE, APSARA ROAD,
GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT. 6005135905, 9797466324.
URGENTLY REQUIRED
AWAAZ BHARAT KI
NEWS CHANNEL
QUALIFICATION -10TH
BOYS & GIRLS
CONTACT NO.9906835755
OFFICE – BISHNAH
WORK FROM HOME
PART / FULL TIME
LADIES / STUDENTS/ HOUSEWIVES/ PROFESSIONALS
NO INVESTMENT NO TARGET
NO JOINING FEE
CONTACT : 7710551777, 7973256230
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT LTD
URGENT REQUIREMENT OF STORE MANAGER, SALES MAN, TEAM LEADER, DRIVER LMV, HMV, SUPERVISOR, FITTER, DIPLOMA DEGREE MECH FORMULATION SUPERVISOR, TELLE CALLER, OFFICE ADMIN, TEACHER, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATORS, RECEPTIONIST, SALES EXECUTIVE, RELATIONSHIP MANAGER MALE / FEMALE EXP OR BOTH, PACKING BOY, MARKETING EXECUTIVE, SECURTY GUARD, CLERK. CALL 9055055628 ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP.
URGENTLY REQUIRED
INTERVIEW 2 SEP TO 4 SEPTEMBER
1. SALES MAN, COMPUTER OPERATOR M/F
2. OFFICE ASSISTANT, RECEPTIONIST.
3. TELLY CALLER, COUNSELLOR, INCHARGE.
4. DRIVER FLOOR EXECUTIVE, FIELD BOYS. EXP.
5. MARKETING MANAGER, OFFICE COORDINATOR.
APPOINTMENT CALL 9086193986