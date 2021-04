104 selection grade KAS officers promoted to Special Scale KAS

JAMMU: The Jammu & Kashmir Government has ordered promotion of the following Selection Grade officers of Kashmir Administrative Service to the Special Scale of KAS in pay level 13 (123100-215900), with immediate effect.

According to an order issued by the General Administration Department (GAD), the officers promoted to special scale KAS are Hashmat Ali Khan , Nazim Zai Khan, Bashir Ahmad Dar, Shakeel-u-Rehman Rather, Pradeep Kumar Rohit Khajuria . Rahul Sharma , Hashmat Ali Yatoo, Majid Khalil Ahmad Drabu, Mohammad Akbar Wani, Rifat Arif Sheikh, Arshad Ayub , Farooq Ahmad Shah , Babila Rakwal , Anil Koul , Shabnam Kamili , Rachna Sharma , Leena Padha , Kusum Badyal, Rajinder Singh Tara, Vivek Sharma , Munir-ul-Islam, Showkat Aijaz Bhat, Mohammad Harun Jatinder Singh ,Sajad Hussain Ganai ,Anoo Malhotra , Shamim Ahmad , Nitu Gupta, Prediman Krishen Bhat ,Anuradha Rani, Tariq Ahmad Zargar ,Ghulam Mohd Dar , Bhawani Rakwal , Smita Sethi , Anuradha Gupta ,Manzoor Ahmad Qadri ,Raman Kumar Kesar ,Bashir Ahmad Khan , Khalid Jahangir ,Deepika Kumari Sharma , Mehmood Ahmad Shah ,Muzafer Ahmad Pir , Ajaz AbdullahSaraf , Pawan Singh Rathore , Mohammad Rafi , Shahbaz Ahmad Mirza ,Rubina Kounsar , Surat Singh ,Shubra Sharma , InderJeet , Mathora Masoom , Shiv Kumar Gupta , Mohammad Shafiq Chak , Abdul Hafiz Shah, Abdul Salam Mir, Nazir Ahmad Khwaja, Shafqat Iqbal , Suriya Jabeen , Musheer Ahmed , Nawab Din , Sudershan Kumar, Dr. Narupa Rai, Ashok Kumar ,Rakesh Kumar Srangal, Mohammad Shahid Saleem Dar , Naseem Javaid Chowdhary , Dr. Ghulam Nabi Itoo, Arun Kumar Manhas, Tariq Hussain Ganai , Gulzar Ahmad Dar, Ali Afsar Khan , Ghulam Rasool Mir , Dr. Ravi Shanker Sharma, Pankaj Magotra , Reyaz Ahmad Wani , Manzoor Ahmad Bhat , Farooq Ahmad Rather, Asgar Hussain , Manisha Sarin , Ajay Kumar ,Kishore Singh Chib , Mussarat-ul-Islam , Dr. Firdous Ahmad Giri , Mohammad Yousuf Mir , Qazi Sarwar , Vikas Sharma , Indu Kanwal Chib, Subash Chander Chhibber , Imam Din , Moses Kunzang , Reyaz Ahmad Sofi, Mohammad Ashraf Bhat , Bashir Ahmad Wani, Ram Savak , Raj Kumar Katoch, Rifat Kohli , Mohammad Nazir Sheikh , Mohammad Saleem , Choudhary Mohammad Rashid , Mohammad Mumtaz Ali, Pritam Lal, Harvinder Kour and Purnima Mittal.