Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar.

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Daily Excelsior
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Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar.
Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar.

Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar.

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