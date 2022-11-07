Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar. By Daily Excelsior - 08/11/2022 Share Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Linkedin Telegram Email Print Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar. Senior RSS leader, Indresh Kumar and Akhil Bharatiya Vidya Mandir, president, Pardeep Kumar inaugurating school building at Mandli, Billawar.