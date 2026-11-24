Power shutdown
Excelsior Correspondent JAMMU, Nov 23: Chief Engineer (Distribution) JPDCL Jammu has informed that the power supply to Rajouri City, Muradpur, Jawhar Nagar, Khandly and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 2 pm. Similarly, the...
Excelsior Correspondent
JAMMU, Nov 23: Chief Engineer (Distribution) JPDCL Jammu has informed that the power supply to Rajouri City, Muradpur, Jawhar Nagar, Khandly and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 2 pm.
Similarly, the power supply to PTC, Battal Ballian Sansoo, Mansar, Garhi, ITBP, Railway, MPH CPH Pathi Panchery and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 2 pm.
Likewise, the power supply to Chenani, Kud, Samroli, Sud Mahadev, Dhuna, Latti and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 4:30 pm.
Similarly, the power supply to Rehamble, Tikri Railway, Thathi, Jib, Kalka Phalata and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 1:30 pm.
Likewise, the power supply to Nanan, Rajbagh, Barnoti, Budhi, Marheen, Paharpur, Channi, Chandwan, Hariachak, Industrial Units-TK Paper Mill, Superior Polymers, Kargil Steel and adjoining areas will remain affected on November 25 from 7 am to 12 noon.
Similarly, the power supply to Jatli, Dinga Amb, Challan-Pranjali, Gurah Kalyal and adjoining areas will remain affected on November 25 from 7 am to 1 pm.
Likewise, the power supply to Ghawal, Jatwal, Randwal, Naran Nonath, Nagri Town, Khokyal, Saidpur, Jarmal, Jakhbar, Parole, Dinga Amb, Katli, Magloor and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 2 pm.
Similarly, the power supply to Hariachak, Paharpur, Mukandpur and adjoining areas will remain affected on November 25 from 9 am to 3 pm.
Likewise, the power supply to Martha Nagrota, Jandrota, Bhoond Mashka, Bani, Bhandar, Duggan, Dhaggar and adjoining areas will remain affected on November 25 from 8 am to 11 am.
Similarly, the power supply to Basohli, Mahanpur, Saman Jamnrota and adjoining areas will remain affected on November 25 from 11 am to 2 pm.
Likewise, the power supply to Pouni, Shiv Khori, Dadua, Laiter, Bharakh, Ransoo, Talwara and adjoining areas will remain affected on November 27 from 9 am to 4 pm.