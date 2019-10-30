EMPLOYMENT

JOB JOB JOB
A GOVT. REGISTERED FIRM URGENTLY REQUIRED 78 BOYS & GIRLS. FOR OFFICIAL AND NON-OFFICIAL WORK IN JAMMU AND OTHER DISTRICTS.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH GRADUATION ABOVE INCOME: UPTO 15000 TO 25000 (AS PER CO. RULE) FREE HOSTEL FOR BOYS AND GIRLS SO COME WITH YOUR BIODATA AT
MLCC
LAST MORH GANDHI NAGAR, JAMMU
NEAR BATA SHOW ROOM
PH. NO: 9906029039, 9796256081
REQUIRED
AN EXPERIENCED FIELD SALESMAN FOR SALES OF PRODUCTS FOR JAMMU LOCAL.
HANDSOME SALARY
CONTACT : R C & SONS
9419130960
PRIME HEALTHCARE
OPP. BAGHAD MANDI, ADJOINING
BIKANER SWEETS, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
JOB VACANCIES:
1. NURSES: 2
2. X-RAY TECHNICIAN: 1
3. LAB TECHNICIAN: 1
4. MARKETING EXECUTIVE : 1
5. RECEPTIONIST: 2
NOTE: NO FRESHER CANDIDATES. EXPERIENCED AND FEMALE CANDIDATES ARE REQUIRED FOR ALL THE VACANCIES.
6. LAB ASSISTANT(M/F): 3
VISIT OFFICE FOR INTERVIEW WITH RESUME AND ONE PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH.
VISITING HOURS: 10:00 AM – 06:00 PM
CONTACT: 8803519008, 9906194005
REQUIRED URGENTLY
1. NURSES (M/F)
(ANM, GNM, FMPHW, MMPHW)
2. PATIENT ATTENDENT (M/F)
(EXPERIENCED/FRESHER)
3. BABY SITTER (F)
4. MEDICAL ASSISTENT (M/F)
SALARY : 7000 TO 9000 INR.
SHIFTS : DAY SHIFT/NIGHT SHIFT
CARE 24 PLACEMENT SERVICE PVT LTD
(REGD)
H NO. 10, KAILASH NAGAR, TALAB TILLO JAMMU
PH. +916005125844, 9055507685, 9086344508, 9149687270
BUSINESS OPPORTUNITY
IN WELLNESS INDUSTRY
TIME- MONEY- FREEDOM- LIFESTYLE
WORKING FROM HOME
YOU ARE INVITED FOR 20MINS PRESENTATION
CALL NOW #
YUSUF AHMED 9419247583
PUJA JOSHI 8082086693
REQUIRED
REQUIRED FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER
CONTACT 9419193252
URGENTLY REQUIRED IN MNC’S & HOTELS
1. TELLECALLERS/RECEPTIONIST – 10 NOS. SAL 8K – 12K.
2. WAITERS/HELPER – 10 NOS. SAL 8-10K (FOOD+ACC.)
3. COMPUTER OPERATOR/ BILLING OPERATOR – 5 NOS. SAL 8-12K.
4. HOUSEKEEPING STAFF – 20 NOS. SAL 8-10K (FOOD+ACCOMMODATION)
5. PACKING STAFF- 25 NOS. SAL 8K-11K.
6. CENTER HEAD (MBA’S+EXP.) – 2 NOS. – 15-30K.
SKYLINE PLACEMENT SERVICES
7006111894, 7006221627, 9086930655
URGENTLY REQUIRED
COMPUTER OPERATOR: 12TH/GRADUATE
FRESHER SALARY : 8 TO 12 K
CASHIER : 12TH / GRADUATE, FRESHER, SALARY 8 TO 12 K
COUNSELLOR/RECEPTIONIST
12TH/GRADUATE, SALARY 8 TO 12 K
TELLECALLER / SUPERVISOR
12TH/GRADUATE SALARY 7 TO 12 K
95966-85474
MAIL: HRRECUITERCOLOURS@GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
CCM ….(NETWORKING AND IT )
SHOW ROOM MANAGER… (EXPERIENCED)
COMPUTER OPERATOR..(FRESHER & EXP.)
SERVICE CONSULTANT…. (MECHANICAL ENGG)
ACCOUNTANT…….(EXP.)
HR MANAGER….(EXP.)
QUALITY ANALYST ..(B SC CHEM.)
TELECALLER/RECEPTIONIST..(FRESHER/EXP.)
CONTACT AT :- ASPIRE CONSULTANT,45D/C GANDHI NAGAR…7051113194,7006521646
ASPIRECONSULTANTSJAMMU@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
MALE/FEMALE COOK FOR JIAR GIRLS HOSTEL AT NARDANI, RAIPUR BANTALAB, ROAD, JAMMU
SALARY – NEGOTIABLE
RESIDENTIAL FACILITY AVAILABLE
CONT : 9419103953/ 8803512380
NO HALF SALARY
1 COORDINATOR (F) GRAD 12K-15K
2 PRODUCTION OFFICER BPHARMA 2.70 PA
3 ASST MANAGER 2.8 PA
4 WAITER/COOK/STEWARD 8K- 12K
5 QC/QA TESTING MSC CHEM.2.7PA
6 RETAIL/IT TRAINER GRAD/PGRAD 12K-15K
9796810479
Editorial
Salvaging Dal and Nageen lakes
Hike in ex-gratia relief for PDD employees
Illegal constructions in Gulmarg
Trauma centres to be strengthened
Save River Tawi from unceasing pollution
Fight against corruption