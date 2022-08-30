EMPLOYMENT (30-8-2022)

HIRING NOW
1. SOCIAL MEDIA MANAGER – 1
2. CONTENT MANAGER (ENGLISH HONS. OR M.A. ENGLISH) – 2
3. STUDIO MANAGER – 1
4. SALES MANAGER / RECEPTION MANAGER – 2 (GIRLS PREFERRED)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY (JAMMU)
SALARY – RS 10000- RS 20000
GRADUATION & GOOD COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. FRESHERS OR 1-2 YEARS OF EXPERIENCE.
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
HIRING NOW
1. OPERATIONS MANAGER – (1)
2. PACKAGING BOYS -(3)
3. STORE MANAGER – 2 YEARS EXPERIENCE – (1)
4. STOCK MANAGER – (1)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY. (JAMMU)
SALARY – RS 6000 – RS 20000
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR A RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLES PATHANKOT
CONTACT MANAGER – JAGPREET SINGH
+ 91 7051394926
SEND CV AT THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
DISCO ROAD JANIPUR JAMMU
EMAIL:- INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 0191-2535337/0191-4019424
WALK -IN-INTERVIEW
COMPUTER TEACHER BCA/MCA
PTI TEACHER (MALE) RELEVANT DEGREE
VISIT THE SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 9 AM-1 PM WITH YOUR REUME AND TWO COLOURED PHOTOS
TEACHERS REQUIRED
SARVODHYA PUBLIC SCHOOL POUNI CHAK JAMMU TEACHER REQUIREMENTS
KINDERGARTEN TEACHERS
SCIENCE TEACHER (TGT)
SPORTS TEACHERS (PHYE
ACCOUNTANT ( FOR OFFICE )
WITH EXPERIENCE
WALK ON INTERVIEW 30-08-22 TO 1-09-22
CONTACT US ON 8491064222,6005910309,9419186677
JOB VACANCY
NUMERIC-LEGRAND, A LEADING MNC IS LOOKING FOR MARKETING EXECUTIVES FOR SELLING ONLINE UPS (600VA-800KVA) IN J&K AND LADAKH UT’S.
SALARY NEGOTIABLE (INR 6 LACS/PA)
EXPERIENCED WILL BE PREFERRED.
WALK IN INTERVIEW (1PM TO 5PM) AT
JK MACHINES
205 NORTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU
9419112399
REQUIRED SALESMAN
-MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN THE FURNITURE LINE.
-GOOD COMMUNICATION SKILLS.
-MINIMUM QUALIFICATION SHOULD BE GRADUATION.
-SALARY NEGOTIABLE.
JK TIMBER TRADERS,
GANGYAL, JAMMU
PH- 9419187502, 9796061481, 9419179926
URGENTLY REQUIRED
CIVIL ENGG DIP/ DEGREE (5 NO.) 10K TO 15K
ELECTRICAL/ MECHANICAL DIP (10 NO.) 10K
GNM / MEDICAL ASSISTANT (10 NO.) 10K
GRADUATES/POST GRADUATES (10 NO.) 12K TO 18K
ADMISSIONS OPEN REGULAR/ CORRESPONDENCE
DPHARMA, BPHARMA, B.TECH, M.TECH, MBA ALL COURSES
GANDHI NAGAR
MOB. 7051531025
REQUIRED
REQUIRED FULL TIME OR PART TIME MAID OR COOK FOR A SMALL FAMILY IN CHANNI HIMMAT.
CONTACT 9419193252
TEACHER REQUIRED
FOR TEACHING CLASSES
1ST TO 12TH
AT KARYANI TALAB
NARWAL BALA JAMMU
SPECIALLY FOR MATH & SCIENCE
CONTACT NO: 7051138639