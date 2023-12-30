EMPLOYMENT (30-12-2023)

MAID REQUIRED
A FULL TIME MAID FOR COOKING AND OTHER HOUSEHOLD WORKS AT TRIKUTA NAGAR JAMMU.
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REQUIRED FACULTY FOR AN
INSTITUTE FOR COMPETITIVE EXAMS IN MAIN CITY JAMMU:-
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****.FEMALE RECEPTIONIST………….2NOS.
SHINE INSTITUTIONS EXCHANGE ROAD JAMMU MOB 7889747922
JOB FOR HELPER/ OFFICE BOY
12TH / GRADUATE
DECENT SALARY AS PER EXPERIENCE
TYPE OF WORK- STOCK MANAGEMENT, SUPPORT WORK, COMPUTER KNOWLEDGE
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REQUIRED
REQUIRED: CANDIDATES FOR GLOBAL CLIENTS
-EXCELLENT ENGLISH FLUENCY REQUIRED
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WANTED: LOGISTICS COORDINATOR FOR JAMMU. EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.
SALES COORDINATOR – 1. INTERESTED CANDIDATES SEND RESUMES TO :
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E-RICKSHAW MECHANIC
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HANDSOME SALARY
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