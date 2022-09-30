EMPLOYMENT (30-09-2022)

REQUIRED
OPHTHALMOLOGIST (FRESHER/RETIRED;
FULL/PART-TIME)
REQUIRED NEAR JAMMU.
E-MAIL CHOWDHARYEYECENTRE@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
FOR DAILY RISING SUN INTERNATIONAL SCHOOL, VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR KINDERGARDEN
1-YOGA TEACHER
1-PT TEACHER
SEND RESUME AT THIS NUMBER 9906138418( SHORT LISTED CANDIDATE WILL BE INFORMED)
E-MAIL DRSINTERNATIONAL5@GMAIL.COM
TRANSPORT AVAILABLE FROM KUNJWANI JAMMU
REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
REQUIRED
FOR A PVC PIPES MANUFACTURING UNIT AT BARI BRAHMNA JAMMU, WE REQUIRE FOLLOWING STAFF.
A. SALES EXECUTIVE – 2 NO.
B. MAHINDRA PIC UP – 1 NO.
DRIVER (BOLERO)
SEND YOUR RESUME ON THE FOLLOWING NO. AND WALK IN INTERVIEW AT BARI BRAHMNA UNIT BETWEEN 12 NOON TO 3 PM.
RAGHAV NANDA
9796031200
STAFF REQUIRED
JOB JAMMU IN PRIVATE SECTOR
8TH 10TH 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY
1. BANK STAFF SALES DEPARTMENT M/F. B.COM STREAM
2. HOTELS & RESTAURANTS STAFF M/F. RECEPTIONIST, COOK STEWARD ROOM BOYS
3. SHOWROOM M/F 10 POST, CASHIER, ASSISTANT.
4. COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT.
5. DRIVER SECURITY GUARD, HELPER, SHOPS BOYS
CALL 6006796637
INTERVIEW 30-9-2022 TO 1-10-2022
REQUIRED STAFF FEMALE ONLY
SURVEY EXECUTIVE : 10 POSITIONS
QUALIFICATION : 10TH AND 12TH
SALARY :13000
ADDRESS : ABIBPL CITY PLAZA BUILDING
MAHARAJA GULAB MARG JEWEL NEAR FORTUNE HOTEL.
CONTACT : 8082051850, 7051012620
TELE CALLER : 10 POSITIONS FEMALE
QUALIFICATION : 10TH AND 12TH
SALARY : 9000
ADDRESS : 92 B/A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU
CONTACT : 8082051850, 7051012620
INTERVIEW DATE AND TIMING
30 SEPT, 1 OCT BETWEEN 12 PM TO 4 PM
IMMEDIATELY STAFF REQUIRED
DIRECT INTERVIEW
CENTER HEAD
CODING: D-CODING TRAINER
SPOKEN TRAINER, CUTTING TAILORING TRAINER
COUNSELLOR, TELE CALLER
MARKETING MANAGER
MARKETING EXECUTIVE
FRESHER AND EXP CAN ALSO APPLY
CONTACT US: 9541899815,
9541899817, 9541899814
REQUIRED
MEDICAL REPRESENTATIVE (MR)
& RUNNER BOY
MUST HAVE MINIMUM ONE YEAR MARKETING EXPERIENCE
ATTRACTIVE SALARY+ INCENTIVE+ INSURANCE
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWNG EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT: 6005417210, 7780881994, 9086260536
JAMMU BASED COMPANY
TEACHER REQUIRED
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR FOUNDATION & VOCATIONAL COURSE
1- MATHS TEACHER
1- SCIENCE TEACHER
1 – TALLY BUSY TEACHER
SEND RESUME AT THIS NUMBER 9596663601 (SHORT LISTED
CANDIDATE WILL BE INFORMED)
FOR SHREE VAISHNO INSTITUTE SVI, GREATER KAILASH, JAMMU
REQUIRED
FULLY EXPERIENCED ACCOUTANT REQUIRED FOR A RESTURANT IN DOMAIL NEAR KATRA.
SALARY 15000 +
CONTACT: 9796004623
REQUIRED
CHEF – 1
HELPER – 2
WAITER – 2
FOR A RESTAURANT IN CHANNI HIMMAT,
NARWAL BYE PASS ROAD.
FRESHER CAN ALSO APPLY.
CONTACT – 9541557983
REQUIRED
OFFICE BOY REQUIRED AT NARWAL
TIMING :
9.30 TO 5.30 PM
SALARY RS. 7500/-
M) 9419130854
REQUIRED
REQUIRED FACULTY FOR AN INSTITUTE FOR COMPETITIVE EXAMS IN MAIN CITY JAMMU.
SUBJECTS:- QUANT, REASONING,
ENGLISH, GA/GS…..
GOOD COMMAND OVER SUBJECTS WILL BE PREFERRED…..
EMAIL YOUR CREDENTIALS AT:-
COMPETITIVEHUB007@GMAIL.COM
NEW LOOK FURNITURES
WE ARE HIRING
SALESMAN
MEN/ WOMEN
QUALIFICATION: 10+2 AND ABOVE
EXPERIENCE – 0-3 YRS
CONTACT:
9419132625, 7006317801
NATIONAL HIGHWAY GANGYAL JAMMU