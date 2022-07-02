EMPLOYMENT (3-07-2022)

DIRECT INTERVIEWS FROM 2ND JULY ONWARDS.
URGENT POSITION – JAMMU
ASSISTANT/ASSOCIATE AGENCY
MANAGER -20 NOS.( M/F)
EXPERIENCE-1-5 YEARS
(HEALTH/LIFE INSURANCE/BANK/FMCG
EXPERIENCE CANDIDATES)
CALL AT 7006298738/9796486802
LOCATION-BAHU PLAZA JAMMU
WANTED AN
EXPERIENCED MECHANIC
IN A MULTI BRAND AUTOMOBILE WORKSHOP 5+ YEARS OF EXPERIENCE
CALL 7760977411 / 9419139357 FOR DETAILS
VIKAS TRANSPORT COMPANY
79/6, TRANSPORT NAGAR, JAMMU
WALK IN INTERVIEW
1. REQUIRES GRADUATE CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF RTO RELATED PAPER WORK AND DOCUMENTATION LIKE OWNERSHIP, PERMIT, FITNESS, RENEWALS, POLLUTION, INSURANCE, PASSING AND DEPOSIT OF FEES ONLINE AS WELL AS MANUALLY.
2. REQUIRES WORK MANAGER OF AUTOMOBILE STREAM FOR MAINTANCE FO FLEET.
SALARY NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN FOR INTERVIEW ON ANY WORKING DAY AT 11:30 AM TO 2.30 PM FROM 01.07.2022 TO 04.07.2022.
CONTACT: 9622351955
VACANCY
FOR OUR WATER PLANT NEAR JAMMU, WE ARE LOOKING FOR SOME STAFF..
LAB ASSISTANT
QUALIFICATIONS ..MICROBIOLOGY & B.SC CHEMISTRY
SALARY AND BENEFITS WILL BE ACCORDING TO THEIR MERIT.
PL CONTACT 8448843275, 9906076060
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* PGT : CHEMISTRY
* TGT : MATHS
* SPORTS TEACHER (FEMALE PREFERABLE)
* DRIVER
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
OMKAR INSTITUTE
52/3 PRABHAT COLONY OPP.
PEER BABA (CHATHA)
TEACHERS REQUIRED FOR
ICSE & CBSE CLASSES
TO TEACH CLASS 6TH TO 10TH
COME WITH PHOTOCOPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 2/7/2022-7/7/2022
CONTACT DETAILS – 9086582581
REQUIRED DISTRIBUTOR
FOR JEERA, ENERGY DRINK, COCONUT WATER IN JAMMU.
INVESTMENT: 50,000 TO 2.50 LAKH
FULL SUPPORT PROVIDE BY COMPANY.
ALSO REQUIRED SALES TEAM NO’S 5
SALARY 10,000 TO 15,000
CALL NOW : 9906155071, 9086624550
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
AND
KIDZEE VIJAYPUR
W.NO. 13 OPP. PARK NEAR RAMGARH MATADOR STAND
REQUIREMENT
RECEPTIONIST – F ONE
PRE-PRIMARY TEACHERS – 3
(FEMALE ONLY)
CANDIDATE HAVE TO BRING ORIGINAL DOCUMENTS ALONG WITH CV AND PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH.
TIMING : 9.30 AM TO 11 AM.
QUALIFICATION FOR TEACHERS BA/B.SC./B.COM, B.ED. MA/M.SC./M.COM
M: 9796733777, 7889636533, 8716880777
STAFF REQUIRED
1. TELLY CALLER FEMALE – 2
2. MARKETING BOYS – 5 (FIELD)
3. HELPER FEMALE – 1
122/AD GREEN BELT
GANDHI NAGAR JAMMU
88035-35088