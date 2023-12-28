EMPLOYMENT (28-12-2023)

REQUIRED TEACHERS
PHYSICS & CHEMISTRY TEACHER AS A (HOME TUTOR) IN GREATER KAILASH ONLY REVISION 2 HOURS DAILY TIME (10 AM -12 NOON)
SALARY 10000/- TO 12000/-
CLASS (7TH, 8TH & 9TH) ALL SUBJECTS ONE FEMALE/MALE TEACHER REQUIRED IN INSTITUTE AT CHANNI HIMMAT
SALARY 7000 PER MONTH
CONTACT 7889715827
SEND RESUME AT 6006734561
WE WILL CALL BACK TO SELECTED CANDIDATE
WE ARE HIRING
1. T.L = 2 NO. (M) MIN. GRADUATE
5 YEARS IN SALES /MARKETING
2. R.M = 6 NO. F/M BOTH CAN APPLY
MINIMUM 2 YEARS IN SALES/ MARKETING
EXP. FROM AUTOMOBILES, INSURANCE,
REAL ESTATE WOULD BE PREFERRED
SALARY NEGOTIABLE
SEND YOUR UPDATED C.V AT
HOMEZGURU7@GMAIL.COM
WHAT’SAPP NO. 9103698474 , 9622690529
WALK IN INTERVIEW ON 29TH AND 30TH DECEMBER
HOME TEACHER REQUIRED
HOME TEACHER REQUIRED TO TEACH AND IMPROVE SPOKEN ENGLISH FOR 1ST STANDARD.
ADDRESS :
INDRA CHOWK JAMMU
7006742354, 7006509070
RECRUITMENT
DIGITAL MARKETING JOB-WORK FROM HOME, SOCIAL MEDIA MARKETING,
TRAINING PROVIDED. INFO@ZEUSTEK.COM
WANTED HOME TUTOR
WANTED HOME TUTOR FOR 6TH CLASS STUDENT (CBSE) TO TAUGHT ALL SUBJECTS.
SHOULD BE EXPERIENCED & CURRENTLY WORKING IN CBSE PATTERN SCHOOL IN JAMMU.
REMUNERATION/FEE(S)
5000/-TO 6500/-
CONTACT NO: 70068-27610 (AFTER 10 AM)
STAFF REQUIRED
1. GRAPHIC DESIGNER = 2
2. COMPUTER OPERATOR = 2
OFFICE AT KUNJWANI CHOWK. CANDIDATES MUST CALL FOR INTERVIEW APPOINTMENT.
CONTACT NO. 9858509085 (CALL BETWEEN 10 AM- 6 PM)
REQUIRED
TWO ADVERTISEMENT DESIGNER
SALARY RS. 12000 PART TIME
MARKETING FOR SPACE SELLING.
TWO PERSON
SALARY: 12 K. PART TIME
TIMING 11 TO 6
SEND YR BIO DATA
AKHOLD780@GMAIL.COM
TIMING 11 TO 6
ONLY MALE CANDIDATES CAN APPLY
STAFF REQUIRED
1. MANAGER SALES : 1 NOS (M)
GRADUATE, STRONG BUSINESS SENSE AND INDUSTRY EXPERTISE. SUCCESSFUL PREVIOUS EXPERIENCE AS SALES MANAGER.
2. SALES EXECUTIVE : 2 NOS (F)
WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
3. TELE CALLER : 2 NOS (F)
WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
4. COMPUTER OPERATOR : 1 NOS (M)
CONTACT WITH RESUME ALONG WITH
ONE PHOTOGRAPH BETWEEN 11 AM TO 5 PM AT:
REGENCY HONDA
71 BC, ROAD NEAR REHARI CHUNGI, JAMMU.
CONTAACT : 0191-2568822, 6006800211, 9796673157