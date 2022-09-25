EMPLOYMENT (25-09-2022)

KHAJURIA REBARS PVT LIMITED
REQUIRED: 2 MALES
QUALIFICATION: B.TECH (CIVIL) OR M.TECH (CIVIL)
REQUIRED : 2 MALES
QUALIFICATION: B.TECH(CS/IT) OR M.TECH (CS/IT)
CONTACT NO : 9958816710
INFO@KHAJURIATMT.COM
BASIC SALARY:
15000+INCENTIVES+PETROL EXPENSE.
REQUIRED
OPHTHALMOLOGIST (FRESHER/RETIRED;
FULL/PART-TIME)
REQUIRED NEAR JAMMU.
E-MAIL CHOWDHARYEYECENTRE@GMAIL.COM
WANTED STAFF
TEACHERS : BA/ BSC/MSC
WITH OR WITHOUT B.ED
ATTRACTIVE SALARY
CONTACT PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP JAMMU
PHONE : 9419232442, 9906100980
U-MART
SPL. IN : SCHOOL UNIFORMS
7, RED CROSS BHAWAN, KACCHI,
CHAWNI, JAMMU
WANTED
SALES MAN
SALES GIRL
6006555812, 8491903716,
9419197443
JKCARMART – A LEADING ONLINE MARKETPLACE FOR BUYING AND SELLING USED CARS IN J&K
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5+ YRS OF RELEVANT EXPERIENCE IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY. PROVEN TRACK RECORD, GOOD COMMUNICATION, AND INTERPERSONAL SKILLS. TRAVEL WITHIN THE STATE
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RETIRED ARMY OFFICIALS REQUIRED AS INSURANCE CONSULTANT FOR J&K,PUNJAB & HP. FIXED SALARY + INCENTIVES. INTERESTED CANDIDATES CAN APPLY@9958754306
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A “BABY SITTER’’ CUM HOUSE MAID REQUIRED FOR A 7 MONTH BABY. SALARY NEGOTIABLE.
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TEACHERS REQUIRED
A REPUTED SCHOOL IN GANDHINAGAR REQUIRES NURSERY TRAINED TEACHERS WITH ATTRACTIVE PERSONALITY , FLUENT IN ENGLISH AND WELL-TRAINED IN MANAGING KINDERGARTEN STUDENTS. WALK-IN WITH RESUME AND RELEVANT CERTIFICATES ON 26TH SEPT 2022 AT 10 AM AT PRINCIPAL OFFICE
23 C/C, NEAR UNION BANK OF INDIA, GANDHINAGAR JAMMU
VACANCY
TOURING JOB
EDUCATED/EXPERIENCE
FEMALE COMPUTER KNOWING
AGE GROUP- 40/50 YRS
RETD/WIDOW PREFERABLY
PATEL HOUSE 96220-91258
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JOB JOB
NEED PHARMACIST 2 MALE AND 2 FEMALE WITH DRUG LICENSE.
QUALIFICATION D PHARMA OR MORE
CONTACT NO. 9103141957, 9419112921
JOB
WE NEED AN EXPERT COMPUTER OPERATOR FOR ONLINE SERVICES IN NARWAL AREA.
SALARY: (NEGOTIABLE).
CONTACT: 7006171300
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7, DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
“PARENTS & PATIENTS”
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
293-A SHASTRI NAGAR JAMMU
HARSH = 7006832169
NO. 1 IN SERVICES SINCE FROM 2016
REQUIRED
FEMALE TEACHER REQUIRED FOR A CBSE STUDENT OF CLASS 10. SCIENCES AND MATHS AT SUBHASH NAGAR
SALARY:-5000/-
TIMINGS:-
AFTER 12:30 PM ANYTIME
MOB:-9906205984
REQUIRED
REQUIRED IELTS TRAINER (MUST BE EXPERIENCED)
PREFERENCE: FEMALE EXCELLENT COMMAND ON ENGLISH.
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
JP OVERSEAS EDUCATION
GANDHI NAGAR JAMMU – 7006866614
HELPER WANTED FOR CLINIC AT SHAKTI NAGAR
QUALIFICATIONS. UNDER MATRIC
SHOULD HAVE OWN BIKE OR SCOOTER
TIMING 8.45 AM TO 7PM
SALARY RS 7000/-PERMONTH + 1000 EXTRA FOR PETROL
TOTAL 8000/-PER MONTH
SEND YOUR DETAILS ON 9419184919 WHATSAPP NUMBER
REQUIRED STAFF
PROFESSIONAL HAIR STYLIST – 05
MAKEUP ARTIST – 05
NAIL ARTIST – 05
WEB DESIGNER – 02
MANICURE, PEDICURE – 04
SECURITY GUARD – 02
PEON – 02
DRIVER – 02
HOUSE KEEPER – 02
PROFESSIONAL SKIN CARE – 02
HOLLYWOOD WAVES MAKEUP STUDIO AND ACADEMY
SAINIK COLONY, NATIONAL HIGHWAY (JAMMU)
MOB.: 9541349514
WALK IN INTERVIEW ON 26-SEPT 2022
TIMING- 3.00 PM TO 6.00PM
REQUIRED
COMPUTER ENGINEER – 01
OFFICE MANAGER – 01
SALARY NEGOTIABLE
VERTEX II IT SOLUTIONS
BEHIND SAUGAAT MAIN CHOWK JANIPUR
JAMMU – 7006615236,7780869886
WE MEET ALL YOUR REQUIREMENTS UNDER ONE ROOF
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COMPUTERS, LAPTOPS, PRINTERS,
TONERS AND STATIONARY ETC
REQUIRED ACCOUNTANT AND DATA ENTRY OPERATOR
AEON INFRATEL PVT. LTD., A LEADING CONSTRUCTION COMPANY REQUIRES AN EXPERIENCED ACCOUNTANT AND A DATA ENTRY OPERATOR HAVING RELEVANT EXPERIENCE IN ACCOUNTS FOR ITS JAMMU OFFICE.
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STAFF FOR OFFICE
1) MANAGER (M) – EXPERIENCE 5 YRS
2) ACCOUNTANT M/F – (MUST HAVE KNOWLEDGE OF GEM & BUSY)
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CONTACT NO: 9419161503
BARI BRAHMNA JAMMU