EMPLOYMENT (25-08-2022)

REQUIRED
(TELECOMMUNICATION)
(ONLY FOR JAMMU)
TELLECALLERS (GIRLS) 10
(FIX SALARY + INCENTIVE)
CONTACT NO :- 7006659008, 8713052709
ADDRESS :- MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
NR ANIMAL CARE CENTER
ONENESS NATION
URGENTLY REQUIRED 24 BOYS / GIRLS FOR OFFICIAL AND NON OFFICIAL STAFF IN JAMMU AND OTHER OFFICE OF JAMMU AND KASHMIR
NOTE : FRESHER’S CAN ALSO APPLY
QUALIFICATION : 10TH, 12TH AND ABOVE
INCOME : 13,500 TO 20,500 (P/M)
(AS PER CO. RULE)
SO, BRING YOU FULL BIO DATA AND GET A JOB WALK IN INTERVIEW FROM TODAY TO TILL
ONENESS NATION
153/6, AMBIKA COLONY, BYE PASS KUNJWANI JAMMU
CONTACT :- 9103129166, 9149894485
VACANCY
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF RECEPTIONIST/S FOR A VERY REPUTED DIAGNOSTIC CENTRE IN JAMMU.
APPLICANT SHOULD BE LOCAL WITH GOOD COMMAND OVER LOCAL LANGUAGE. KNOWLEDGE OF COMPUTER TYPING AND BASIC.
QUALIFICATION- GRADUATE
SALARY- NEGOTIABLE.
CONTACT NUMBERS- 9622921222
DIRECT INTERVIEW
TRAINER – 20 NO. 12,000 TO 20,000
MANAGER – 10 NO. 15,000 TO 25,000
COUNSELLOR – 10 NO. 10,000 TO 15,000
TELE CALLER – 10 NO. 8,000 TO 10,000
RECEPTIONIST – 10 NO. 6000 TO 10,000
FRESHER AND EXP CAN ALSO APPLY
CONTACT US:- 9541899815
JOB LOCATION: JAMMU, SAMBA
OFFICE ADDRESS: GANDHI NAGAR JAMMU
REQUIRED
FEMALE STAFF FOR LOOKING AFTER KIDS IN OUR PLAYZONE AT CHANNI HIMMAT.
FRESHERS & EXPERIENCED
MAY CONTACT : 9419222000
10 AM TO 7 PM
MUNI KAMAL PUBLIC HIGH SCHOOL
GANGYAL OPPOSITE OF
PUNJAB NATIONAL BANK
URGENTLY REQUIREMENT
OF TEACHING STAFF
1) MATH / SCIENCE TEACHER –
TO TEACH MIDDLE CLASSES) – 2
2) S.ST / HINDI TEACHER
(TO TEACH MIDDLE CLASSES) – 2
3. NURSERY TRAINED TEACHER – 2
4. PEON – 2
APPLY WITHIN WEEKS TIME WITH FULL BIODATA
CONTACT NO: 9149657614, 9419131078
EMPLOYMENT NOTICE
1. CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO): 5 YEARS OF WORK EXPERIENCE, MIN AGE 35 YRS.
2. BUSINESS MANAGER (KASHMIR DIV & JAMMU DIV.): 3 YEARS OF EXPERIENCE, MIN AGE 25 YRS.
QUALIFICATION FOR ALL POSITION : POST GRADUATION IN ANY DISCIPLINE. SALARY NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATES TO SEND THEIR UPDATED CV ALONG WITH A COVER LETTER MENTIONING THE POSITION THEY ARE APPLYING ON EMAIL GANDHIGLOBALFAMILY@GMAIL.COM UPTO 04.09.2022 BY 5.00 PM. ONLY SHORTLISTED CANDIDATES SHALL BE INVITED FOR THE WALKIN INTERVIEW.
G4S SECURE SOLUTIONS (I) PVT LTD
URGENT REQUIREMENT OF SECURITY GUARDS
JAMMU & BARI BRAHMANA
MONTHLY SALARY – 11,500/- (IN HAND)
OTHER BENEFITS
PF (EMPLOYEE + EMPLOYER – 810 + 810 = 1620
ESIC BENEFIT : EMPLOYEE + FAMILY MEMBER
CASUAL LEAVE : 12
EARNED LEAVE : 15 (AFTER COMPLETION OF 1 YEAR)
DIWALI BONOUS: AT THE TIME OF DIWALI – AS PER RULE
GRATUITY : AFTER 5 YEARS
ACCIDENTAL INSURANCE: 3 LAKHS APPROX.
DEATH INSURANCE AMOUNT : 3 LAKHS APROX.
ADDRESS: 1ST FLOOR, GURMUKH COMPLEX, NEAR SBI, NATIONAL HIGHWAY, KALUCHAK, JAMMU, J&K-180010
CONTACT NO.: 9596795187, 9682582370, 9596795180
NEW RAINBOW PUBLIC HIGH SCHOOL
BATHINDI MORE, JAMMU
(RECOGNISED BY J&K GOVT, AFFILIATED TO J&K BOARD OF SCHOOL EDUCATION)
TEACHERS REQUIRED FOR
HIGHER CLASSES
1. ENGLISH – B.A/ M.A B.ED
2. S. ST B.A/M.A, B.ED
3. PRIMARY TEACHER B.A/B.SC, B.ED
4. ART AND CRAFT TEACHER
CONTACT ALONG WITH YOUR RESUME
WITHIN 3 DAYS
PRINCIPAL
9419134065, 9086005599
REQUIRED
FULL TIME ACCOUNTANT
FOR COMPANY
R. L. SHARMA
CONTRACTORS..
GANDHI NAGAR JAMMU
MOB NO. 9419164301, 9906000234
TRSD
REQUIRED FOR ESTABLISHED DENTAL CLINIC ON PART TIME/FULL TIME BASIS
ADDRESS :
15/C, EXT GANDHI NAGAR, JAMMU 180004
MOBILE NO. 94191-36648
PRE. SCHOOL
REQUIRES
NUR./LKG
UKG. TEACHERS
(FOR REHARI & DOMANA)
PN.9797922717
REQUIRED FEMALE STAFF
WE REQUIRE A EDUCATED GIRL FOR A OFFICE JOB IN SAINIK COLONY. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO THE CANDIDATE WITH FLUENCY IN ENGLISH & PROFICIENT IN USING MICROSOFT EXCEL. THE OFFICE TIMINGS ARE 10 AM – 5.30 PM
FOR APPOINTMENTS PLEASE
CONTACT +91-8825055960
REQUIRED
DISTRIBUTOR OF BATTERIES, INVERTERS & ELECTRIC SCOOTERS REQUIRES THE FOLLOWING STAFF :-
SALESMAN- SHOULD HAVE EXPERIENCE IN BATTERY/INVERTER INDUSTRY
HELPER- PERSON WORKING IN BATTERY SHOP WILL BE PREFERRED.
TECHNICIAN- PERSON HAVING KNOWLEDGE OF ELECTRIC SCOOTER REPAIR ONLY NEED TO APPLY.
CONTACT : 94191-84610, 70063-06183