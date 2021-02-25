EMPLOYMENT (25-02-2021)

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CANDIDATES (MALE/FEMALE) WITH DIP. PHARMA/ B. PHARMA QUALIFICATION FOR A REPUTED CLINIC IN GANDHI NAGAR. CANDIDATES WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE WILL BE PREFERRED .
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TEACHER : MALE/FEMALE- BOTH MASTER IN ENGLISH OR BOTANY OR ZEOLOGY OR MATH WITH B.ED-FRESHER/EXP. BOTH,
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SALARY : 20 TO 25 THOUSAND.
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FRESHER/EXP. BOTH SALARY 8 TO 10 K
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1. CIVIL ENGG. EXPERIENCED/ FRESHERS (10 NO) 10K TO 15K
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1. SHOWROOM SALES/OFFICE EXECUTIVES (M): CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN SHOWROOM SALES & GOOD COMMUNICATION SKILL AND HAVING COMPUTER KNOWLEDGE. QUALIFICATION- GRADUATE.
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SANSKRIT TEACHER FOR DREAM VALLEY PUBLIC SCHOOL GANDOH, BHALESSA , DODA.
CONTACT : 9797615700, 6006452046
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1. VIDEO PRODUCER : 1
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CONNECTVACANCY21@GMAIL.COM
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CALL US AT 7006913858
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(MASTERS IN SCIENCE/ARTS DISCIPLINE/DEGREE/DIPLOMA IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION)
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INTERESTED CANDIDATES MAY MAIL THEIR CV AT CONNECTVACANCY21@GMAIL.COM
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WE ARE RECRUITING FOR OUTBOUND SALE VOICE PROCESS.
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SALARY – 6500 TO 8500 + ATTRACTIVE INCENTIVES
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URGENTLY REQUIRED
— SALES BOY (10)
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— SECURITY GUARD (10) (EX-SERVICEMAN/FRESHER)
— H.R (M/F)
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PACKAGE – 10,000 – 30,000+
ADDRESS – OPP TO ITI COLLEGE, SHAKTI NAGAR
P.NO:- 8717095271, 9906300427
DRIVER WANTED
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DRIVER WITH MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE OF DRIVING AUTOMATIC CAR/SUV WORK TIMING 7:00 AM TO 6:00 PM.
CONTACT: 9419185431
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