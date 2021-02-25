EMPLOYMENT (25-02-2021)

By
Daily Excelsior
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REQUIRED
BABY SITTER AT SAINIK COLONY REQUIRED FOR FULL TIME, SALARY UPTO RS 5000/-. INTERESTED MAY CALL ON MOBILE NUMBER 94191-65230.

HIRING FOR REDTAPE
ONLINE STORE
* POSITIONS: STORE MANAGER, ASSISTANT MANAGER, SALESMAN, HELPER
* LOCATION: NARWAL BYPASS ROAD
* EXPERIENCE: PRIOR FOOTWEAR OR APPAREL EXPERIENCE.
CONTACT : 9419183881, 8716088999

URGENTLY REQUIRED
CANDIDATES (MALE/FEMALE) WITH DIP. PHARMA/ B. PHARMA QUALIFICATION FOR A REPUTED CLINIC IN GANDHI NAGAR. CANDIDATES WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE WILL BE PREFERRED .
CONTACT: 9622441333, 8803573579, 9596966168.

JMD PLACEMENT SERVICE
FOR ALL SKILLED, UNSKILLED, TECHNICAL JOB REQUIREMENTS
* OFFICE STAFF
* IT JOBS
* TEACHING STAFF
* INDUSTRIAL JOBS
MAIN ROAD OPPOSITE WOMEN COLLEGE GANDHI NAGAR, JAMMU, NEAR JANTA FRUIT ICE CREAM
MOBLE NO.: 7217819340, 9797540035

MEDIVISTA HEALTH CARE (OPC) PVT. LTD.
A HUB FOR “AT HOME” PATIENT CARE SERVICES
REQUIRE
GNM & MPHW QUALIFIED
MALE & FEMALE STAFF
FOR AT HOME SERVICES
BEST PACKAGE & T&C.
CONTACT: 8715866444
5, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU

URGENTLY REQUIRED
HR EXECUTIVE : 2 TO 5 YEARS OF EXP.
SALARY : 20 TO 25 THOUSAND
PACKING SUPERVISOR : B. TECH-MECHANICAL OR ELECTRICAL/B.SC- 1 TO 3 YEARS OF EXP.
SALARY : 15 TO 20 K
RESEARCH ASSOCIATE – M.SC FRESHER/EXP. BOTH
SALARY 15 TO 20 K
90860-85474
HR7COLOURS2011@GMAIL.COM

URGENTLY REQUIRED
FOR SCHOOL
TEACHER : MALE/FEMALE- BOTH MASTER IN ENGLISH OR BOTANY OR ZEOLOGY OR MATH WITH B.ED-FRESHER/EXP. BOTH,
SALARY NEGOTIABLE
TEACHER : GRADUATE/B.ED-FRESHER/EXP.
BOTH. SALARY : NEGOTIABLE
PRINCIPAL : MA WITH B.ED EXP. 5 TO 10 YEARS.
SALARY : 20 TO 25 THOUSAND.
DATA ENTRY OPERATOR : +2/GRADUATE-
FRESHER/EXP. BOTH SALARY 8 TO 10 K
94192-02815/94192-02817
SHREEKRISHANBALA@GMAIL.COM

JOB VACANCY
AUTOCADD SOFTWARE
OPERATOR
GODREJ INTERIO
GANGYAL, JAMMU
CONTACT: 9419200777
NFC@LIVE.IN

G.D. GOENKA TODDLER HOUSE,
CHANNI HIMMAT JAMMU
TEACHERS REQUIRED FOR THE ACADEMIC SESSION 2021-22
LOOKING FOR ACTIVE AND
EXPERIENCED TEACHERS FOR
OUR PLAY WAY SCHOOL.
DROP YOUR CV –
RUPALIGUPTA234@GMAIL.COM
CONTACT – 7006671433

URGENTLY REQUIRED
1. CIVIL ENGG. EXPERIENCED/ FRESHERS (10 NO) 10K TO 15K
2. ELECTRICAL, MECHANICAL ENGG (12 NO) 10K TO 15K
3. SUPERVISORS, ELECTRATION’S (8 NO) 8K TO 14K
4. COUNSELLOR /COMPUTER OPERATOR (10 NO) 8K TO 10K
5. GNM/ BSC NURSING (5KO) 10K TO 17K
6. MBA, MCA, BTECH IT (10NO) 12K TO 18K.
MOB. 7051531025 GANGHI

VACANCY
1. SHOWROOM SALES/OFFICE EXECUTIVES (M): CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN SHOWROOM SALES & GOOD COMMUNICATION SKILL AND HAVING COMPUTER KNOWLEDGE. QUALIFICATION- GRADUATE.
2. WORKSHOP HELPERS: CANDIDATES FOR HELPING IN DAILY MECHANICAL WORKSHOP JOBS.
3. OFFICE BOY: CANDIDATE WHO CAN HANDLING PANTRY & DAILY CLEANING JOB.
CONTACT AT: HITECH MOTORS, MAHARAJA GULAB SINGH ROAD, JAMMU. M: 9419195676

FACULTY REQUIRED
FOR J&K GK FOR COMPETITIVE EXAMS AT KD CAMPUS CANAL ROAD OPP SCIENCE COLLEGE JAMMU.
INTERESTED CANDIDATES CAN FORWARD RESUME AT
JAMMUKDCAMPUS@GMAIL.COM
PH 8899362344/8899382344

REQUIRED
SANSKRIT TEACHER FOR DREAM VALLEY PUBLIC SCHOOL GANDOH, BHALESSA , DODA.
CONTACT : 9797615700, 6006452046

REQUIRED
1. VIDEO PRODUCER : 1
2. ANCHORS (ENGLISH & HINDI) : 2
3. VIDEO EDITOR : 1
INTERESTED CANDIDATES MAY MAIL THEIR CV AT
CONNECTVACANCY21@GMAIL.COM
4. OFFICE MAID : 2
CALL US AT 7006913858

REQUIRED
1. ASSISTANT EDITORS : 2
2. NEWS COORDINATOR : 2
(MASTERS IN SCIENCE/ARTS DISCIPLINE/DEGREE/DIPLOMA IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION)
3. NEWS REPORTERS : 2
(GRADUATION IN SCIENCE)
INTERESTED CANDIDATES MAY MAIL THEIR CV AT CONNECTVACANCY21@GMAIL.COM
FOR ANY QUERY CALL US AT 7006913858

CALL CENTER AGENT URGENTLY REQUIRED.
WE ARE RECRUITING FOR OUTBOUND SALE VOICE PROCESS.
SALE BACKGROUND WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
MALE / FEMALE WELCOME
SALARY – 6500 TO 8500 + ATTRACTIVE INCENTIVES
QUALIFICATION – 12TH OR ANY DEGREE
FRESHER CAN ALSO APPLY
ADDRESS:- ENSER COMMUNICATION PVT LTD GREATER KAILASH LANE NO – 17 NEAR CENTRAL BANK JAMMU. CONTACT – 7006176140 / 8433900679

REQUIRED
SANSKRIT TEACHER FOR DREAM VALLEY PUBLIC SCHOOL GANDOH, BHALESSA , DODA.
CONTACT : 9797615700, 6006452046

URGENTLY REQUIRED
— SALES BOY (10)
— MARKETING BOY (5)
— ACCOUNTANT
— DRIVER (5)
— SECURITY GUARD (10) (EX-SERVICEMAN/FRESHER)
— H.R (M/F)
— COURIER BOY (10)
— FRONT DESK EXECUTIVE (M/F)
— PACKING BOY (150)
— HELPER (2)
PACKAGE – 10,000 – 30,000+
ADDRESS – OPP TO ITI COLLEGE, SHAKTI NAGAR
P.NO:- 8717095271, 9906300427

DRIVER WANTED
IN GANDHI NAGAR
DRIVER WITH MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE OF DRIVING AUTOMATIC CAR/SUV WORK TIMING 7:00 AM TO 6:00 PM.
CONTACT: 9419185431

WANTED STAFF
TEACHER B.SC. NON-MEDICAL/ MEDICAL
PHYSICAL TEACHER : BPED ETC.
ATTRACTIVE SALARY
CONTACT: PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP CHATHA JAMMU
CONTACT: 9419232442, 9906100980

REQUIRED
ACCOUNTANT FOR THE MANUFACTURING UNIT AT BARI BRAHMANA HAVING RELEVANT EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE AND GST.
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
FOR INTERVIEWS CALL US AT 9070049163

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