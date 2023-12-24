EMPLOYMENT (24-12-2023)

REQUIRED
FRESHER MALE OR FEMALE ACCOUNTANT,AT SHASTRI NAGAR, JAMMU
WORKING HRS: 8 HRS TO 12 HRS
SALARY:RS 12000 TO 18000 (PER MONTH)
CONTACT ON 9419181136
(MOB & WHATSAPPS )
STAFF REQUIRED
1) FEMALE COORDINATOR/TELECALLER WITH GOOD CONFIDENCE. (SALAR : 7000-9000)
2) CCTV INSTALLER/TECHNICIAN (MALE)
(SALARY : 10000-15000)
3) MARKETING/SALES MANAGER
(SALARY -12000-18000)
LOCATION – GOLE MARKET,
GANDHI NAGAR JAMMU.
CONT : 9596662096,
9419273326
REQUIRED
1) SPORTS TEACHER
2) ART AND CRAFT TEACHER
3) ACTIVITY TEACHER
AT JKMS
TALAB TILLO
SHARE YOUR RESUMES AT
JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
REQUIRED
INVESTMENT BANKERS
FOR MNC’S
ELIGIBILITY: GRADUATION/FINAL YEAR
STREAM: COMMERCE OR RELATED
CTC: 3.5 LACS – 9 LACS
FOR T&C SHARE CV
@ 9797803909
VACANCY
1 COMPUTER OPERATOR – HAVING GOOD KNOWLEDGE OF WORD, EXCEL AND PHOTOSHOP
2 FIELD ASSTT : FOR FIELD WORK
3 RECEPTIONIST : GRADUATE WITH COMPUTER KNOWLEDGE
4 COMPUTER DESIGNER : CORAL DRAW KNOWING FOR DESIGNING
5 SUPERVISOR FOR CIVIL WORK : EXPERIENCED
CONTACT 7006363901
VACANCY
CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE
REQUIRES A YOUNG ENERGETIC MARKETING EXECUTIVE HAVING
EXPERIENCE, PREFERABLY IN MARKETING AND FUENCY IN ENGLISH.
FOR APPOINTMENT
CALL: 0191-2481000, 9086000101
VISIT: NINDIYA FOAM AND MATTRESS
PLOT NO. 65, PHASE -III INDUSTRIAL AREA GANGYAL.
VACANCY
WANTED EXPERIENCED COMPUTER OPERATOR FOR CYBER CAFE AT REHARI.
CONTACT :
8717000087
VACANCY
VACANCY- ACCOUNTS ASSISTANT
(FEMALE)
FOR JEWELLERY SHOWROOM
CONTACT AT – 9906367896
ADDRESS :
JAIN BAZAR JAMMU
WANTED
FOS/MARKETING PERSONNEL (BIKE LICENSE HOLDER)
SHOP NO 44-45A SOUTH BLOCK BAHU PLAZA
9469541111, 6005187687
INTERVIEW MONDAY ONWARDS
JOBS@NO REGISTRATION
FEMALE STAFF REQUIRED FOR TOP NOTCH IN’T CO.
1.BACKEND OPERATIONS ASSOCIATE
2. DATA PROCESSING OPERATOR/ADMIN
3. TELE CALLER (WORK FROM HOME)
MBA/PG HAVING RELEVANT EXP MUST APPLY!
SALARY 20,000 TO 30,000 + CAB
NOTE : WRITTEN & SPOKEN ENGLISH IS MUST !
WORK TIMINGS 9AM TO5PM(5DAYS)
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB ALSO
DREAM MAKERZ #8713000033
JOB JOB JOB
NEED COOK, HELPER
AND CLEANER
STAFF FOR HOTEL
IN PAHALGAM.
CALL : 9596489333
JOB JOB JOB
MARKETING BOY
SALARY NEGOTIABLE.
7051894342,
8713046677
VACANCY
MANAGER: PERSON WITH 2-3 YRS EXPERIENCE AT MANAGER LEVEL. GOOD COMMUNICATION SKILLS.
GRADUATE REQUIRED FOR PETROL PUMP LOCATION NEAR JANIPUR.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT FOR INTERVIEW AT 9419195815
TIMING 2 – 4 PM
JOB VACANCY
REQUIRED SALESMAN FOR LEADING PHARMACY / MEDICINE RETAIL STORE AT REHARI COLONY JAMMU.
#PREFER NEAR BY LOCATION.
#SALARY NEGOTIABLE.
#CONTACT/WHATSAPP
@ 8803500143
WE ARE HIRING SALES EXECUTIVES
FOR LIMITED COMPANY IN INTERNET INDUSTRY FOR J&K. SALARY UPTO 25000/ + ATTRACTIVE INCENTIVES. EXPERIENCE CANDIDATES WILL BE PREFFERED.
MOB: 9070737274, 9540487593
CALL 11:00 AM TO 6:30 PM.