EMPLOYMENT (24-08-2022)

G4S SECURE SOLUTIONS (I) PVT LTD
URGENT REQUIREMENT OF SECURITY GUARDS
JAMMU & BARI BRAHMANA
MONTHLY SALARY – 11,500/- (IN HAND)
OTHER BENEFITS
PF (EMPLOYEE + EMPLOYER – 810 + 810 = 1620
ESIC BENEFIT : EMPLOYEE + FAMILY MEMBER
CASUAL LEAVE : 12
EARNED LEAVE : 15 (AFTER COMPLETION OF 1 YEAR)
DIWALI BONOUS: AT THE TIME OF DIWALI – AS PER RULE
GRATUITY : AFTER 5 YEARS
ACCIDENTAL INSURANCE: 3 LAKHS APPROX.
DEATH INSURANCE AMOUNT : 3 LAKHS APROX.
ADDRESS: 1ST FLOOR, GURMUKH COMPLEX, NEAR SBI, NATIONAL HIGHWAY, KALUCHAK, JAMMU, J&K-180010
CONTACT NO.: 9596795187, 9682582370, 9596795180
REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE.
(QUAL. GRADUATE.) ( SALARY 14K)
(CANDIDATE FROM JAMMU)
VISIT WITH RESUME AT:-
420, NEAR BSNL OFFICE,
APSARA ROAD,
GANDHI NAGAR,JAMMU.
CONTACT. 6005135905, 9797466324.
REQUIRED
URGENTLY REQUIRE PERSON FOR SALES IN A REPUTED COMPANY
MIN. QUALIFICATION: GRADUATE, HAVE EXPERIENCE OF 2+ YEARS IN SAME FIELD. PERSON SHOULD BE RESPONSIBLE, HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS, HAVING COMPUTER KNOWLEDGE
HANDSOME SALARY WILL BE OFFERED. ALL OUTSTANDING FRESHER MAY ALSO APPLY.
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT
+91 6006316150 OR EMAIL CV’S TO
HR.SALESVACANCIES@GMAIL.COM
DRIVER REQUIRED
A CAR DRIVER HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 5 YEARS FOR ROOP NAGAR AREA.
CONTACT AT
M- 9906301664
URGENTLY REQUIRED
APPOINTMENT CALL 9086193986
INTERVIEW MONDAY TO WEDNESDAY
1.TELLY CALLER.OFFICE INCHARGE SAL 7K TO 12K
2.ACCOUNTANT & COMPUTER OPERATOR SAL 8K TO 15K
3.SALESMAN & FLOOR EXECUTIVE SAL 8K TO 15K
4.MARKETING MANGER SAL 10K TO 18K
5.DRIVER SAL 9K TO 15K & RECEPTIONIST 7K TO 10K
6.SECURTY GUARD HELPER PEON.
7.HOTELS & RESTAURANTS STAFF FRESHER & EXPERIENCE
FRESHER STUDENTS CAN ALSO APPLY
TEACHER REQUIRED
TRAINED TEACHER REQUIRED FOR PRE SCHOOL NEAR BY NEW PLOT, JAMMU.
FRESHER’S CAN ALSO APPLY.
7006601073, 7889721204
VACANCY
1 – CHEF – COMMIS 1 & COMMIS 2 AT PATNITOP RESTAURANT
2 – BARISTA (1) WITH GOOD EXPERIENCE (AT PATNITOP) RESTAURANT
3 – COUNTER BOY (1) – AT PATNITOP RESTAURANT
4 – RECEPTION & ADMINISTRATION AT BAHU PLAZA JAMMU
(PREFER FEMALE CANDIDATE)
5- MARKETING (MBA): PREFER MALE CANDIDATE
ADDRESS: HALL NO: 312 B2 SOUTH BLOCK
BAHU PLAZA JAMMU
CONTACT: 9990109714 & 9858620556
SEHAJ ACCOUNTING & CONSULTANCY SERVICES
HI I AM AN ACCOUNTANT. I NEED EXTRA HOURS OF WORK. I AM PROVIDING SERVICES OF :-
1. MAINTENANCE OF ACCOUNTS
2. GST RETURN FILLING
3. FINALISATION OF ACCOUNTS
4. RECONCILATION
5. INCOME TAX
6. TDS ETC. BOTH MANUALLY AND COMPUTERISED ACCOUNTING. IF YOU NEED A GOOD SERVICE CONTACT ON BELOW MOBILE NO
M. NO: 9622183362
EMAIL:- SUNNY72703@GMAIL.COM
GANDHI NAGAR JAMMU
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
SEC.-D, SAINIK COLONY, JAMMU
CONTACT NO.: 8716014024
WANTED STAFF
1. PRT – ENGLISH, HINDI, MATHS, EVS
2. TGT – ENGLISH, MATHS, SCIENCE
3. RECEPTIONIST
4. COUNSELLOR, PEON DRIVERS WITH (HMVL)
5. COMPUTER OPERATOR, BCA, MBA
6. SPORTS TEACHER
7. MUSIC TEACHER
8. DANCE TEACHER
WALK IN INTERVIEW, TIMING : 9 AM TO 1 PM
SALARY : NEGOTIABLE
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY STAFF IN BLUE DART EXPRESS LTD.
SALARY – HANDSOME SALARY + PETROL EXTRA + OTHER BENEFITS
LOCATIONS –
1.NARWAL
2.TOPH SHERKHANIA
FOR MORE INFO
CONTACT NO. 7051837275
TEACHER REQUIRED
CHEMISTRY TEACHER REQUIRED FOR CLASSES 10TH, 11TH AND 12TH IN ADARSH VIDYA PEETH HR. SEC. SCHOOL, SAMBA.
FOR FURTHER DETAILS
CONTACT: ANUPAM SAMBYAL
(MD, ADARSH VIDYA PEETH)
PH. NO. 9419104553, 7006975199.
URGENTLY REQUIRED
FEMALE COUNSELOR – 1
OFFICE BOY – 1
FOR BROADWAY IMMIGRATION SERVICES.
ADDRESS: 3B/B,
GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT NO: 95962-08378
WORK FROM HOME
EARN EXTRA INCOME
HOUSE WIFE, RETIRED, JOB PERSON, STUDENTS, SHOPKEEPER, BUSINESSMAN ETC.
(GREAT BUSINESS
OPPORTUNITY)
M: 7889796383,
8146760856
NU ERA
WE ARE HIRING SALEMAN
QUALIFICATION: 10+2 & ABOVE
EXPERIENCE: 0-3 YEARS
ADDRESS: NATIONAL HIGHWAY GANGYAL, JAMMU
CONTACT: 9419132625, 7006317801