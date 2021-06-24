EMPLOYMENT (24-06-2021)

REQUIRED
URGENTLY REQUIRED FOR QATAR & INDIA FOR A WELL REPUTED COMPANY EMPLOYMENT VISA AND DIRECT SELECTION A/C MACHANIC, PIPE FITTER, PLUMBER. C STORE KEEPER, FORT COURT ATTENDENT SALES EXECUTIVE SECURITY GUARD. NURSES INTERESTED PERSON HAVING VALID DOCUMENTS MAY CONTACT ON 8377936292
REQUIRED IMMEDIATELY
COUNSELLOR /(FEMALE)
HR OFFICER/EXECUTIVE (M/F)
ACCOUNTANT (M/F)
TELECALLER (M/F)
DELIVERY BOYS (MALE)
SALARY BEST IN INDUSTRY
ADDRESS : TALAB TILLO MAIN CHOWK,
OPP. SBI BANK, JAMMU
M NO.: 9146996228/9541897001
JOB OPPORTUNITY
MARKETING SALES EXECUTIVE
(CANDIDATE MUST HAVE FIELD SALES EXPERIENCE & COMPUTER SKILLS)
JOB LOCATION: GANGYAL, JAMMU
CONTACT: 9419200777
NFC@LIVE.IN
REQUIRED
MALE SALES EXECUTIVES TEN YEAR’S EXPERIENCE FOR FLOUR MILLS SALARY – NEGOTIABLE.
CONTACT: CHOUDHARY BALBIR SINGH OF
M/S KISSAN FLOUR MILLS & NEW KISSAN FLOUR MILLS.
MOB NO: 9419167455, 8803504921
TEL NO: 2464625, 2460125, 2460225
ADDRESS: DEELI BYE PASS, NEAR RAILWAY (FLYOVER) SAINIK COLONY JAMMU
INTERVIEW TIMING: 10 AM TO 2 PM CANDIDATES ARE STRICTLY ADVISED TO REPORT WITHIN 7 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS ADVT.
VACANCY
1. LAB TECHNICIAN/QUALITY CONTROL INCHARGE
QUALIFICATION:- B.SC & ABOVE
2. EXPERIENCED SALESMAN FOR UDHAMPUR & SAMBA DISTT. FOR A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY.
3. ACCOUNTANT: FOR A REPUTED COTTON SEED CAKE INDUSTRY. SALARY AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE.
SEND YOUR RESUME ON EMAIL
CONTACT: 01923-290199, 9086099194, 7889741807
KASHMIRFEEDINDUSTRIES@GMAIL.COM
PATIENT CARE ATTENDANTS
MALE/FEMALE
DAY/ NIGHT/24X7 DUTY
QUALIFICATION 10TH/10+2
ASSIGNMENT ASSURED.
AFTER A FREE GROOMING
ATTRACTIVE PACKAGE & WORKING CONDITIONS
CONTACT : 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BUILDING
KACHI CHHAWNI JAMMU
DBRC TECHNOLOGIES PVT LTD
REQUIRES STAFF
1) RECEPTIONIST- 1 FEMALE
2) SALES MANAGER- 1 MALE
3) OFFICE COORDINATOR- 1 FEMALE
CALL @ 9622041999
9055022690
EMAIL @ DBRCTECHNOLOGIES@GMAIL.COM
INTERVIEW DATE : 24/6/21 TO 26/6/21
INTERVIEW TIME – 1 PM TO 4 PM
STAFF REQUIRED
IMMEDIATE JOINING:
1. DELIVERY BOYS – (RS.10000-12000) PER MONTH PLUS PETROL @ 3.5 KM PER LITRE. (MUST HAVE OWN CONVEYANCE AND KNOWLEDGE OF LOCAL AREAS OF JAMMU CITY)
2. HR OFFICER/EXECUTIVE (PREFERRED FROM CONSTRUCTION COMPANY) SALARY NEGOTIABLE
3. DUMPER DRIVERS – (RS.12000-14000) PM
PLEASE SEND YOUR RESUME AT:
HRJAMMU@TRGINDUSTRIES.COM
OR
CALL : 6006060998
URGENTLY REQUIRED
2 JUNIOR ACCOUNTANT WITH 4-5 YEARS OF WORKING EXPERIENCE, 2 SENIOR ACCOUNTANT WITH 8-10 YEARS OF WORKING EXPERIENCE AND HAVING FULL KNOWLEDGE OF FILLING G.S.T RETURNS.
MAIL YOUR CV’S / RESUMES AT :- NEWS@VIEWSTODAY.IN
REQUIRED
OFFICE BOY / HELPER
ADDRESS: MAHAJAN SALES CORPORATION
237 1ST FLOOR UPPER LUXMI NAGAR SARWAL – 180005
NEAR DR. KB GUPTA CLINIC
CONTACT NO: 70061-30537, 9906039508, 9596872873
DIGITEL SOURCE INDIA POWER COMPANY
REQUIRED
MALE/FEMALE CANDIDATE/
HOUSE WIFE CAN ALSO APPLY.
FOR OFFICE WORK ONLY.
SALARY: 24000 MONTHLY
FOR QUERY CALL US 24X7
9797344377/9797344377
HEAD OFFICE DELHI
BRANCH OFFICE – JAMMU.
REQUIRED FEMALE
STAFF FOR INSTITUTE FOR HOME TUITION (8TH & 10TH CLASS STUDENTS)
FOR WORK FROM HOME & ONLINE CLASSES.
ALSO REQ FEMALE COORDINATOR FOR ONLINE WORK.
FEMALE CANDIDATE FOR SOCIAL MEDIA HANDLING.
C&W: 7006749002
VENUE: GANDHI NAGAR, JAMMU
NEAR HOTEL ASIA
VIKAS TRANSPORT COMPANY
79/6, TRANSPORT NAGAR, JAMMU
WALK IN INTERVIEW
WE ARE LOOKING CANDIDATES FOR POST OF TRANSPORT INCHARGE WHO ARE YOUNG, DYNAMIC, GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND HAVE APTITUDE AND EXPERIENCE TO WORK IN OFFICE AS WELL AS IN THE FIELD PREFERABLY CONVERSANT WITH THE LOGISTICS AND TRANSPORTATION OPERATIONS FOR OUR BRANCH OFFICE AT PUNJAB.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN FOR
INTERVIEW ON ANY WORKING DAY AT 11:30 AM TO 2:30 PM FROM 24-6-2021 AT 26-6-2021.
CONTACT: 9622351955
CALL CENTER AGENT URGENTLY REQUIRED.
WE ARE RECRUITING FOR OUTBOUND SALE VOICE PROCESS.
SALE BACKGROUND WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
MALE / FEMALE WELCOME
SALARY – 6500 TO 8500 + ATTRACTIVE INCENTIVES
QUALIFICATION – 12TH OR ANY DEEGREE
FRESHER CAN ALSO APPLY
ADDRESS:- ENSER COMMUNICATION PVT LTD GREATER KAILASH LANE NO – 17 NEAR CENTRAL BANK JAMMU
CONTACT – 7006176140 /7208487317/8433900679
URGENTLY REQUIRED
CONTINENTAL/CHINESE CHEF REQUIRED FOR CLOUD KITCHEN
(NANAK NAGAR, JAMMU)
INTERVIEW ON 25TH JUNE.
CONTACT : 7006894504, 7006380556, 7006171731
JOB JOB JOB
IN JAMMU
INCOME: 6000, 7000, 8000, 10,000, 12000, 15000, 20,000.
QUALIFICATION: 8TH, 10TH, 12TH, BA, B.SC, B.COM ETC. DIP/DEGREE.
VACANCIES: 56 BOYS/ GIRLS.
CONTACT: 7006486152
NOTE: REQUIRED 01 COUNCILLOR (GIRL)