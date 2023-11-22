EMPLOYMENT (22-11-2023)

STAFF REQUIRED
1. NURSERY TEACHER
2. GENERAL LINE TEACHER FOR PRE-PRIMARY, PRIMARY & MIDDLE CLASSES
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4.HELPER/MAID
5.PEON(MALE/FEMALE).
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PALOURA JAMMU
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GEM TENDER EXECUTIVE (01) JAMMU
SALES EXECUTIVE: MUST HAVE ANALYTICAL INSTRUMENTS KNOWLEDGE (01) (KASHMIR).
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STAFF REQUIRED
ANM, GNM
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NURSING STAFF
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MARKETING EXECUTIVE :-05
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GRADUATION WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
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GURU HOMEZ DEVELOPERS JAMMU AND KASHMIR
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3- TIER AUTO DRIVER
TIMING : 9 AM TO 7 PM
M/S GANPATI ENTERPRISES
GREATER KAILASH
JAMMU
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REQUIRED
REQUIRED CANDIDATES FOR A MEDICAL AGENCY
OFFICE BOY- 2 NO. (FRESHERS)
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DAU PHARMACEUTICALS
REHARI SUBASH NAGAR (JAMMU)
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URGENTLY REQUIRED
JOBS JAMMU,100 POSTS
1. TELLY CALLER M/F, RECEPTIONIST COUNSELLOR.
2. OFFICE ASSISTANT MANAGER ACCOUNTANT
3. SALES MAN, FLOOR EXECUTIVE, MARKETING MANAGER.
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5. SECURITY GUARD WASHING BOYS ROOM BOYS DOMESTIC HELPER, PACKING BOYS.
8TH 10TH PASS 12TH PASS & UP TO GRADUATE
INTERVIEW 22-11-2023 TO 24-11-2023
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REQUIRED
NEED ACCOUNTANT FOR OUR HARDWARE/SANITARYWARE
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1. AUDIT EXECUTIVES QUALIFICATIONS CA INTER /CS INTER OR GRADUATE HAVING EXPERIENCE IN AUDITS, INCOME TAX AND GST RETURN FILING FOR CA OFFICE AT TRIKUTA NAGAR EXT.
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CA MANJEET SINGH 9419202611
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HIRING FEMALE STAFF – FOR OFFICE JOB
WE ARE LOOKING FOR FEMALE CANDIDATES FOR THE POST OF TRAINEE HUMAN RESOURCE DEPARTMENT. THE STARTING SALARY WILL BE INR 8000 – 9000/-
WE ARE HIRING FOR OUR HEAD OFFICE IN SAINIK COLONY.
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GOVT. HOSPITAL PHARMACY JOB
12TH IN M.ED/ FMPHW/ GNM/
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ONE MALE & ONE FEMALE REQUIRED IN GOVT. EMERGENCY HOSPITAL MEDICAL STORE, VIJAYPUR, SAMBA.
MAIL: NARINDERDATT376@GMAIL.COM
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