EMPLOYMENT (22-08-2022)

REQUIRED
OFFICE COORDINATOR
SALARY 10000
GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
& EXPERT IN MS OFFICE
WHATSAPP RESUME
AT 9070938333
E MAIL : RAJWAL2007@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
I ADMIN OFFICER – (EXP)
II BRANCH MANAGER – (EXP)
III ACCOUNT MANAGER – (EXP)
IV TEXTILE DESIGNER’S – (EXP)
V HR MANAGER – (EXP)
VI STORE MANAGER – (EXP)
VII FLOOR SUPERVISOR – (EXP)
VIII CUSTOMER CARE MANAGER – (EXP)
CONTACT: BRAVE SECURITY AND
PLACEMENT SERVICES
ADDRESS: H.NO. 669, SECTOR-C,
SAINIK COLONY, JAMMU
MOBILE NO: 9796733175, 9682601135
EMAIL: BSBRAVESEC@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
1. KNOWLEDGE OF COMPUTER TYPING AND BASICS
2. KNOWLEDGE OF SHORTHAND
ONLY FEMALES CAN APPLY
INTERESTED MAY CALL ON 9149990358, 9797513357
LOCATION: NANAK NAGAR JAMMU
SALARY UPTO 4K TO 7K
JOB OPPORTUNITY
A GOVT. REGD. FIRM REQUIRES 36 BOYS/GIRLS FOR OFFICE STAFF IN JAMMU & KASHMIR UT.
INCOME: 10,000 TO 18,000 (P/M) (AS PER CO. RULE)
QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRADUATION & ABOVE.
INTERESTED CANDIDATES CAN COME ALONG WITH THEIR BIO DATA AT “MAX LIFE CARE CENTRE”
824-A LAST MORH, GANDHI NAGAR, JAMMU.
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY
CONTACT: 9906029039, 9796256081
REQUIRED FEMALE
RECEPTIONIST FOR
A REPUTED INSTITUTE
IN SHASTRI NAGAR.
CONTACT NO: 9906001240
REQUIRED GRAPHIC DESIGNER
MUST HAVE GOOD KNOWLEDGE OF COREL DRAW & PHOTOSHOP
SEND YOUR RESUME ON
JAISHARMA00009@GMAIL.COM
TINY TOTS HR. SEC SCHOOL
LOWER ROOP NAGAR (DHOKE PALOURA)
(TEACHER REQUIRED)
1. ENGLISH TEACHER – 9TH TO 12TH CLASSES
CONTACT WITH FULL BIO-DATA
MOB: 9419778089, 9796841460
LIMITED VACANCIES
EXSERVICEMAN – 15000+2000 PF
SECURITY GUARD – 10,000-13000+PF
DELIVERY BOY – 11,000+PET
FRESHER BUSY KNOWING(M) – 11,000/-
SHOP BOY – 8,000-9,000
M/F SERVANT/MAID – 8,000+FOOD+ROOM
SALESMAN – 10,000/-+INCENTIVES
CONTACT : 7780945182
RANI PARK NEAR JAIN SCHOOL KACHI CHAWNI JAMMU
REQUIRED
IELTS TRAINER (F)
FULL TIME ONLY
EXPERIENCED PREFERRED
SHASTRI NAGAR
9086061388
NOW HIRING
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVE FOR AN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. SALARY 20000 TO 35000 PLUS INCENTIVES.
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH ARE A MUST.
CONTACT: 8899696322
URGENT REQUIRED
REQUIRE A CIVIL ENGINEER/ WORK SUPERVISOR FOR FIELD JOB HAVING 2 YEARS EXPERIENCE OWN TWO WHEELER VEHICLE.
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW TIMING: 11 AM TO 4 PM
OFFICE AT HALL NO. 212
B2 BAHU PLAZA, JAMMU
MOB: 7298554435
ONENESS NATION
URGENTLY REQUIRED 24 BOYS / GIRLS FOR OFFICIAL AND NON OFFICIAL STAFF IN JAMMU AND OTHER OFFICE OF JAMMU AND KASHMIR
NOTE : FRESHER’S CAN ALSO APPLY
QUALIFICATION : 10TH, 12TH AND ABOVE
INCOME : 13,500 TO 20,500 (P/M)
(AS PER CO. RULE)
SO, BRING YOU FULL BIO DATA AND GET A JOB WALK IN INTERVIEW FROM TODAY TO TILL
ONENESS NATION
153/6, AMBIKA COLONY, BYE PASS KUNJWANI JAMMU
CONTACT :- 9103129166, 9149894485
REQUIRED
REQUIRED ONE PEON FOR OFFICE AGE BETWEEN 18 TO 30 SALARY 9000.
REQUIRED DRIVER MINIMUN 5 EXPERIENCE LICENSE HOLDER. SALARY 12000
REQUIRED COMPUTER OPERATOR FOR BILLING PURPOSE. OWN BIKE HOLDER. SALARY 12000
CONTACT 7006383485
AKGOLD780@GMAIL.COM
ZEN4 INFOCOM
HIRING FOR INTERNATIONAL INBOUND CALL CENTRE PROCESS FOR THE POSITION OF CALL CENTER EXECUTIVES – 2 YEARS PRIOR EXPERIENCE WITH CUSTOMER SERVICE/TELESALES AND CALL CENTERS IN RELEVANT JOB ROLES.
EXCELLENT ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS,
AGE CRITERIA 21 – 35 YEARS.
KINDLY EMAIL YOUR CV TO HR.ZEN4@GMAIL.COM OR
WHATSAPP TO 7889337707
JSM IT & ADVERT SOLUTIONS PVT. LTD.
URGENT REQUIRMENT 8TH, 10TH, 12TH GRADUATE, SUPERVISOR OFFICE ADMIN, COMPUTER OPERATORS, DATA ENTRY OPERATOR, TELLECALLER PHARMA COMPANY, DRIVER, DIPLOMA MECHANICAL, ACCOUNTANT, SALES EXECUTIVE MALLS, STORE MANAGER, MARKETING EXECUTIVE, MACHINE OPERATORS CALL 9055055628, ADDRESS: GREATER KAILASH FAWARA CHOWK, NEAR PETROL PUMP.
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR CONSULTANCY FOR WATER PROOFING & PLUGGING OF LEAKAGES INCLUDING IDENTIFYING THE SOURCE OF SEEPAGES BY WAY OF LATEST TECHNOLOGY AT ROYAL NESTS-LL APARTMENTS SECTOR-3 EXTN.TRIKUTA NAGAR- JAMMU.
ORGANIZATION DETAILS
1. SHOULD BE A REGISTERED COMPANY/FIRM/INDIVIDUAL
2. AT LEAST 25 LAKHS TURNOVER IN EACH OF THE LAST 3 FINANCIAL YEARS
3. CONTACT DETAILS INCLUDING EMAIL & PHONE NUMBER OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE
WORK EXPERIENCE
1. AT LEAST ONE PROJECT OF SIMILAR NATURE COMPLETED WITH SATISFACTORY REMARKS
NOTE:- THE CONSULTANT HAS TO QUOTE THE RATES FOR FULL JOB WHICH INCLUDES FRAMING OF ESTIMATES /BOQ/ & SUPERVISION DURING EXECUTION BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE.
THE SITE CAN BE VISITED ANY DAY OF THE WEEK FROM 9 A.M. TO 5 .PM.
CONTACT NUMBER:- 7006895469
THE LAST DATE FOR SUBMISSION OF BID SHALL BE 31ST OF AUGUST UPTO 4 PM AT BELOW ADDRESS
MANAGER
ROYAL NESTS-LL, SEC-3 EXTN.
TRIKUTA NAGAR-JAMMU-180020