EMPLOYMENT (21-1-2022)

URGENT REQUIREMENTS INDUSTRY
1. ACCOUNTANT M/F, SUPERVISIOR, COMPUTER OPERATOR, OFFICE ASSISTANT, GRAPHIC DEGINER, RECEPTIONIST, SALESMAN, MARKEETING EXECUTIVE.
2. STORE KEEPER, PLUMBER, ELECTRICIAN, RECEPTIONIST,TELLE CALLER.
3. MAID, PEON, WAITER, PACKING BOY, SECURITY GUARD.
ADDRESS :- SIDCO CHOWK, BARI BRAHMNA
CONTACT NO:- 9622365951,
7298663220, 9796260300
VACANCY OPEN AT
ANYTIME FITNESS JAMMU
GENERAL TRAINER -8 NO
SALARY 8000-12000 `
SALES EXECUTIVE -6 NO
SALARY 8000-12000 `
TIMING 6:00 AM TO 3:00PM
1:00PM TO 10:00PM
PLUS FLEXIBLE TIMING
CALL -8082241444, 9055044444
DROP RESUME AT NARWAL.JAMMU@ANYTIMEFITNESS.IN
REQUIRED
HIRING SERVICE ENGINEER FOR KIRLOSKAR SERVICE DEALER
SKILL: HAVING EXPERIENCE OF ENGINE
OVERHAULING & ELECTRICAL PANNELS.
CANDIDATE SHOULD BE MIN ITI TRAINED
INTERESTED CANDIDATE CONTACT :-
9906125617 & 8825012832
OR EMAIL TO SURAJJAMMU@GMAIL.COM
ABN PERSONNEL NETWORK
URGENTLY REQUIRED
FOR JAMMU/SRINAGAR/LEH
* SAP CONSULTANT : IT WITH SAP
CERTIFICATION
* CIVIL ENGINEER-BE/B.TECH WITH MIN ONE YEAR EXPERIENCE.
VISIT : HALL NO. 115,B-1, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA JAMMU -180004. CONTACT : 01912478081
EMAIL US : ABN.NETWORK@REDIFFMAIL.COM
ABNPERSONNEL@REDIFFMAIL.COM
WANTED
FOLLOWING STAFF IS REQUIRED FOR AN INDUSTRIAL UNITS AT BARI BRAHMANA
1. MARKETING EXECUTIVE (MALE)- 2
2. DIGITAL MARKETING (M/F) – 1
PERSON HAVING MIN EXPERIENCE OF ONE YEAR MAY SEND DETAILS TO WHATSAPP 9797976644.
AKSA HOSPITALITY
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELE CALLERS
1 YR CALLING EXPERIENCE
SALARY – 7000 TO 15000
6006866010, 9682341394
REQUIRED
30 POSTS FRESHER / EXP APPLY
JOBS IN PRIVATE LIMITED COMPANY IN JAMMU
MALE/FEMALE
PROFILE BACKEND JOBS.
ELIGIBILITY 10TH 12TH+ DIPLOMA HOLDER & GRADUATE + 1 YEAR DIPLOMA.IT STUDENTS
INTERVIEW 20 TO 29 JANUARY
PH 9086193986
EMPLOYMENT CONSULTANCY
EMAIL VAMAN1226@GMAIL.COM
REQUIRED
1.CORRESPONDENT- MUST HAVE PLEASING PERSONALITY, GOOD COMMUNICATION SKILL WITH EXPERIENCE.
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
2.RECEPTIONIST /TELECALLER FOR REPUTED INSTITUTES.
3. MEDICAL / PHARMACIST ASSISTANT/ FRESHERS / EXPERIENCE FOR CHEMIST SHOP
4.RETAIL DRUG / CHEMIST LICENSE FOR RETAIL SHOP AT BATHINDI, JAMMU.
FOR FURTHER INFORMATION-
CONTACT MS RUCHI K.. 9541973705.
ER. ARVINDR SINGH. 9018163875
REQUIRED
IELTS TRAINER (F)
FULL TIME ONLY
EXPERIENCED PREFERRED
SHASTRI NAGAR
9086061388