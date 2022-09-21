EMPLOYMENT (21-09-2022)

VACANCY
SALESMAN : PERSON SHOULD BE HARDWORKING & HONEST
CONTACT :
THE FURNISHING MALL,
GULAB SINGH MARG
BETWEEN 2 PM- 5 PM
REQUIRED
LADY-HELPER UPTO 45 YRS
FOR CLINIC/TOURS PAY. 8000/-
WITH MEALS & ACCOMODATION. APPLY TO
DR. R.L. GUPTA
H.NO. 1809-F NEAR DOGRA
HR. SEC. SCHOOL SHASTRI NAGAR, JAMMU-4, J&K
MOB.: 094191-10869
REQUIRED
SALESMAN 2
FOR MARKETING OF
FMCG PRODUCTS
ABHISHEK TRADERS
SEC 3 DURGA NAGAR
JAMMU
94191-38291
MODEL RAJA PUBLIC
HR. SEC. SCHOOL
VIKAS NAGAR, JAMMU
REQUIRES TEACHER
B.SC/B.SC, B.ED—- 01 NO.
(NON-MEDICAL)
APPLY WITH RESUME AND TESTIMONIALS WITHIN FIVE DAYS
O. S MANHAS
(MANAGING DIRECTOR)
94191-96150
REQUIRED
REQUIRED FIELD BOY FOR MARKETING AND FEMALE FOR OFFICE WORK HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER FOR OFFICE IN SAINIK COLONY.
CONTACT : 9419193252
STAFF REQUIRED
INTERVIEW WEDNESDAY TO FRIDAY
1.TEACHERS. SCHOOL & TUTORIAL. M/F EXP. SALARY NEGOTIABLE
2. OFFICE COORDINATOR. INCHARGE. TELLY CALLER.
3. RECEPTIONIST. OFFICE ASSISTANT. SUPERVISOR.
4. DRIVER. SECURTY GUARD. COMPUTER OPERATOR.
5. FLOOR EXECUTIVE SALES GIRLS. BANKS SALES EXECUTIVE
6. HOTELS & RESTAURANTS STAFF JAMMU & KATRA
PH 6006796637
REQUIRED
ACCOUNTANT WITH PROFICIENCY IN BUSY SOFTWARE FOR A SPARE PARTS SHOP IN TRANSPORT NAGAR, NARWAL. PRIOR EXPERIENCE IS A MUST.
CONTACT – 7006208548
URGENTLY REQUIRED
SALES EXECUTIVE (FOR SHOWROOM)
SALES EXECUTIVE (FOR FIELD)
OFFICE BOY
3D VISUALIZER
FEMALE RECEPTIONIST
STORE INCHARGE
ARACOT CONSTRUCTION
NH 44, SARORE ADDA BARI BRAHMANA
INTERVIEW TIME: 10 AM SUNDAY
CONTACT NO : 8716036714