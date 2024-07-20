EMPLOYMENT (20-7-2024)

REQUIRED
1. MANAGER–2
2. MALE/FEMALE SALESPERSON–10
3. CASHIER–2
4. SECURITY PERSON—4
FOR UPCOMING STORE IN ROOP NAGAR,JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT AT 9682593551
OR MAIL AT RKDDJ136@YAHOO.CO.IN
S.K. CONSULTANCY
REQUIRED TEACHERS
1. BIOLOGY TEACHERS
2. CHEMISTRY TEACHERS
FOR 12TH CLASS
CONT. 7051103381
URGENT
STAFF REQUIRED
BILLING PERSONS- 4
(QUALIFICATION- GRADUATE)
SALARY 9K-15K
ACCOUNTS PERSON -2 (EXPERIENCED &QUALIFIED – SALARY NEGOTIABLE)
(PREFERENCE TO PERSONS FROM NEARBY AREAS E CONVEYANCE)
CONTACT WITH RESUME
FAIRDEAL SALES CORP
NEAR SHRI RAM SCHOOL JAKH
JAKH ROAD 7889367286 / 9419177785
WE ARE HIRING NOW
LOCATION KALUCHAK
REQUIREMENT MALE / FEMALE
FOR ACCOUNTANT
APPLY NOW
SEND YOUR RESUME TO 9070048446
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
LAXMIPURAN CHINORE, BANTALAB
STAFF REQUIRED
1. M.A/M.SC B. ED FOR CLASS (11TH/12TH) – 1 POST
ENGLISH/BIOLOGY
2. MA/MSC B.ED FOR CLASS (8TH-10TH) – 1POST
ENGLISH/SCIENCE
EXPERIENCED CANDIDATES CAN
WHATSAPP THEIR CV’S ON
9541243361
REQUIRED
STAFF FOR OFFICE
HIGH COURT ROAD
JANIPUR, JAMMU
COMPUTER TYPIST 2 NOS.
(HAVING KNOWLEDGE OF ENGLISH
TYPING OR ONLINE WORK)
CONTACT : 9419355373
SALARY NEGOTIABLE
WANTED
SCIENCE TEACHER TO TEACH MIDDLE AND HIGH CLASSES
INTERVIEW ON 22.07.2024 MONDAY FROM 10 AM TO 12’O CLOCK AT THE OFFICE OF JAGRITI BALWADI SANGAM HIGH SCHOOL OPPOSITE DEWAN MANDIR KACHI CHAWNI JAMMU.
CONTACT NO. 9419357407
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ANM, GNM,
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FEMALE, MALE
NURSING STAFF
CONTACT NO.: 08068635150
HIRING ALERT
REQUIREMENT OF THE FOLLOWING FOR MAKEUP STUDIO
SITUATED AT ROOP NAGAR, JAMMU
(1) HAIR ARTIST : EXP (MIN 2 YEARS)
(2) BEAUTICIAN : EXP (MIN. 2 YEARS)
(3) NAIL ARTIST : EXP (MIN 2 YEARS)
CONTACT NO. 7006238743, 7006373267