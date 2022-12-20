EMPLOYMENT (20-12-2022)

WANTED
A COMPUTER KNOWING GIRL FOR A SHOP AT GANDHI NAGAR.
PH. 9419188445
PH. 0191-2457523
URGENTLY REQUIRED
FOR ALL DISTRICTS OF J&K
1. AREA MGRS SALES
SAL : RS 30 K + INC, EXP MIN 8 YRS
2. TEAM LEADERS SALES
SAL : RS 18 K + INC, EXP. MIN 3 YRS
3. OFFICE EXECUTIVES FEMALES
KNOWLEDGE OF COMP MUST
CONTACT : 8082003652
EMAIL: STARGPSINDIA234@GMAIL.COM
SUS AGRO FOODS INDIA PVT LTD
REQUIRES
OUR COMPANY REQUIRES ACCOUNTANT FOR FACTORY AT KATHUA HAVING KNOWLEDGE OF TALLY, GST & FILING OF INCOME TAX RETURNS. PREFERENCES WILL BE GIVEN TO EXPERIENCED PERSONS SALARY NEGOTIABLE. FOR RESUME CONTACT US AT OUR BRANCH OFFICE 191-194 B SICOP INDUSTRIAL ESTATE NEAR KOHINOOR TYRE FACTORY , HATLI MORH, KATHUA.
M. 9086099411 / 9417210929
MEDICARE NURSING
HOME
39 B/C GANDHI NAGAR JAMMU
NEEDS
FRESH OPERATION
THEATRE ASSISTANT
CALL : 9419196600
WALK IN INTERVIEW
INSTRUCTOR FOR SPOKEN ENGLISH AND PERSONALITY DEVELOPMENT.
DATE: 23RD DEC-2022 ,
TIME 10 AM- 01:00 PM
GLOBAL INSTITUTE
3/164 SHANT NAGAR JANIPUR JAMMU
0191-2537202
WORK FROM HOME
PART TIME/FULL TIME WORK FROM HOME INSTALL SMALL DISPOSAL MAKING UNITS/COTTON BRICK MAKING UNITS AT HOME AND EARN MONTHLY 15000 TO 30,000 AT HOME TO JOIN RETIRED PERSONS, HOUSEWIVES AND STUDENTS. HURRY UP.
NOTE:1) RAW MATERIAL PROVIDED BY COMPANY
2) LOAN FACILITIES ALSO AVAILABLE FOR RIGHT PERSON.
CONTACT REAL TRADES
9596202336/9906268289
CALL TIMING 10 AM TO 5 PM
REQUIRED
1. REQUIRED STAFF FOR DELIVERY & SCANNING.
2. REQUIRED GIRL FOR OFFICE WORK.
IN BLUE DART EXPRESS LTD.
LOCATIONS.
1. NARWAL. 2.TOPH SHERKHANIA
REQUIREMENT
1. OWN BIKE 2.DRIVING LICENSE
INTERESTED CAN CONTACT.
FOR MORE DETAILS
CONTACT NO. 7051837275
STAFF REQUIRED FOR CAFE
1) CHINESE COOK/ CONTINENTAL/ INDIAN COOK
2) CLEANER / HELPER
EXPERIENCE/FRESHER
CALL: 9796736420
STAFF REQUIRED FOR OPTICAL STORE
* SALESMAN – 2 NOS.
* OPTOMETRIST – 2 NOS.
(EXPERIENCE PREFERABLE,
FRESHER MAY ALSO APPLY)
CONTACT: 9419197305
(11 AM TO 5 PM)
HIRING NOW
SALES EXECUTIVE
QUALIFICATION: GRADUATE
SALARY: RS 16000/- & INCENTIVES
TIMING: 9.30 AM TO 7.30 PM
AREA: JAMMU & KASHMIR/HIMACHAL
CONTACT ON BELOW WHATSAPP NUMBER
7006069803
JOB/JOB/JOB
URGENTLY REQUIRED
SUPERVISOR FOR FACTORY
(FOR OFFICIAL WORKER)
QUALIFICATION: 12TH PASS
SALARY: RS 11,000
TIMING: 9.30 TO 7.30 PM
LOCATION: BARI BRAHMANA
(PREFERABLY NEAR BARI BRAHMANA & ADJOINING AREA)
CONTACT ON PREFERABLY WHATSAPP NO: 8492898386
JOB OPPORTUNITY
A REGISTERED COMPANY LOOKING FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF FRESHER’S AND EXPERIENCED FOR DIFFERENT POSTS IN JAMMU.
QUALIFICATION: 12TH, GRADUATION AND ABOVE
INCOME: 12,000 TO 25,500 P/M (AS PER CO. RULES)
POST: ASSTT. MANAGER, BRANCH MANAGER, FRONT OFFICE STAFF, BDM AND AST. ETC.
ONENESS NATION
153/6, AMBIKA COLONY, BYE PASS ROAD KUNJWANI JAMMU
CONTACT NO: 7889866416, 9797552720
FREE ACCOMODATION (BOYS AND GIRLS)
URGENTLY REQUIRED
SANITARY SALES MAN (15K-20K)
HARDWARE SALES MAN (15K-20K)
TILES SALES MAN(15K-20K)
CHEF FOR KITCHEN (15K-20K)
STORE INCHARGE (15K-20K)
ARACOT CONSTRUCTION
J&K BIGGEST TILES, SANITARY, HARDWARE & KITCHEN APPLIANCE SHOWROOM,
ADDRESS: NH 44 SARORE, ADDA BARI BRAHMANA JAMMU
CONTACT NO 8716036714
URGENTLY REQUIRED
30 VISUALIZER FOR HOME INTERIOR (30K-35K)
FEMALE RECEPTIONIST ((15K-20K)
GENERAL MANAGER (MBA) (30K-35K)
AREA SALES MANAGER (MBA) (20K-25K)
ARACOT CONSTRUCTION
J&K BIGGEST TILES, SANITARY, HARDWARE & KITCHEN APPLIANCE SHOWROOM,
ADDRESS: NH 44 SARORE, ADDA BARI BRAHMANA JAMMU
CONTACT NO 8716036714
STAFF REQUIRED
ADMINISTRATOR OFFICER: MA, MSC WITH EXPERIENCE
MATH TR – MSC /BSC
SCIENCE TR- MSC/ BSC
HINDI TR- MA HINDI
ENGLISH TR- MA ENG
NUR TR- TRAINED IN KINDERGARTEN
GATEMAN-1
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB JAMMU
INTERVIEW ON 20, 21ST AND 22ND DEC 2022
7298107471, 8492012304