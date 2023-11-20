EMPLOYMENT (20-11-2023)

REQUIRED
REQUIRED MANAGER FOR A BANQUET HALL AT
MEHMOOD PUR CHOWK, BISHNAH ROAD.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO.: 9419194503
REQUIRED
COOK (MALE)
REQUIRED A COOK FOR RUNNING PG AT JANIPUR JAMMU
CONTACT: 7006417060
HIRING
SR TECHNOMED IS HIRING
GEM TENDER EXECUTIVE (01) JAMMU
SALES EXECUTIVE: MUST HAVE ANALYTICAL INSTRUMENTS KNOWLEDGE (01) (KASHMIR).
GRADUATE,
EXPERIENCE/FREHSER
VISIT WWW.SRTM.CO.IN
MB. NO. 9541900458
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELECALLERS AND DELIVERY BOY
FIXED SALARY PLUS INCENTIVES
ADD..LAST MORH GANDHI NAGAR
9906941292
DRIVER REQUIRED FOR AUTOMATIC FORTUNER
DRIVER REQUIRED. SHOULD BE RESIDENT OF JAMMU & KASHMIR. PREFERENCE GIVEN TO PERSON RESIDING IN BETWEEN MUTHI TO BANTALAB AREA. SALARY 13,000 PER MONTH.
TIMING: 10:00 A.M TO 7:00 P.M
CONTACT: 9419193701
SITE ENGINEER REQUIRED
ELECTRICAL ENGINEER REQUIRED FOR COMPANY. JOB PROFILE INCLUDES MANAGING DIFFERENT SITES IN UT JAMMU. SHOULD BE DEGREE/DIPLOMA HOLDER. PAY 20,000/- PLUS INCENTIVES AS PER EXPERIENCE. SHOULD HAVE BASIC COMPUTER KNOWLEDGE AND A DRIVING LICENCE.
CONTACT: 9419193701
URGENT REQUIREMENT
CURATIVE SURVEY PVT LTD
MARKETING EXECUTIVE REQUIRED BOTH FRESHERS AND EXPERIENCED ( MALE AND FEMALES)
SALARY :- 10000 TO 25000 WITH EXCITING INCENTIVES
WORK FROM HOME IS ALSO AVAILABLE
CONTACT NO. :- 6006584329, 9541902615
KINDLY SEND YOUR RESUME BEFORE CALLING ON GIVEN ABOVE NUMBERS.
URGENTLY REQUIRED
1) ELECTRICAL/MECHANICAL (ITI DIPLOMA/DEGREE) FRESHER
2) CIVIL ENGINEER (FRESHER)
3) ACCOUNTS MANAGER/EXECUTIVE (FRESHER/EXPERIENCE)
4) COMPUTER OPERATOR (FRESHER)
5) WORK FROM HOME (HAVING LAPTOP AND INTERNET)
6) CASHIERS (FOR DAY SHIFT AND NIGHT SHIFT)
7)CHEF/ COOK (FRESHER/EXPERIENCE)
8) STOREKEEPER/EXECUTIVE (FRESHER/EXPERIENCE)
9) TELECALLERS/ RECEPTIONIST (FRESHER/EXPERIENCE)
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICE
MOBILE NO 9797721646 9796733175
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@GMAIL.COM
ADDRESS:- 669 SECTOR -C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWERS CHOWADHI ROAD JAMMU
WORK FROM HOME
REQUIRED 10 CANDIDATES FOR WORK FOR HOME WORK NO AGE BAR, NO QUALIFICATION REQUIRED. CANDIDATE SHOULD HAVE OWN COMPUTER. FRESHER/ EXPERIENCE & MALE/ FEMALE. BOTH CAN APPLY. SALARY BETWEEN 10 TO 12 THOUSAND.
90860-85474
HR7COLOURS2011@GMAIL.COM
JOB VACANCY
INRDEALS PVT LTD (AN IT COMPANY) IS HIRING @ GANDHI NAGAR, JAMMU OFFICE FOR OPERATIONS, SALES/BD & TECH ROLES:
3 X BACKEND OPERATIONS
4 X ONLINE MARKETING & SALES
QUAL: GRADUATES/BTECH/MBA/MCA
(FRESHERS CAN ALSO APPLY AS AN INTERN)
FOR INTERVIEW & DETAILS CONTACT:
7006010760 / 7006656527
EMAIL RESUME ON: CAREER@INRDEALS.COM
URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE COORDINATOR, RECEPTIONIST.
2. SUPERVISOR SALES MANAGER, HR RECRUITER.
3. TELLY CALLER, OFFICE ASSISTANT.SALESMAN.
4. DRIVER, COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT.
5. TEACHERS SCHOOL & TUTORIAL, COUNSELLOR.
6. SECURITY GUARD, WASHING BOYS ROOM BOYS
7 SHOWROOM M/F, MALL BOYS, DELIVEY BOYS
INTERVIEW 20-11-2023 TO 21-11-2023
CALL 6006796637
JOB JAMMU CITY AREA & KATRA CITY
100 POSTS
JOB OPPORTUNITY
A MEDICAL COMPANY REQUIRES 27 BOYS & GIRLS FOR OFFICIAL & NON OFFICIAL STAFF IN J&K UT.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRAD. & ABOVE.
INCOME : 10,400 TO 21,600 (P/M) (AS PER CO. RULES)
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY, INTERESTED CANDIDATES CAN VISIT OUR OFFICE ALONG WITH BIO DATA AT 824-A, LAST MORH GANDHI NAGAR JAMMU, NEAR VIP BAG SHOWROOM.
CONTACT: 9796256081, 9906029039