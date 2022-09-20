EMPLOYMENT (20-09-2022)

VACANCY
SALESMAN : PERSON SHOULD BE HARDWORKING & HONEST
CONTACT :
THE FURNISHING MALL,
GULAB SINGH MARG
BETWEEN 2 PM- 5 PM
URGENT REQUIREMENT
(1). SALE AND MARKETING PERSON
(2). ACCOUNTANT (MALE & FEMALE)
(COMPUTER KNOWLEDGE)
(3). HELPER (MALE & FEMALE)
ADD: M/S MODERN EXERCISE
NOTEBOOK, INDUSTRIAL ESTATE, AKHNOOR
8492030272, 9419100272
G4S SECURE SOLUTIONS (I) PVT LTD
URGENT REQUIREMENT OF SECURITY GUARDS
AT BARI BRAHMANA,JAMMU ,SAMBA
SALARY (IN HAND )= RS.10800
ELIGIBILITY: CIVILIAN 10TH PASS OR EX -SERVICEMAN
OTHER BENEFITS: PF (EMPLOYEE+ EMPLOYER) 810 + 810 = 1620. CASUAL LEAVE :12, EARNED LEAVE: 15 (AFTER COMPLETION 1 YEAR), ESIC BENEFITS: EMPLOYEE + FAMILY MEMBER, DIWALI BONUS : DIWALI TIME (AS PER RULE), GRATUITY: AFTER 5 YEARS, ACCIDENT/DEATH INSURANCE APPROX 3 LAKH
ADD: IST FLOOR GURMUKH COMPLEX,
NEAR SBI, KALU CHACK, JAMMU-180010
7006443997, 9596795187, 9596795180
MATH TEACHER REQUIRED
(MALE/FEMALE)
FOR 11TH/12TH AND BANK/ SSC EXAMS
EXPERIENCED ONLY
CALL/WHATSAPP 9796736420
SANFORT PRE SCHOOL
251, REHARI COLONY
(NEAR INTERNATIONAL GYM)
MOBILE NO:- 9419367393, 9682361639
REQUIRED TEACHERS
QUALIFICATION:- GRADUATE WITH B.ED
QUALIFIED TRAINED AND EXPERIENCED TEACHERS WITH FLUENCY IN ENGLISH
WALK IN INTERVIEWS ON
20TH SEPT & 21ST SEPT’ 22
TIMING:- 11.00 AM TO 1.00 PM.
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY STAFF IN BLUE DART EXPRESS LTD.
SALARY – 10000P.M.+ PETROL EXTRA + OTHER BENEFITS
LOCATIONS.
1.NARWAL
2.TOPH SHERKHANIA
REQUIREMENT.
1.OWN BIKE
2.DRIVING LICENSE
ONLY INTERESTED CAN CONTACT.
FOR MORE DETAILS
CONTACT NO. 7051837275
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
(MUST HAVE SALES EXPERIENCE)
JOB LOCATION:
KUNJWANI, JAMMU
INTERVIEW CALL TIMING:
10 AM – 5 PM
CONTACT: 8899700777
WANTED
FOR HOME
COOK HOUSEMAID
(MALE OR FEMALE)
CALL 8492911156
REQUIRED
REQUIRED A SALESMAN FOR FIELD JOB WITH EXPERIENCE FOR CONFECTIONERY ITEMS (CHIPS CHOCOLATES TOFFEE’S AND MANY MORE) FOR JAMMU, RAJOURI, POONCH, KISHTWAR AND KASHMIR.
SALARY :- RS 15000 BASIC
CONTACT NUMBER :- 9149465570
REQUIRED
1. BE MECHANICAL 2+YEARS EXPERIENCE
SALARY: 1.6 LACS+OT PER MONTH
5 DAYS WORKING
15 DAYS HOLIDAY YEARLY TO INDIA.
2. BE/DIPLOMA/B.SC. ELECTRICIANS/ELECTRIAL TECHNICAL SKILLS – SMT (SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY) TRAINING WILL BE PROVIDED.
SALARY 1.6 LACS +OT PER MONTH
5 DAYS WORKING
15 DAYS HOLIDAY YEARLY TO INDIA.
CONTACT NUMBER 9529122903
REQUIRED A COMPUTER OPERATOR
SKILLS REQUIRED -MS OFFICE, ONLINE APPLICATIONS (RTO), FILLING GEM TENDERS, STOCK UPLOAD AND BUSY/TALLY OPERATIONS.
SALARY-10K, NEGOTIABLE
CALL TO KNOW MORE ABOUT THE JOB .
CONTACT:- 9419191174, 7006516025
LOCATION- NARWAL, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
SALES EXECUTIVE (FOR SHOWROOM)
SALES EXECUTIVE (FOR FIELD)
OFFICE BOY
3D VISUALIZER
FEMALE RECEPTIONIST
STORE INCHARGE
ARACOT CONSTRUCTION
NH 44, SARORE ADDA BARI BRAHMANA
INTERVIEW TIME: 10 AM SUNDAY
CONTACT NO : 8716036714
WANTED
A PERSON HAVING GOOD KNOWLEDGE OF EXCEL AND SAP FOR A MULTINATIONAL COMPANY, SALARY WILL BE NEGOTIABLE.
PLS CONTACT AND DROP YOUR RESUMES AT… S.P. TRADERS PREM VILLA CANAL ROAD JAMMU.
CONTACT PERSON
MR H.M SODHI
9419105625, 9469213081, 9419146776
EITHER YOU MAIL IT…
ROHITDUTT1976@GMAIL.COM
REQUIRED
INDIAN COOK FOR SOUTH KOREA, SEOUL
SALARY: 1.6 LACS PLUS OT PER MONTH
FIVE DAYS WORKING
15 DAYS HOLIDAY YEARLY TO INDIA
6 YEARS WORK VISA
FOOD AND ACCOMMODATION FREE
CONTACT NO. 7889560818